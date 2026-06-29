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मुंबई मुहर्रम जहर कैप्सूल मामला: फैयाज प्रेमजी को और पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया

मुहर्रम जहर कैप्सूल मामले में फैयाज प्रेमजी को और पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है.

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मुंबई मुहर्रम जहर कैप्सूल मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 11:08 PM IST

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मुंबई: साउथ मुंबई के बायकुला इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान जहरीले कैप्सूल बांटने वाले फैयाज प्रेमजी को और पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उसकी पिछली रिमांड खत्म हो रही थी.

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जहरीले कैप्सूल वाली घटना के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. आरोपी फैयाज प्रेमजी के फोन पर अहम सबूत मिले. मुंबई पुलिस ने उसे सोमवार को मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया.

पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी सात दिन बढ़ाने की मांग की थी. जांच अधिकारी के मुताबिक, फैयाज ने कुल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर किए थे. जांच के दौरान जिंक फॉस्फाइड वाले 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जबकि बाकी 15,000 अभी जब्त किए जाने बाकी हैं.

फैयाज ने दो अलग-अलग राज्यों से ऑनलाइन सामान खरीदा था. इन चीजों के स्रोत का पता चल गया है, और उन राज्यों में दो पुलिस टीमें भेजी गई हैं. पुलिस ने साफ किया है कि वे उन सभी को भी गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करके ये सामान बेचा था.

इसके अलावा, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्हें फैयाज के ईरान और इराक से जुड़े लिंक मिले हैं. इस पहलू की जांच चल रही है. पुलिस ने कहा कि उन्हें यह जांच करने की जरूरत है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि, क्या यह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ा एक संभावित 'लोन वुल्फ अटैक' था या इसमें कोई आतंकवादी मकसद शामिल था.

इसे ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने फैयाज को और पांच दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया. आरोपी ने दावा किया कि गोलियां डायबिटीज के लिए भी असरदार थीं. फैयाज द्वारा बड़ी भीड़ में बांटी गई गोलियां सिर्फ पेनकिलर मानकर, लोगों ने उन्हें ले लिया और मुंबई के आसपास के इलाकों में लौट गए.

नालासोपारा में एक मरीज की भी पहचान हुई
इस बीच, डोंगरी इलाके के हबीब हॉस्पिटल में एक नए भर्ती मरीज ने ईटीवी भारत को चौंकाने वाली बातें बताईं. फैयाज ने दिलबर हुसैन को 10 कैप्सूल दिए थे, यह दावा करते हुए कि वे उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर देंगे, और उसे यह भी बताया था कि वे आयुर्वेदिक हैं. दिलबर ने जुलूस वाले दिन कैप्सूल नहीं लिया.

लेकिन, अगले दिन, जब उसे पता चला कि उसकी डायबिटीज की रेगुलर दवा खत्म हो गई है, तो उसने फैयाज के दिए दो कैप्सूल ले लिए. अगले ही दिन उसे सेहत से जुड़ी दिक्कतें होने लगीं; उल्टी, दस्त और शरीर में दर्द होने पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

फैयाज की गोलियों के साथ एक जानी-मानी फार्मा कंपनी का नोट मिला
बायकुला जिंक फॉस्फाइड कैप्सूल केस में एक और बात सामने आई है कि आरोपी फैयाज प्रेमजी ने जो कैप्सूल बांटे थे, उनके हर पैकेट में एक कागज की पर्ची थी. इस पर्ची पर दावा किया गया है कि कैप्सूल कई तरह की बीमारियों में असरदार हैं. इसमें कहा गया है कि दवा आयुर्वेदिक है और इसका इस्तेमाल कैंसर, अल्जाइमर, डायबिटीज, थायरॉइड की बीमारी, अस्थमा और किडनी की बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है.

हैरानी की बात यह है कि पर्ची पर एक जानी-मानी फार्मा कंपनी का नाम भी छपा है. अभी यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि पर्ची पर लिखी फार्मा कंपनी का इस केस से कोई कनेक्शन है या नहीं.

आरोपी फैयाज निसार प्रेमजी से शुरुआती पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. 39 साल का यह बहुत पढ़ा-लिखा आदमी BBA डिग्री वाला है. वह पुणे के विमान नगर का रहने वाला है और पेंटर का काम करता है. मुंबई पुलिस की एक टीम उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करने पुणे गई थी.

मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ BNS की धारा 109, 110 और 123 के तहत जहर देकर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है. फैयाज को शुक्रवार को साउथ मुंबई के बायकुला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये गोलियां बांटते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था.

सबूत मिले हैं कि फैयाज ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से 100 किलो जहरीला केमिकल 'जिंक फॉस्फाइड' और 30,000 खाली कैप्सूल ऑनलाइन ऑर्डर किए थे. उसने एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया है, जिसमें उसने माना है कि उसने इकट्ठा किए गए 14,900 कैप्सूल में से हर एक में एक ग्राम जिंक फॉस्फाइड मिलाकर ये ज़हरीली गोलियां बनाई थीं.

फैयाज को कैसे गिरफ्तार किया गया?
शुक्रवार को मुहर्रम के जुलूस के दौरान, कुछ लोगों को पेट में तेज दर्द और उल्टी होने लगी. जब उन्हें पता चला कि उन सभी ने ये खास गोलियां खा ली हैं, तो उन्होंने दूसरों की मदद से उसी रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच में पता चला कि एक आदमी जुलूस में शामिल लोगों को ये गोलियां मुफ़्त में बांट रहा था, और दावा कर रहा था कि ये पेनकिलर हैं.

इस आदमी पर शक हुआ, जिसके बाद बायकुला पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और उसे हिरासत में ले लिया. अगर इन गोलियों का पूरा स्टॉक बांट दिया जाता, तो सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी. पुलिस के मुताबिक, शक वाले ने शुरू में उन्हें गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि ये गोलियां सिर्फ़ पेनकिलर हैं. हालांकि, पुलिस को शक था कि ये गोलियां सिर्फ़ पेनकिलर हैं.

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