'मुझे जबरदस्ती एक ऑटो रिक्शा में बिठाया और...,' .ताइवान की महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

एर्नाकुलम (केरल): केरल में एक शख्स पर ताइवान की एक महिला कलाकार ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. विदेशी महिला ने जिस शख्स पर आरोप लगाया है वह मुंबई का रहने वाला है. फोर्ट कोच्चि पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह केस एक ताइवानी आर्टिस्ट ने दर्ज कराया था, जो कोच्चि-मुजिरिस बिएनेल के लिए शहर आई थी.

यह कानूनी कार्रवाई पिछले महीने की 28 तारीख को कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर को पीड़ित की ईमेल से शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था. शुरुआती जांच के बाद, फोर्ट कोच्चि पुलिस ने पिछले शनिवार को आधिकारिक तौर केस दर्ज किया.

यह घटना 18 जनवरी, 2026 की है, जब आरोपी ने फोर्ट कोच्चि के मुख्य बिएनेल वेन्यू में से एक, पेपर हाउस के बाहर ताइवान की महिला कलाकार से अपना परिचय कराया. शिकायत के मुताबिक, कट्टारे ने उस रात महिला को ड्रिंक्स का ऑफर दिया, जिसे महिला ने तुरंत मना कर दिया.

हालांकि, अगले दिन, 19 जनवरी को, आरोपी महिला को बोट राइड पर बुलाने पर अड़ा रहा. उसके इरादों पर भरोसा करके, महिला दोपहर करीब 1:30 बजे 'लेक बे क्रूज' सर्विस पर उसके साथ शामिल हो गई.

विदेशी महिला कलाकार का आरोप है कि क्रूज के दौरान, आरोपी ने उसे अपने पास बैठने के लिए मजबूर किया और उसकी मर्जी के बिना उसे गलत तरीके से छूने लगा. उसके बहुत ज्यादा विरोध करने और उसे रोकने की कोशिशों के बावजूद, आरोपी ने कथित तौर पर पूरे सफर में उसे अपमानित करने की कोशिश करता रहा.