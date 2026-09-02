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मुंबई से सीखें आपदा से निपटना, एक क्लिक में सक्रिय हो जाती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें, सबके लिए सबक

मध्य प्रदेश के पत्रकारों ने करीब से देखा मुंबई का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी यूएन भी कर चुका तारीफ, हर मौसमी बदलाव, खतरे या आपदा की त्वरित देते हैं जानकारी. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

MUMBAI DISASTER MANAGEMENT SYSTEM WORKING
मुंबई से सीखें आपदा से निपटना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 7:29 AM IST

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Updated : September 2, 2026 at 7:37 AM IST

8 Min Read
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भोपाल/मुंबई : नेपाल त्रासदी के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर देश में भी एक नई बहस छिड़ गई है. बीस दिन पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई बरसात में पचास से ज्यादा इलाकों में बाढ़ जैसे हालात थे, वहीं कई जिलों में आज भी ऐसे हालात बन रहे हैं. वहीं, महाराष्ट्र के मुंबई में इससे कई गुना ज्यादा तेज बारिश होती है, बावजूद इसके स्थिति अचानक इतनी नहीं बिगड़ती. बृहन्मुंबई नगर निगम का कंट्रोल रूम कुछ इस तरीके से काम करता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति से लेकर कई प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए एक सिस्टम हमेशा सक्रिय हो जाता है. ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम से मध्य प्रदेश को भी सीख लेने की जरूरत है.

MUMBAI DISASTER MANAGEMENT APP
ऐसे काम करती है मुंबई की डिजास्टर मैनेजमेंट ऐप (Etv Bharat)

दरअसल, मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम मुख्यालय में मध्य प्रदेश के पत्रकारों का एक दल पहुंचा, जहां उन्हें मुंबई के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया. यहां बताया गया कि भारी बारिश से लेकर कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, मौसम विभाग के पूर्वानुमान, लाइव मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पॉन्स से स्थितियों को संभाला जाता है. साथ ही यह भी बताया गया कि कैसे ये सिस्टम भोपाल समेत मध्यप्रदेश के हर उस शहर में लागू हो सकता है. जहां बरसात अब आपदा बनकर आ रही है.

BMC Disaster Management APP
कंट्रोल सेंटर से जुड़ी हैं 14 एजेंसियां और 120 वेदर स्टेशन (Etv Bharat)

डिजास्टर मैनेजमेंट ऐप, कहां बारिश से खतरा, तुरंत चलता है पता

अगर आपदा को लेकर पूर्व में सूचनाएं मिल जाएं तो काफी हद तक हालात को संभाला जा सकता है. डिजास्टर मैनेजमेंट ऐप जो बृहन्मुंबई नगपालिका ने तैयार किया है, उसकी बुनियाद भी इसी पर है. इसमें एक हजार आठ एजेसियों को जोड़ा गया है, जिसमें 14 इमरजेंसी सर्विसेंस भी शामिल हैं. इस ऐप के जरिए मुंबई के सामान्य नागरिक को तत्काल अपडेट मिलते हैं कि बारिश हो सकती है. एक घटे में कितनी तेज बारिश हुई और कहां जलभराव या ट्रैफिक जाम की स्थिति है. इसके बाद सारी जानकारी हर पंद्रह में अपडेट होती रहती है.

Mumbai disaster management control center
7 हजार स्क्वेयर फीट में बना है मुंबई का डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर (Etv Bharat)

120 वेदर स्टेशन से जुड़ा है कंट्रोल सेंटर

मुंबई नगर निगम में डिजास्टर मैनेजमेंट की चीफ रश्मि लोखंडे बताती हैं, '' हमारे पास 120 ऑटोमैटेक वेदर स्टेशन हैं, जो सीधे हमारे डेटा कंट्रोल रुम में लगे हैं और लगातार ये जानकारी देते रहते हैं कि मुंबई के किस इलाके में मौसम का क्या हाल रहने वाला है. अगर बारिश हुई तो कितनी बारिश हुई है और वॉटर लॉगिग के कितने चांसेज हैं. आप किसी भी आपदा से तभी निपट सकते हैं जब आपदा के आने से पहले उसका असेसमेंट करके आप उसे संभाल लें. इस ऐप के जरिए हम यही कोशिश करते हैं.

Rashmi lokhande mumbai disaster management chief
जानकारी देती हुईं जास्टर मैनेजमेंट की चीफ रश्मि लोखंडे (Etv Bharat)

वे आगे कहती हैं, '' कंट्रोल रूम से कॉर्डिनेशन के साथ नोडल एजेंसी भले बीएमसी है लेकिन पूरा एक सिस्टम स्टैंबाय पर रहता है जो किसी भी आपदा की आहट के साथ ही एक्टिव हो जाता है. मिसाल के तौर पर अभी मुलुंड में एक एसिड का एक टैंकर का टायर फंसा और वो टिल्ट हुआ लेकिन जैसे ही कंट्रोल रूम पर सूचना आई. संबंधित जितनी एजेंसियां थी एक्टिव हुईं और बड़ी घटना से पहले ही हमने बचाव कर लिया. इस ऐप के जरिए कोई अनजान व्यक्ति भी मुंबई में किसी भी संकट की स्थिति में मदद ले सकता है.'' रश्मि बताती हैं, '' आप मुंबई में अकेले फंस गए हैं, हॉस्पिटल की जरुरत है या कोई और मदद चाहिए तो भी आप इस एप के जरिए वो मदद ले सकते हैं.''

