मुंबई के कुर्ला इलाके में क्रेन गिरने से बड़ा हादसा, 8 लोग घायल, सभी की हालत स्थिर
मुंबई के कुर्ला में इलाके में हुए क्रेन हादसे में घायल हुए लोगों को सायन और कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया.
Published : August 21, 2026 at 10:26 AM IST
मुंबई: कुर्ला इलाके में आज तड़के महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग के पास झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में क्रेन गिरने से आठ लोग घायल हो गए. घायलों में से छह को सायन अस्पताल में और दो को कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गयी.
मुंबई नगर निगम (BMC) ने बताया है कि सायन अस्पताल में भर्ती सभी छह मरीजों की हालत स्थिर है. कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती दो मरीजों की हालत भी स्थिर है. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह हादसा आज, 21 अगस्त को सुबह 3:04 बजे हुआ.
बीएमसी के मुंबई फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. यह घटना कुर्ला ईस्ट के इंदिरा नगर इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट के पीछे स्थित बंटारा भवन और एमएचएडीए बिल्डिंग के पास हुई.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक क्रेन झुग्गी वाले इलाके में गिर गई. हादसे की खबर मिलते ही बीएमसी का मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, 108 एम्बुलेंस सेवा और संबंधित बीएमसी वार्ड के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए. शुरुआती रिपोर्टों से पता चला कि क्रेन के नीचे तीन से चार लोग फंसे हो सकते हैं.
इसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया. इस बीच मौके पर मौजूद बीएमसी के एक जूनियर इंजीनियर ने बताया कि वहां एमएचएडीए द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाना था. यह दुर्घटना तब हुई जब इस ऑपरेशन के लिए क्रेन को खड़ा किया जा रहा था. क्रेन को चढ़ाने के लिए एक जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बगल की झुग्गी बस्ती में जा गिरी.
बीएमसी के सायन अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, वहां भर्ती छह लोगों की हालत स्थिर है. भाभा अस्पताल में भी दो मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है. घायलों के नाम अभी उजागर नहीं किये गये हैं. घटना के सटीक कारणों और क्रेन उठाने के दौरान लागू किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में अधिक जानकारी आगे की जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगी.