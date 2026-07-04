किशोरी पेडनेकर पर मुंबई मेयर की ऑफिस में घुसने का आरोप, रितु तावड़े ने दर्ज कराई शिकायत
मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा कि किशोरी पेडनेकर ने उनकी ऑफिस में घुसकर पूरे केबिन का वीडियो रिकॉर्ड किया.
Published : July 4, 2026 at 8:49 PM IST
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की मेयर रितु तावड़े के आरोप के बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई है. रितु ने आरोप लगाया है कि शिवसेना (UBT) की पार्षद और BMC में विपक्ष की नेता किशोरी पेडनेकर उनके ऑफिस में घुसीं और सरकारी कागजात की तस्वीरें लीं और वीडियो रिकॉर्डिंग कीं.
हालांकि, किशोरी पेडनेकर ने आरोपों से इनकार किया है. आरोप है कि मेयर तावड़े और पेडनेकर के बीच इस मुद्दे पर फोन पर कहासुनी हुई थी. तावड़े ने कहा कि उन्होंने इस मामले में आजाद मैदान पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.
अपने ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए, तावड़े ने कहा कि पेडनेकर उनके ऑफिस में तब घुसीं जब वह हाल ही में हुई बारिश से जुड़ी घटनाओं के बाद मैनहोल का निरीक्षण करने गई थीं. तावड़े ने कहा, "किशोरी पेडनेकर मेरे ऑफिस में तब घुसीं जब मैं बाहर थी. वह कह सकती हैं कि वह अंदर के केबिन में नहीं गईं, लेकिन मेरे केबिन से जुड़ा एरिया मुख्य प्रवेश द्वार तक फैला हुआ है, जहां जरूरी पत्र तैयार किए जाते हैं."
उन्होंने आरोप लगाया कि किशोरी पेडनेकर ने केबिन को मोबाइल में रिकॉर्ड किया. तावड़े ने आरोप लगाया, "CCTV फुटेज में उनका साथी पूरे केबिन की वीडियो बनाते हुए देखा है. अगर इरादा सिर्फ एक खास पत्र की जांच करना था, तो पूरे इलाके को चारों तरफ से फिल्माने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे का उद्देश्य रेकी करना, बिना इजाजत घुसना, या गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीरें खींचना हो सकता है."
उन्होंने आगे कहा कि BMC के इतिहास में पहले कभी किसी विपक्ष के नेता ने ऐसा काम नहीं किया. यह कहते हुए कि यह एक गंभीर अपराध है, भले ही फोटो खींचे गए खास दस्तावेजों का पता नहीं है, तावड़े ने पुष्टि की कि उन्होंने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और मामले की पूरी जांच की मांग की है.
मेयर का ऑफिस बीएमसी मुख्यालय के पहले फ्लोर पर है. ऑफिस में मेन हॉल और मेयर का केबिन है. हॉल में मेयर का प्रशासनिक कार्यालय है, जहां म्युनिसिपल सेक्रेटरी (MS) डिपार्टमेंट के अधिकारी आधिकारिक पत्र और पेपरवर्क देखते हैं. हॉल से कॉर्पोरेशन हॉल में भी एंट्री है, जहां BMC की कार्यवाही होती है.
मैनहोल हादसे पर मेयर का बयान
इस बीच, साकीनाका में मैनहोल हादसे पर तावड़े ने कहा कि पिछले दो महीनों से मौके पर काम चल रहा था. उन्होंने कहा, "सेफ्टी ग्रिल लगाते समय मैनहोल का कवर कुछ समय के लिए हटा दिया गया था. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मैनहोल पूरी तरह खुला था, लेकिन उसे ढका गया था. मुंबई के सभी वार्डों में मैनहोल की जांच अभी चल रही है, जिसमें पार्षद और प्रशासनिक अधिकारी खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं."
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