शख्स ने महिला के प्रसव में मदद की, वीडियो कॉल पर डॉक्टर ने किया गाइड, लोगों की याद आई '3 इडियट्स'

महाराष्ट्र के मुंबई में राम मंदिर स्टेशन पर एक ऐसी घटना हुई, जिसने लोगों को '3 इडियट्स' फिल्म की याद दिला दी.

mumbai
डॉक्टर की मदद से शख्स ने महिला का प्रसव किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 10:41 PM IST

4 Min Read
मुंबई: सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई कह रहा है, 'वाह, जीत गए यार'. नेटिज़न्स इसे असल जिंदगी का '3 इडियट्स' वाला पल बता रहे हैं. दरअसल, महाराष्ट्र स्थित राम मंदिर स्टेशन पर एक युवक ने देर रात महिला की इस तरह मदद की और उसका प्रसव करने में मदद की. लोग युवक 'देवदूत' बता रहे हैं.

महिला की मदद करने वाले इस युवक का नाम विकास बेदरे है. 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए विकास ने कहा, "उस रात मुझे काम से अहमदाबाद जाना था. मेरी रात की फ्लाइट थी. इसलिए मेरा प्लान अंधेरी में उतरकर एयरपोर्ट जाने का था. मैं फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा था. तभी अचानक मुझे एक महिला के कराहने की आवाज सुनाई दी. महिला दूसरे डिब्बे में थी. घबराकर मैंने दोनों डिब्बों के बीच लगी जाली से देखा कि क्या हुआ है. मैं समझ गया कि महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है."

आखिर हुआ क्या था?
विकास आगे कहते हैं, "मैंने बिना किसी रेलवे नियम की परवाह किए ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर रुक गई. फिर हम महिला को प्लेटफ़ॉर्म पर लाए. जब ​​यह सब हो रहा था, तब रात का 1 बज रहा था. चूंकि उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, इसलिए मौके पर मौजूद सभी लोगों ने खुद ही एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने में काफ़ी समय लग रहा था. इस बीच महिला की प्रसव पीड़ा अचानक बढ़ गई. बच्चा आधा बाहर और आधा अंदर था, जिससे दोनों की जान को ख़तरा था."

रेलवे स्टेशन पर हुआ प्रसव
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विकास ने डॉ देविका देशमुख को वीडियो कॉल किया. महिला की हालत के बारे में जानकारी मिलते ही डॉक्टर ने तुरंत वीडियो कॉल शुरू की और प्रसव की पूरी प्रक्रिया समझाई. डॉक्टर के निर्देशानुसार, विकास ने राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर महिला का सुरक्षित प्रसव कराया. विकास ने बताया कि अब मां और नवजात शिशु दोनों स्वस्थ हैं.

डॉक्टर ने वीडियो कॉल पर दी जानकारी
विकास ने बताया कि इस संबंध में हमने डॉ वेदिका देशमुख से बात की. वेदिका ने बताया, "इस घटना से एक रात पहले मेरी बेटी का जन्मदिन था. जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, तब मैं अमेरिका में थी. अमेरिका जैसे विकसित देश में भी मुझे अच्छी सुविधाएं नहीं मिलीं. मैं अभी भी उन सभी घटनाओं के बारे में सोच रही थी. अचानक, रात के 1 बजे विकास का वीडियो कॉल आया. उन्होंने मुझे सारी घटना बताई. फिर मैंने विकास से कहा, "विकास तुम डिलीवरी करोगे. मैं तुम्हें बताती हूं कि कैसे करना है." विकास ने वैसा ही किया जैसा मैंने उसे बताया था. अब बच्चा और मां, दोनों ठीक हैं."

डॉक्टर ने क्या अपील की?
विकास की तरह किसी की मदद करने का समय किसी भी शख्स के पास आ सकता है. मददगार लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हमने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "मदद करने वाले व्यक्ति को पहले तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, जिसकी आप मदद कर रहे हैं, उसका साथ दें. अगर आप जिसकी मदद कर रहे हैं, वह डरा हुआ है, तो उसे हिम्मत दें. कभी-कभी, कुछ न हुआ हो तब भी डर इंसान की जान ले सकता है. इसलिए, ध्यान रखें कि सामने वाला व्यक्ति डर न जाए." इस दौरान वेदिका देशमुख ने महिलाओं से अस्पताल में प्रसव के लिए अपना नाम दर्ज कराने की भी अपील की.

