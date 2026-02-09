ETV Bharat / bharat

'मुझे जबरदस्ती एक ऑटो रिक्शा में बिठाया और...,' .ताइवान की महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

विदेशी महिला कलाकार का आरोप है कि क्रूज के दौरान, आरोपी ने उसे अपने पास बैठने के लिए मजबूर किया और फिर....

Mumbai Man Booked for Sexually Harassing Taiwanese Artist at Kochi Biennale
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 2:35 PM IST

एर्नाकुलम (केरल): केरल में एक शख्स पर ताइवान की एक महिला कलाकार ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. विदेशी महिला ने जिस शख्स पर आरोप लगाया है वह मुंबई का रहने वाला है. फोर्ट कोच्चि पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह केस एक ताइवानी आर्टिस्ट ने दर्ज कराया था, जो कोच्चि-मुजिरिस बिएनेल के लिए शहर आई थी.

यह कानूनी कार्रवाई पिछले महीने की 28 तारीख को कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर को पीड़ित की ईमेल से शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था. शुरुआती जांच के बाद, फोर्ट कोच्चि पुलिस ने पिछले शनिवार को आधिकारिक तौर केस दर्ज किया.

यह घटना 18 जनवरी, 2026 की है, जब आरोपी ने फोर्ट कोच्चि के मुख्य बिएनेल वेन्यू में से एक, पेपर हाउस के बाहर ताइवान की महिला कलाकार से अपना परिचय कराया. शिकायत के मुताबिक, कट्टारे ने उस रात महिला को ड्रिंक्स का ऑफर दिया, जिसे महिला ने तुरंत मना कर दिया.

हालांकि, अगले दिन, 19 जनवरी को, आरोपी महिला को बोट राइड पर बुलाने पर अड़ा रहा. उसके इरादों पर भरोसा करके, महिला दोपहर करीब 1:30 बजे 'लेक बे क्रूज' सर्विस पर उसके साथ शामिल हो गई.

विदेशी महिला कलाकार का आरोप है कि क्रूज के दौरान, आरोपी ने उसे अपने पास बैठने के लिए मजबूर किया और उसकी मर्जी के बिना उसे गलत तरीके से छूने लगा. उसके बहुत ज्यादा विरोध करने और उसे रोकने की कोशिशों के बावजूद, आरोपी ने कथित तौर पर पूरे सफर में उसे अपमानित करने की कोशिश करता रहा.

यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ, पीड़िता ने कहा कि किनारे पर लौटने के बाद, आरोपी ने उसे जबरदस्ती एक ऑटो रिक्शा में बिठा लिया और गाड़ी के अंदर उसके साथ गलत करने के इरादे से छूता रहा. शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि आरोपी जानबूझकर और सोचे-समझे इरादे से उसके पास आया और यौन उत्पीड़न किया.

पुलिस कथित यौन उत्पीड़न के मामले की जांच में जुट गई है. हालांकि, बिएनेल फाउंडेशन (Biennale Foundation) ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है. यह अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है कि सुमित कट्टारे किसी भी तरह से बिएनेल से आधिकारिक तौर पर जुड़े हैं या नहीं.

यह घटना बिएनेल फाउंडेशन के एक पुराने ऑफिस-बेयरर से जुड़े पिछले हाई-प्रोफाइल यौन उत्पीड़न केस में कड़ा रुख अपनाने के कई साल बाद हुआ है, जिसके चलते उन्हें तुरंत निकाल दिया गया था. स्थानीय अधिकारी अभी आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए और सबूत जुटा रहे हैं.

