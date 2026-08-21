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मुंबई के कुर्ला इलाके में क्रेन गिरने से बड़ा हादसा, 8 लोग घायल, सभी की हालत स्थिर

मुंबई के कुर्ला इलाके में क्रेन गिरने से बड़ा हादसा हो गया ( ETV Bharat )

मुंबई: कुर्ला इलाके में आज तड़के महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग के पास झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में क्रेन गिरने से आठ लोग घायल हो गए. घायलों में से छह को सायन अस्पताल में और दो को कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गयी. मुंबई नगर निगम (BMC) ने बताया है कि सायन अस्पताल में भर्ती सभी छह मरीजों की हालत स्थिर है. कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती दो मरीजों की हालत भी स्थिर है. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह हादसा आज, 21 अगस्त को सुबह 3:04 बजे हुआ. बीएमसी के मुंबई फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. यह घटना कुर्ला ईस्ट के इंदिरा नगर इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट के पीछे स्थित बंटारा भवन और एमएचएडीए बिल्डिंग के पास हुई.