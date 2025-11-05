ETV Bharat / bharat

मुंबई में टेस्ट के दौरान मोनोरेल ट्रेन झुकी, चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाला

परीक्षण के दौरान मोनोरेल ट्रेन झुकी ( PTI )

मुंबई : मुंबई के वडाला डिपो में बुधवार को परीक्षण के दौरान एक मोनोरेल ट्रेन एक ओर झुक गई. इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था. हालांकि सोशल मीडिया में सामने आए मोनोरेल के वीडियो में ट्रेन हल्की झुकी दिखाई दे रही है. घटना के बारे में अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह नौ बजे हुआ. लेकिन मोनोरेल में मौजूद चालक दल के दो सदस्यों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया. घटना के बारे में शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब सिग्नल संबंधी टेस्टिंग की जा रही थी. हादसे को लेकर महा मुंबई मेट्रो रेल ऑपरेशंस लिमिटेड ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि मोनोरेल कर्मचारी मौके पर मौजूद थे. उन्होंने बताया था कि बार-बार आने वाली टेक्निकल खराबी की वजह से मुंबई में मोनोरेल यात्री सेवाएं 20 सितंबर से अगले आदेश तक सस्पेंड कर दी गई हैं ताकि प्रणाली का अपग्रेडेशन कार्य किया जा सके.