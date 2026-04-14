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मुंबई: लाइव कॉन्सर्ट में ड्रग्स ओवरडोज से दो छात्रों की मौत, युवती की हालत गंभीर

मुंबई: शहर के युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के इस्तेमाल की कड़वी सच्चाई एक बार फिर सामने आई है. पश्चिमी इलाके गोरेगांव में हुए एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर ड्रग ओवरडोज से दो स्टूडेंट की मौत की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है.

इस घटना से पूरे मुंबई में सनसनी फैल गई. इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेजी से शुरू कर दी है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 11 अप्रैल को गोरेगांव इलाके में एक बड़े पैमाने पर लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गनाइज किया गया था. इस इवेंट में लगभग 3,000 से 4,000 लड़के और लड़कियां शामिल हुए थे. रिपोर्ट बताती है कि इस कॉन्सर्ट के दौरान जोरदार म्यूजिक चल रहा था. शराब और ड्रग्स दोनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ.

इवेंट के दौरान कई नौजवानों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लिए थे. इसके बाद दो जवान लड़कियों को तुरंत हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि एक जवान लड़के को इलाज के लिए गोरेगांव वेस्ट के लाइफलाइन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया.

लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती जवान लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस बीच, ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद, दोनों जवान लड़कियों को आगे के मेडिकल इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया.

सोमवार दोपहर को एक लड़की की हालत बिगड़ने पर मौत हो गई. दूसरी लड़की की हालत अभी भी गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है. इस मामले में वनराई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पीड़िता का ब्लड सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट का अभी इंतजार है और उसके मिलने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि असल में किस तरह की ड्रग्स ली गई थी.