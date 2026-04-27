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मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतरी, पुणे स्टेशन के पास हुई घटना

मुंबई से सोलापुर जा रही वंदे भारत ट्रेन का चौथा कोच पुणे रेलवे स्टेशन से ठीक पहले डायमंड क्रॉसिंग पर पटरी से उतर गया.

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वंदे भारत ट्रेन (File Photo/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 10:21 PM IST

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पुणे (महाराष्ट्र): मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन (नंबर 22225) का एक डिब्बा सोमवार शाम को पुणे रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गया. हालांकि इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई. यह शायद देश में पहली घटना है जब वंदे भारत ट्रेन का कोई डिब्बा पटरी से उतरा है.

घटना के बाद पटरी से उतरे कोच के यात्रियों को अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरते और पास के प्लेटफॉर्म की ओर जाते देखा गया. अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर जा रही वंदे भारत ट्रेन के चौथे कोच की एक ट्रॉली पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आने से ठीक पहले डायमंड क्रॉसिंग पर पटरी से उतर गई.

मध्य रेलवे (CR) के अधिकारियों ने कहा कि पुणे स्टेशन पर चल रहे यार्ड के पुनर्विकास (Redevelopment) के तहत क्रॉसिंग को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है. उन्होंने कहा, "किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई. सभी यात्री सुरक्षित हैं." उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें दूसरी ट्रेन से भेजने का इंतजाम किया जा रहा है.

खास बात यह है कि डायमंड क्रॉसिंग एक रेलवे जंक्शन होता है, जहां दो ट्रैक एक ही लेवल पर एक-दूसरे को काटते हैं, जिससे डायमंड के आकार का लेआउट बनता है.

वंदे भारत एक्सप्रेस देश की पहली सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सेवा है. इस प्रीमियम ट्रेन सेवा का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को हुआ था. यह फुल एसी ट्रेन है. इसमें आठ, 16 या 20 कोच होते हैं.

CSMT–सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को हुआ था और 11 फरवरी 2023 से ट्रेन का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ था. यह देश की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू होकर सोलापुर शहर तक जाती है.

यह भी पढ़ें- राजस्थान के जोधपुर में वर्ल्ड-क्लास रेल फैसिलिटी, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए बन रहा डेडिकेटेड मेंटेनेंस डिपो

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