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मुंबई में गणपति विसर्जनः चप्पे-चप्पे पर AI और ड्रोन की नजर, श्रद्धालुओं के लिए रेलवे चलाएगा 22 स्पेशल ट्रेनें

विसर्जन स्थलों पर आम जनता को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस कर्मी, ट्रैफिक पुलिस और अलग-अलग सुरक्षा दस्ते आपस में तालमेल बनाकर काम करेंगे.

Mumbai Ganesh Visarjan 2026
गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को मुंबई में गणेश चतुर्थी के जश्न के दौरान एक पंडाल में मूंगफली की थीम वाली भगवान गणेश की मूर्ति को रोशन किया गया है. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 3:29 PM IST

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मुंबईः अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को गणपति विसर्जन होगा. विसर्जन यात्राओं में बहुत बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं, इसलिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. पूरे शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक को संभालने की व्यवस्था संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) और संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक), ग्रेटर मुंबई की देखरेख में की गई है.

मुंबई पुलिस के अनुसार, विसर्जन की सुरक्षा के लिए 6 संयुक्त पुलिस आयुक्त, 9 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 38 पुलिस उपायुक्त और 66 सहायक पुलिस आयुक्तों के साथ 3,213 पुलिस अधिकारी और 18,940 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा, 1,050 पुलिस ट्रेनियों को भी सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया गया है.

इस बड़े सुरक्षा बल के साथ-साथ, खास और संवेदनशील जगहों पर विशेष टुकड़ियों को तैनात किया गया है. इनमें रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स (SRPF), फोर्स वन, क्विक रिस्पांस टीम (QRT), कानून-व्यवस्था दस्ता, दंगा नियंत्रण दस्ता, डेल्टा स्क्वाड, कॉम्बैट स्क्वाड और एंटी-ड्रोन स्क्वाड शामिल हैं. सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड की भी मदद ली जाएगी.

विसर्जन के दिन मुंबई में भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. इन विशेष टुकड़ियों के जरिए भीड़ पर नजर रखने और किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई करने के इंतजाम किए गए हैं. हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के हिस्से के रूप में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और विशेष सुरक्षा दस्तों को तैनात करने की पूरी तैयारी की है.

विसर्जन के दिन गिरगांव चौपाटी, दादर चौपाटी, माहिम, जुहू चौपाटी, वर्सोवा जेटी, मलाड जेटी और पवई झील जैसी प्रमुख जगहों पर भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. इसलिए, इन स्थानों पर पुलिस सुरक्षा के खास इंतजाम रहेंगे. चूंकि गिरगांव चौपाटी पर बहुत बड़ी संख्या में गणेश मूर्तियां विसर्जन के लिए लाई जाती हैं, इसलिए वहां के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है.

विसर्जन स्थलों पर आम जनता को कोई परेशानी न हो, भीड़ को सही तरीके से संभाला जा सके और विसर्जन सुरक्षित रूप से पूरा हो, इसके लिए पुलिस कर्मी, ट्रैफिक पुलिस और अलग-अलग सुरक्षा दस्ते आपस में तालमेल बनाकर काम करेंगे.

ट्रैफिक पुलिस ने विसर्जन के दिन 84 सड़कों को बंद करने और 20 रास्तों पर वन-वे ट्रैफिक लागू करने की योजना बनाई है. इसके अलावा, कुछ रास्ते सिर्फ विसर्जन यात्राओं के लिए रिजर्व रहेंगे और कुछ इलाकों में भारी वाहनों के आने पर पाबंदी रहेगी. दक्षिण और मध्य मुंबई के कई रास्तों पर यह पाबंदियां 25 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे से 26 सितंबर को सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेंगी.

विसर्जन के दौरान पद्मश्री गोवर्धन बाफना चौक (प्रार्थना समाज जंक्शन) से विनोली जंक्शन तक के रास्ते पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगा. इस रूट के ट्रैफिक को राजा राममोहन राय रोड, निवृत्ति बाबूराव चौक और बलराम रोड जैसे वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा. इसी तरह, नवजीवन जंक्शन से जानन वर्तक चौक (एम. पॉवेल जंक्शन) के बीच के रास्ते पर भी ट्रैफिक पाबंदियां लागू रहेंगी.

लालबाग और परेल इलाकों में विसर्जन यात्राओं के कारण भारी ट्रैफिक जाम होने की आशंका है. इसे देखते हुए बीपीटी ग्राउंड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. ट्रैफिक पुलिस के राइडर्स (बाइक सवार) ट्रैफिक की स्थिति पर नजर रखने के लिए 24 घंटे गश्त करेंगे. आपातकालीन स्थिति में किसी वाहन के खराब होने या रास्ता जाम होने पर उसे तुरंत हटाने के लिए क्रेनों का भी इंतजाम किया गया है.

ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए लगभग 3,500 ट्रैफिक पुलिस कर्मी, 250 अधिकारी और 7,000 वॉलिंटियर्स (स्वयंसेवक) तैनात किए जाएंगे. पूरे शहर में कुल 51 वॉच टावर बनाए गए हैं, जिनमें से 17 टावर अकेले गिरगांव इलाके में हैं. विसर्जन यात्राओं के कारण जुहू तारा रोड का कोलीवाड़ा जंक्शन से ट्यूलिप स्टार जंक्शन तक का हिस्सा जुलूस के गुजरने के दौरान बंद रहेगा. इसके साथ ही जुहू चर्च रोड पर भी ट्रैफिक पाबंदियां लागू रहेंगी.

विशेष लोकल ट्रेन सेवाएं: विसर्जन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और नागरिकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सेंट्रल रेलवे ने 23 से 25 सितंबर के बीच 22 स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है. इसमें अनंत चतुर्दशी के लिए सीएसएमटी-कल्याण और सीएसएमटी-ठाणे रूट पर 18 स्पेशल लोकल ट्रेनें और सीएसएमटी-पनवेल रूट पर 4 स्पेशल लोकल ट्रेनें शामिल हैं.

संदिग्ध वस्तुओं की सूचना देने की अपील: मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे विसर्जन यात्राओं के दौरान शांति बनाए रखें और पुलिस का सहयोग करें. पुलिस ने साफ किया है कि अगर भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोई भी लावारिस या संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, तो उसे हाथ न लगाएं. तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें. किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर संपर्क करें.

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