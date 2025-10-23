मुंबई में जोगेश्वरी वेस्ट के बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, बचाव अभियान जारी
मुंबई जोगेश्वरी वेस्ट बिजनेस सेंटर में आग लगने के बाद कई लोग ऊपरी मंजिलों में फंस गए. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
Published : October 23, 2025 at 1:36 PM IST
मुंबई: जोगेश्वरी पश्चिम स्थित जेएमएस बिजनेस सेंटर ऊँची इमारत में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई. सूचना पाकर पहुंची पुलिस और अग्निशमनकर्मी दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने में जुट गए. कहा जा रहा है कि आग लगने के बाद कई लोग ऊपरी मंजिलों में फंस गए थे जिन्हें बचाया गया. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.
बृहन्मुंबई नगर निगम (एमएफबी) के अग्निशमन विभाग के अनुसार आग को पहले 'स्तर-दो' और फिर 'स्तर-तीन' घोषित किया गया. घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. दमकल विभाग को आज सुबह 10:51 बजे आग लगने की सूचना मिली. दमकल विभाग तुरंत मौके पर पहुँच गया. आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए. आग से इलाके में अफरातफरी मच गई.
#WATCH | Maharashtra: A massive fire blazes through JMS Business Centre in Jogeshwari West area of Mumbai. Firefighting operations are underway here. People seen stranded on the top floor of the building. pic.twitter.com/idbhnupOZT— ANI (@ANI) October 23, 2025
सुबह 11:17 बजे तक प्राप्त अपडेट के अनुसार आग की प्रकृति गंभीर बतायी गई. इसे लेवल-3 घोषित किया गया है. चूँकि इस इमारत में व्यावसायिक कार्यालय है इसलिए आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है. मुंबई अग्निशमन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियाँ और टीमें मौके पर भेजी.
लेवल-3 की आग गंभीर होने के कारण अतिरिक्त अग्निशमनकर्मी और उपकरण तैनात किए गए. पुलिस ने भी इलाके में यातायात नियंत्रण के लिए सहयोग शुरू किया. स्थानीय नागरिकों से घटना स्थल से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई. वहीं पूरी इमारत को खाली करा लिया गया. प्रत्यक्षदर्शी रोहन गुरव ने बताया कि इमारत से भारी मात्रा में धुआँ निकलते हुए देखा गया.
#WATCH | Maharashtra: People seen stranded on the top floor of JMS Business Centre in Jogeshwari West area of Mumbai where a massive fire has broken out. Fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/htbPRNz5nM— ANI (@ANI) October 23, 2025
कुछ जगहों पर आग की लपटें दिखाई दे रही थी. जेएमएस बिजनेस सेंटर जोगेश्वरी का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है. यहाँ कई कार्यालय और दुकानें हैं. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. मुंबई अग्निशमन सेवा ने बताया कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी स्थिति पर नजर रख रही है.
#WATCH | Maharashtra: Firefighters carry out operation to douse the flames at JMS Business Centre in Jogeshwari West area of Mumbai where a massive fire has broken out. pic.twitter.com/PFg44Oj4SM— ANI (@ANI) October 23, 2025
बता दें कि दीपावली के दिन कुछ नवी मुंबई में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई जिसमें कई लोग हताहत हुए. कामोठे इलाके की एक इमारत में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. इसमें दो लोगों की मौत हो गई. नवी मुंबई के वाशी में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई. इस तरह, नवी मुंबई के वाशी और कामोठे में आग लगने की घटनाओं में कुल छह लोगों की मौत हो गई.