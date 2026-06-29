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मुंबई मुहर्रम जहर कैप्सूल मामला: फैयाज प्रेमजी को और पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया

मुंबई मुहर्रम जहर कैप्सूल मामला ( ETV Bharat )

मुंबई: साउथ मुंबई के बायकुला इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान जहरीले कैप्सूल बांटने वाले फैयाज प्रेमजी को और पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उसकी पिछली रिमांड खत्म हो रही थी. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जहरीले कैप्सूल वाली घटना के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. आरोपी फैयाज प्रेमजी के फोन पर अहम सबूत मिले. मुंबई पुलिस ने उसे सोमवार को मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी सात दिन बढ़ाने की मांग की थी. जांच अधिकारी के मुताबिक, फैयाज ने कुल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर किए थे. जांच के दौरान जिंक फॉस्फाइड वाले 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जबकि बाकी 15,000 अभी जब्त किए जाने बाकी हैं. फैयाज ने दो अलग-अलग राज्यों से ऑनलाइन सामान खरीदा था. इन चीजों के स्रोत का पता चल गया है, और उन राज्यों में दो पुलिस टीमें भेजी गई हैं. पुलिस ने साफ किया है कि वे उन सभी को भी गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करके ये सामान बेचा था. इसके अलावा, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्हें फैयाज के ईरान और इराक से जुड़े लिंक मिले हैं. इस पहलू की जांच चल रही है. पुलिस ने कहा कि उन्हें यह जांच करने की जरूरत है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि, क्या यह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ा एक संभावित 'लोन वुल्फ अटैक' था या इसमें कोई आतंकवादी मकसद शामिल था. इसे ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने फैयाज को और पांच दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया. आरोपी ने दावा किया कि गोलियां डायबिटीज के लिए भी असरदार थीं. फैयाज द्वारा बड़ी भीड़ में बांटी गई गोलियां सिर्फ पेनकिलर मानकर, लोगों ने उन्हें ले लिया और मुंबई के आसपास के इलाकों में लौट गए. नालासोपारा में एक मरीज की भी पहचान हुई

इस बीच, डोंगरी इलाके के हबीब हॉस्पिटल में एक नए भर्ती मरीज ने ईटीवी भारत को चौंकाने वाली बातें बताईं. फैयाज ने दिलबर हुसैन को 10 कैप्सूल दिए थे, यह दावा करते हुए कि वे उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर देंगे, और उसे यह भी बताया था कि वे आयुर्वेदिक हैं. दिलबर ने जुलूस वाले दिन कैप्सूल नहीं लिया. लेकिन, अगले दिन, जब उसे पता चला कि उसकी डायबिटीज की रेगुलर दवा खत्म हो गई है, तो उसने फैयाज के दिए दो कैप्सूल ले लिए. अगले ही दिन उसे सेहत से जुड़ी दिक्कतें होने लगीं; उल्टी, दस्त और शरीर में दर्द होने पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.