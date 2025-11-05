ETV Bharat / bharat

मुंबई में टेस्ट के दौरान मोनोरेल ट्रेन झुकी, चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाला

मुंबई में मोनोरेल ट्रेन परीक्षण के दौरान झुक गई. हालांकि ट्रेन में मौजूद चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

Monorail train tilts during testing
परीक्षण के दौरान मोनोरेल ट्रेन झुकी (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई के वडाला डिपो में बुधवार को परीक्षण के दौरान एक मोनोरेल ट्रेन एक ओर झुक गई. इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था.

हालांकि सोशल मीडिया में सामने आए मोनोरेल के वीडियो में ट्रेन हल्की झुकी दिखाई दे रही है. घटना के बारे में अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह नौ बजे हुआ. लेकिन मोनोरेल में मौजूद चालक दल के दो सदस्यों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया.

घटना के बारे में शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब सिग्नल संबंधी टेस्टिंग की जा रही थी. हादसे को लेकर महा मुंबई मेट्रो रेल ऑपरेशंस लिमिटेड ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि मोनोरेल कर्मचारी मौके पर मौजूद थे.

उन्होंने बताया था कि बार-बार आने वाली टेक्निकल खराबी की वजह से मुंबई में मोनोरेल यात्री सेवाएं 20 सितंबर से अगले आदेश तक सस्पेंड कर दी गई हैं ताकि प्रणाली का अपग्रेडेशन कार्य किया जा सके.

बता दें कि मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने पूर्व में हुई तकनीकी गड़बड़ियों की विस्तृत जांच के लिए एक समिति भी गठित की थी.

यह निर्णय पिछले कुछ वर्षों में बार-बार होने वाली तकनीकी खराबी और सेवा में बार-बार रुकावट के बाद लिया गया है, जिससे यात्रियों का विश्वास कम हुआ है. अधिकारियों ने कहा कि निलंबन अवधि का उपयोग एक व्यापक आधुनिकीकरण योजना को लागू करने के लिए किया जा रहा है जिससे अंततः सुरक्षा, विश्वसनीयता और समय की पाबंदी में सुधार होगा.

यह दुर्घटना शहर की मोनोरेल सेवा के लिए हाल ही में आई कई तकनीकी बाधाओं के बीच हुई है. 20 अगस्त को, भारी बारिश के दौरान चेंबूर और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच एक ट्रेन खराब हो गई, जिससे 500 से अधिक यात्री तब तक फंसे रहे जब तक उन्हें बचाया नहीं गया.

फिर, 15 सितंबर को, वडाला के पास एक और मोनोरेल ट्रेन में सॉफ्टवेयर संबंधी खराबी आ गई, जिसके कारण 17 यात्रियों को आपातकालीन स्थिति में बाहर निकालना पड़ा. उस दिन भी सेवाएँ दो घंटे से ज़्यादा समय तक आंशिक रूप से बाधित रहीं. एमएमएमओपीएल ने मेधा एसएमएच रेल प्राइवेट लिमिटेड से 55 करोड़ रुपये प्रति कोच की दर से 10 चार-कोच वाली मोनोरेल ट्रेनें खरीदी हैं.

ये भी पढ़ें- 20 सितंबर से अगले आदेश तक मोनोरेल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद, 8 नई स्वदेशी मोनोरेल मुंबई पहुंचीं

TAGGED:

MONORAIL TILTS
INSPECT GLITCH
WADALA MUMBAI
MUMBAI METRO RAIL OPERATIONS
MUMBAI MONORAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.