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मुंबई लोकल ट्रेन में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोकल ट्रेन में एक शख्स की हत्या मामले में रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को कुर्ला से गिरफ्तार किया है. आरोपी को पकड़ने के लिए जीआरपी ने 6 टीमों को लगाया था.

22 साल के सेल्समैन मयंक की लोकल ट्रेन में दरवाजा बंद करने को लेकर हुए झगड़े में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. वहीं, पीड़ित परिवार ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है. बता दें, यह घटना वेस्टर्न रेलवे लाइन पर अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच मंगलवार 23 जून रात करीब 10 बजे एक लोकल ट्रेन में हुई, जिसे मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है. पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान रोशन सुवर्णा (30 साल) के रूप में हुई है.

भारी बारिश की वजह से अंदर पानी भर जाने की वजह से कुछ यात्रियों के बीच ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर झगड़ा हो गया था. इससे गुस्साए आरोपी ने अपने बैग से चाकू निकाला और वहां मौजूद मयंक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. मयंक की मौके पर ही मौत हो गई. यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल अंधेरी स्टेशन से निकली.

इस मामले में बोरीवली जीआरपी (GRP) के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दत्ता एम. खुपारकर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल के बीच वाले फर्स्ट-क्लास कोच का दरवाजा बंद करने को लेकर दो लोगों के बीच बहस हो गई, उनमें से एक ने दूसरे पर चाकू से वार किया. हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं. आगे की जांच चल रही है. आरोपी और मृतक एक-दूसरे को नहीं जानते थे. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मृतक के सीने और पेट में चाकू मारा है.