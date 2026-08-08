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मुंबई में अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का गोवा, दुबई कनेक्शन, 12 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई में एक साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि 'म्यूल' बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके दो अलग-अलग मामलों में 12 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे विदेश भेजे गए.

Mumbai crime branch busted cyber fraud rackets with big recovery
अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 2:26 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई स्थित पायधुनी पुलिस थाने में दर्ज एक मामले की जांच करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई, गोवा और दुबई के बीच चल रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है.

मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि गैंग ने लोगों से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की है. जांच में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए 'म्यूल' बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल का भी पता चला है.

एक बोगस कंपनी के जरिए 'म्यूल' अकाउंट्स
पायधुनी के मस्जिद बंदर इलाके में 'जीडी ओवरसीज' नाम की एक बोगस शेल कंपनी चलाई जा रही थी. नकली दस्तावेजों, नकली बिजली बिल और नकली बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके अलग-अलग बैंकों में करंट अकाउंट्स खोले जा रहे थे.

Mumbai crime branch busted cyber fraud rackets with big recovery
अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट, आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

यह गैंग इन 'म्यूल' अकाउंट्स के जरिए अपने पैसों की लेन-देन (वित्तीय लेन-देन) करता था. इसके अलावा, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके नए सिम कार्ड एक्टिवेट किए जा रहे थे. इसके बाद, एटीएम कार्ड्स, चेकबुक्स और SIM कार्ड्स के साथ-साथ जुड़े हुए बैंक अकाउंट्स का कंट्रोल सीधे दुबई ट्रांसफर किया जा रहा था.

जांच में यह भी पता चला है कि इन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल दुबई से गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड से मिले फंड को रूट करने के लिए किया जा रहा था.

मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई
एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-2 ने एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है. जांच में पता चला कि गैंग ने 'म्यूल' बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी तरीके से देश से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा निकाले थे.

Mumbai crime branch busted cyber fraud rackets with big recovery
मुंबई में अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

मुंबई के पायधोनी इलाके में एक ऑफिस पर छापा मारकर पुलिस ने 66 एटीएम कार्ड, 122 चेकबुक, 15 पासबुक, अलग-अलग कंपनियों के 68 नकली रबर स्टैम्प, 12 सिम कार्ड, दो कंप्यूटर और एक पेन ड्राइव जब्त किए. म्यूल अकाउंट की डेटाबेस से जांच करने पर पता चला कि इनमें से कुछ बैंक अकाउंट का इस्तेमाल पहले 18 रजिस्टर्ड साइबर क्राइम मामलों में किया जा चुका था.

गोवा में रेड, 12 आरोपी गिरफ्तार
जांच में रैकेट का गोवा कनेक्शन सामने आने के बाद, मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-2 ने 4 अगस्त को गोवा के कलंगुट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ओर्डा, कैंडोलिम इलाके में रेड की. ऑपरेशन के दौरान रैकेट में शामिल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के पास से 15 लैपटॉप, 128 एटीएम कार्ड, 89 मोबाइल फोन, 76 सिम कार्ड और 22 चेकबुक समेत काफी सामान जब्त किया गया.

ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड के लिए अकाउंट का इस्तेमाल: आरोपी '900 पैनल' और 'रुद्र' नाम की वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड के जरिए पैसे जमा कर रहे थे. जांच में पता चला कि उन्हें इन ट्रांजैक्शन के लिए 2 प्रतिशत कमीशन मिलता था. शुरुआती जांच से पता चला है कि रैकेट का मास्टरमाइंड दुबई से पूरा ऑपरेशन चला रहा था. आरोपियों के बैंक अकाउंट की जांच से पता चला कि वे 1930 हेल्पलाइन पर देश भर में दर्ज 83 साइबर फ्रॉड शिकायतों से जुड़े थे.

पुलिस उपायुक्त राजतिलक रोशन ने बताया कि, मुंबई पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और कोर्ट ने आरोपी को 11 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है

खार पुलिस ने 7.42 करोड़ रुपये के साइबर स्कैम का पर्दाफाश किया
खार पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 'म्यूल' बैंक अकाउंट के जरिए चल रहे एक साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला कि 22 म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके कुल 7 करोड़ 42 लाख 28 हजार 409 रुपये निकाले गए. खार पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 318(4) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(c) और 66(d) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शिकायतकर्ता से टेलीग्राम ऐप के जरिए संपर्क किया गया और ऑनलाइन काम पूरे करने पर अच्छे-खासे मुनाफ़ का लालच दिया गया. इसके बाद, शिकायतकर्ता को अलग-अलग बैंक अकाउंट में कुल 4,07,764 रुपये जमा करने के लिए मजबूर किया गया. हालांकि, कोई रिटर्न न मिलने पर, शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है. आरोपियों का पता तकनीकी विश्लेषण और भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन (1930) और साइबर कोऑर्डिनेशन पोर्टल से मिली जानकारी के जरिए लगाया गया.

जांच में अविनाश बाबासाहेब खरात और विकास गजानन भुजबल के शामिल होने का पता चला. पुलिस ने अविनाश खरात को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान, खरात ने अपने नाम के साथ-साथ दूसरों के नाम पर भी बैंक अकाउंट खोलने और उन्हें साइबर फ्रॉड करने वालों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने की बात कबूल की. ​​ऐसे कुल 22 'म्यूल' बैंक अकाउंट मिले.13 खरात के नाम पर और 9 भुजबल के नाम पर म्यूल बैंक अकाउंट का पता लगाया गया.

साइबर कोऑर्डिनेशन पोर्टल के ज़रिए जांच में देश भर से इन 22 अकाउंट से जुड़ी 42 शिकायतें सामने आई हैं, जिनसे कुल ₹7,42,28,409 की धोखाधड़ी का पता चला है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संतोष काटे ने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है, जिसमें रैकेट से जुड़े दूसरे आरोपियों, बेनिफिशियरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ की जा रही है.

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