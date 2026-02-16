ETV Bharat / bharat

Rohit Shetty Firing Case: शूटर दीपक शर्मा समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी की घटना की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा और राजस्थान सीमा से गिरफ्तार किए गए आरोपियों का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है. इन आरोपियों में रोहित शेट्टी के घर पर गोली चलाने वाला शूटर दीपक शर्मा भी शामिल है. सभी आरोपियों को मुंबई सेशंस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी को आगे की जांच के लिए 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से रितिक यादव, सनी और सोनू को आगरा के बहाबिजौली से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य शूटर दीपक शर्मा को नोएडा के सदरपुर के सेक्टर-45 से गिरफ्तार किया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों रितिक यादव, दीपक, सनी और सोनू के खिलाफ पहले से एक-एक केस दर्ज है. इनमें से दीपक शर्मा ने उसे दी गई विदेशी पिस्टल से फायरिंग की थी. इसके लिए उसे 50,000 रुपये दिए गए थे. जबकि आरोपी सोनू और सनी ने रोहित शेट्टी के घर की रेकी की थी. घटना के बाद ये सभी रातों-रात मुंबई से भाग गए थे. बाद में ऋतिक यादव ने इन सभी को छिपने में मदद की थी. मुंबई पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ BNS और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है.