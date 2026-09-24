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मुंबई में गणपति विसर्जनः चप्पे-चप्पे पर AI और ड्रोन की नजर, श्रद्धालुओं के लिए रेलवे चलाएगा 22 स्पेशल ट्रेनें

गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को मुंबई में गणेश चतुर्थी के जश्न के दौरान एक पंडाल में मूंगफली की थीम वाली भगवान गणेश की मूर्ति को रोशन किया गया है. ( IANS )