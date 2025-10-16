ETV Bharat / bharat

शख्स ने महिला के प्रसव में मदद की, वीडियो कॉल पर डॉक्टर ने किया गाइड, लोगों की याद आई '3 इडियट्स'

मुंबई: सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई कह रहा है, 'वाह, जीत गए यार'. नेटिज़न्स इसे असल जिंदगी का '3 इडियट्स' वाला पल बता रहे हैं. दरअसल, महाराष्ट्र स्थित राम मंदिर स्टेशन पर एक युवक ने देर रात महिला की इस तरह मदद की और उसका प्रसव करने में मदद की. लोग युवक 'देवदूत' बता रहे हैं.

महिला की मदद करने वाले इस युवक का नाम विकास बेदरे है. 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए विकास ने कहा, "उस रात मुझे काम से अहमदाबाद जाना था. मेरी रात की फ्लाइट थी. इसलिए मेरा प्लान अंधेरी में उतरकर एयरपोर्ट जाने का था. मैं फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा था. तभी अचानक मुझे एक महिला के कराहने की आवाज सुनाई दी. महिला दूसरे डिब्बे में थी. घबराकर मैंने दोनों डिब्बों के बीच लगी जाली से देखा कि क्या हुआ है. मैं समझ गया कि महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है."

आखिर हुआ क्या था?

विकास आगे कहते हैं, "मैंने बिना किसी रेलवे नियम की परवाह किए ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर रुक गई. फिर हम महिला को प्लेटफ़ॉर्म पर लाए. जब ​​यह सब हो रहा था, तब रात का 1 बज रहा था. चूंकि उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, इसलिए मौके पर मौजूद सभी लोगों ने खुद ही एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने में काफ़ी समय लग रहा था. इस बीच महिला की प्रसव पीड़ा अचानक बढ़ गई. बच्चा आधा बाहर और आधा अंदर था, जिससे दोनों की जान को ख़तरा था."

रेलवे स्टेशन पर हुआ प्रसव

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विकास ने डॉ देविका देशमुख को वीडियो कॉल किया. महिला की हालत के बारे में जानकारी मिलते ही डॉक्टर ने तुरंत वीडियो कॉल शुरू की और प्रसव की पूरी प्रक्रिया समझाई. डॉक्टर के निर्देशानुसार, विकास ने राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर महिला का सुरक्षित प्रसव कराया. विकास ने बताया कि अब मां और नवजात शिशु दोनों स्वस्थ हैं.