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Mumbai: बिरयानी के बाद खाया तरबूज, एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत

मुंबई: दक्षिण मुंबई में रहने वाले एक परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई है. पुलिस को शक है कि तरबूज खाने से हुई फूड पॉइजनिंग के कारण ये मौतें हुईं. पुलिस ने पुष्टि की है कि मरने वालों में एक शादीशुदा जोड़ा और उनकी दो नाबालिग बेटियां शामिल हैं.

एक अधिकारी के मुताबिक, इस घटना में जिन चार लोगों की मौत हुई, उनमें अब्दुल्ला (40), उनकी पत्नी नसरीन (35), और उनकी बेटियां जैनब (13) और आयशा (16) शामिल हैं.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 25 अप्रैल को जेजे मार्ग इलाके में रहने वाले परिवार के चारों सदस्य अपने घर पर हुई एक फैमिली पार्टी में पांच दूसरे मेहमानों के साथ 'चिकन पुलाव' खाया था. मेहमानों के जाने के बाद, परिवार के चारों सदस्यों ने देर रात तरबूज खाया. सुबह, चारों को उल्टी और चक्कर आने के लक्षण महसूस होने लगे. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पास के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. बाद में, उन्हें जेजे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया. रविवार को इलाज के दौरान चारों लोगों की मौत हो गई. परिवार के मुखिया अब्दुल्ला की मौत रविवार रात करीब 10.30 बजे हुई.