मुंबई में पानी भरा तो आधे घंटे में कर देते हैं निकासी

तीनों ओर से समन्दर से घिरे मुंबई के लो लाईन एरिया में बरसात के बाद जो जल भराव होता है, तो पानी की निकासी का समय अब आधे घंटे की टाइम लाइन में सिमट गया है. पानी की तीव्रता चाहे जितनी तेज हो. ये मुमकिन हुआ कमांड एण्ड कंट्रोल सिस्टम के जरिए, जिसमें मुंबई के 26 वार्ड चौबीस घंटे और सातों दिन कंट्रोल रुम से जुड़े रहते हैं, जिसके जरिए कम्यूनिकेशन कॉर्डिनेशन से लेकर रेस्क्यू तक पूरा सिस्टम काम करता है. डिजास्टर मैनेजमेंट की चीफ ऑफिसर रश्मि लोखंडे जो कि यहां के इस डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग की फाउंडर मैम्बर भी हैं. वे बताती हैं कि किस तरह से ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया. इसमें एनडीआरएफ से लेकर फायर सर्विसेस, मुंबई पुलिस से लेकर वेदर डिपार्टमेंट तक सारे विभाग और एजेंसियां एक कॉर्डिनेशन में चलते हैं और मुंबई को बड़ी से बड़ी कुदरती आपदाओं में भी संभाल लिया जाता है.

bhopal journalist in bmc mumbai headquarter visit
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) मुख्यालय पहुंचे भोपाल से आए मीडियाकर्मी (Source- PIB)

आपदा मित्र के साथ दो लाख लोगों को अलग से ट्रेनिंग

आम नागरिक किसी भी मुश्किल में इंतजार ना करें और अपने बचाव के लिए पहल करें और आपदा से शुरुआती तौर पर निपटना सीखें इसके लिए मुंबई नगर पालिका ट्रेनिग देती है. इसमें किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाए, तो फायर सेफ्टी का इस्तेमाल कैसे करना है, वॉटर लॉगिंग की स्थिति में कैसे बचाव करना है और कम्यूनिकेशन और कॉर्डिनेशन की क्या भूमिका है ये सब ट्रेनिग उन्हें निशुल्क दी जाती है. दो लाख लोगों कों ये ट्रेनिंग दी जाचुकी है और इसी तरह से एक हजार लोगों को आपदा मित्र भी बनाया गया है.

bmc mumbai disaster management teams
मुंबई की लाइव मॉनिटरिंग के साथ हर आपदा से निपटने की रहती है तैयारी (Etv Bharat)

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रश्मि बताती हैं, '' अगर कोई संकट होता है तो हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर तुरंत ग्रीन कॉरीडोर बनाते हैं और रेस्क्यू करते हैं. हर साल जो पुरानी इमारतें हैं, उनके गिरने की खबरें बारिश में आती हैं. और लोगों को नोटिस भी दिए जाएं तो वो जोखिम में रहना पसंद करते हैं लेकिन ऐसी जर्जर इमारतों को छोड़ना नहीं चाहते. ऐसे इलाकों में जान माल की सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता में होती है.''

पहले था महज 250 स्क्वेयर फीट का कंट्रोल रूम

बताया गया कि लातूर भूकंप के बाद महाराष्ट्र में इन इमरजेंसी हालात से निपटने कंट्रोल रुम स्थापित करने का निर्देश दिया गया था. जब ये शुरु हुआ तो केवल तीन टेलीफोन लाइन थी. दो हॉटलाइन और 250 स्क्वेयर फुट की जगह में डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई. लेकिन 26 जुलाई 2005 जब मुंबई ने भयानक बाढ़ देखी तब कंट्रोल रूम कितना जरुरी है ये समझ आया. 2006 में चार हजार स्केव्यर फीट में कंट्रोल रुम बना दिया गया, जिसमें 53 स्टैक होल्डर, हॉट लाइन व सीसीटीवी कैमरा लगाए गए. अब ये सात हजार स्क्वेयर फीट में है. मुंबई नगर पालिका की ऐतिहासिक बिल्डिंग के दूसरे माले पर ये ऑपरेशन सेंटर पूरे साल चौबीस घंटे सातों दिन काम करता है.

How mumbai bmc command and control center works
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मौके पर तुरंत भेजी जाती हैं टीमें (Etv Bharat)

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इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में 60 दूरसंचार लाइने हैं. हॉट लइन से लेकर सेल्यूलर फोन, रेडियो सिस्टम भी यहां मौजूद हैं. आम नागरिक भी अपनी समस्याएं यहां दर्ज कराते हैं, जो निराकरण के लिए संबंधि विभागों और एजेंसियों को भेजी जाती हैं.''

इसलिए यूएन ने भी बीएमसी को सराहा, कहा मजबूत है ये मॉडल

बृहन्मुंबई नगर निगम का जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसको दुनिया भर में तारीफ भी मिली है. संयुक्त राष्ट्र की संस्था ''यूनाइटेड नेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन'' के मुताबिक आपदा से निपटने की बीएमसी की रणनीति दुनिया भर के लिए एक आदर्श है. जिन बिंदुओं पर ये तारीफ मिली है, उसमें वार्निंग सिस्टम की मजबूती सबसे पहली है. हर पंद्रह मिनट में वेदर स्टेशन अपडेट देते हैं. मुंबई में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में संकट के सारे फैसले तुरंत लेने का अधिकार नगर निगम कमिश्नर को है. नागरिकों के पास आपदा प्रबंधन एप्लीकेशन है, जिसमें मौसम से लेकर हाईटाईड की भी सही जानकारी मिलती है. ऐसे ही सिस्टम की दरकार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई शहरों को है.

Last Updated : September 2, 2026 at 7:37 AM IST

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