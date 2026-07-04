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किशोरी पेडनेकर पर मुंबई मेयर की ऑफिस में घुसने का आरोप, रितु तावड़े ने दर्ज कराई शिकायत

मुंबई की मेयर रितु तावड़े और BMC में विपक्ष की नेता किशोरी पेडनेकर ( ETV Bharat )

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की मेयर रितु तावड़े के आरोप के बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई है. रितु ने आरोप लगाया है कि शिवसेना (UBT) की पार्षद और BMC में विपक्ष की नेता किशोरी पेडनेकर उनके ऑफिस में घुसीं और सरकारी कागजात की तस्वीरें लीं और वीडियो रिकॉर्डिंग कीं. हालांकि, किशोरी पेडनेकर ने आरोपों से इनकार किया है. आरोप है कि मेयर तावड़े और पेडनेकर के बीच इस मुद्दे पर फोन पर कहासुनी हुई थी. तावड़े ने कहा कि उन्होंने इस मामले में आजाद मैदान पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. अपने ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए, तावड़े ने कहा कि पेडनेकर उनके ऑफिस में तब घुसीं जब वह हाल ही में हुई बारिश से जुड़ी घटनाओं के बाद मैनहोल का निरीक्षण करने गई थीं. तावड़े ने कहा, "किशोरी पेडनेकर मेरे ऑफिस में तब घुसीं जब मैं बाहर थी. वह कह सकती हैं कि वह अंदर के केबिन में नहीं गईं, लेकिन मेरे केबिन से जुड़ा एरिया मुख्य प्रवेश द्वार तक फैला हुआ है, जहां जरूरी पत्र तैयार किए जाते हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि किशोरी पेडनेकर ने केबिन को मोबाइल में रिकॉर्ड किया. तावड़े ने आरोप लगाया, "CCTV फुटेज में उनका साथी पूरे केबिन की वीडियो बनाते हुए देखा है. अगर इरादा सिर्फ एक खास पत्र की जांच करना था, तो पूरे इलाके को चारों तरफ से फिल्माने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे का उद्देश्य रेकी करना, बिना इजाजत घुसना, या गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीरें खींचना हो सकता है."