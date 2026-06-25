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मुंबई लोकल ट्रेन में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

आरोपी ने बहस के बाद बैग से चाकू निकाला और बेरहमी से कत्ल कर दिया. पुलिस जांच में जुटी है.

MUMBAI LOCAL TRAIN MURDER CASE
मुंबई लोकल ट्रेन में हत्या का आरोपी गिरफ्तार (ANI Video SC)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 10:31 AM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोकल ट्रेन में एक शख्स की हत्या मामले में रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को कुर्ला से गिरफ्तार किया है. आरोपी को पकड़ने के लिए जीआरपी ने 6 टीमों को लगाया था.

22 साल के सेल्समैन मयंक की लोकल ट्रेन में दरवाजा बंद करने को लेकर हुए झगड़े में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. वहीं, पीड़ित परिवार ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है. बता दें, यह घटना वेस्टर्न रेलवे लाइन पर अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच मंगलवार 23 जून रात करीब 10 बजे एक लोकल ट्रेन में हुई, जिसे मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है. पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान रोशन सुवर्णा (30 साल) के रूप में हुई है.

भारी बारिश की वजह से अंदर पानी भर जाने की वजह से कुछ यात्रियों के बीच ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर झगड़ा हो गया था. इससे गुस्साए आरोपी ने अपने बैग से चाकू निकाला और वहां मौजूद मयंक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. मयंक की मौके पर ही मौत हो गई. यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल अंधेरी स्टेशन से निकली.

इस मामले में बोरीवली जीआरपी (GRP) के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दत्ता एम. खुपारकर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल के बीच वाले फर्स्ट-क्लास कोच का दरवाजा बंद करने को लेकर दो लोगों के बीच बहस हो गई, उनमें से एक ने दूसरे पर चाकू से वार किया. हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं. आगे की जांच चल रही है. आरोपी और मृतक एक-दूसरे को नहीं जानते थे. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मृतक के सीने और पेट में चाकू मारा है.

हत्या के बाद आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) मौके पर पहुंची और घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने जांच की और उसे कांदिवली में शताब्दी अस्पताल रेफर कर दिया. इस दौरान जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे.

आरोपी को मौत की सज़ा देने की मांग
मृतक मयंक अपने माता-पिता और दो भाइयों के साथ विरार ईस्ट की एक बिल्डिंग में रहता था. वह अंधेरी वेस्ट में सेल्समैन का काम करता था. मयंक की हत्या से उसका परिवार सदमे में है. उसके परिवार ने मयंक के लिए इंसाफ की मांग की है और आरोपी को मौत की सजा देने पर जोर दिया है.

पढ़ें: मुंबई लोकल ट्रेन में दरवाजा खुले रखने को लेकर विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या

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MUMBAI LOCAL TRAIN MAN KILLED
मुंबई लोकल ट्रेन में चाकूबाजी
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मुंबई लोकल ट्रेन में हत्या
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