Rohit Shetty Firing Case: शूटर दीपक शर्मा समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और सभी को 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

Mumbai Crime Branch arrested 7 accused including Main Shooter in Rohit Shetty residence firing case
Rohit Shetty Firing Case: शूटर दीपक शर्मा समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 10:58 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी की घटना की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा और राजस्थान सीमा से गिरफ्तार किए गए आरोपियों का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है. इन आरोपियों में रोहित शेट्टी के घर पर गोली चलाने वाला शूटर दीपक शर्मा भी शामिल है.

सभी आरोपियों को मुंबई सेशंस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी को आगे की जांच के लिए 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से रितिक यादव, सनी और सोनू को आगरा के बहाबिजौली से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य शूटर दीपक शर्मा को नोएडा के सदरपुर के सेक्टर-45 से गिरफ्तार किया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों रितिक यादव, दीपक, सनी और सोनू के खिलाफ पहले से एक-एक केस दर्ज है. इनमें से दीपक शर्मा ने उसे दी गई विदेशी पिस्टल से फायरिंग की थी. इसके लिए उसे 50,000 रुपये दिए गए थे. जबकि आरोपी सोनू और सनी ने रोहित शेट्टी के घर की रेकी की थी. घटना के बाद ये सभी रातों-रात मुंबई से भाग गए थे. बाद में ऋतिक यादव ने इन सभी को छिपने में मदद की थी.

मुंबई पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ BNS और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है.

इससे पहले, इस मामले में मुंबई पुलिस ने 5 फरवरी को पुणे से आरोपी आसाराम फासले को गिरफ्तार किया था. पुलिस जांच के मुताबिक, आसाराम फासले पिछले चार साल से पुणे में गैरेज मैकेनिक का काम कर रहा था. वह लॉरेंस गैंग से जुड़ा था. गैंग के मास्टरमाइंड शुभम लोणकर के कहने पर आसाराम फासले आरोपियों को हथियार सप्लाई कर रहा था. आरोपी गैंग के कहने पर फिल्म कलाकारों को डराने के लिए उनके घरों पर फायरिंग कर रहा था. ताकि उनसे रंगदारी वसूली जा सके.

हाल ही में मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के सामने पिस्टल से गोली चली. हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था. रोहित शेट्टी के घर के सामने गोलीबारी की खबर मिलते ही बॉलीवुड और मुंबई में हलचल मच गई. बाद में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की करीबी आरजू बिश्नोई ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली और सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप शेयर की.

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तुरंत इस मामले में केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी. पुलिस ने जुहू इलाके के CCTV फुटेज खंगाले. पता चला कि हमलावर दोपहिया वाहन पर भागे थे. पुलिस को जानकारी मिली कि सभी आरोपी पुणे के वारजे इलाके में रहते हैं. इसके मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत पुणे पुलिस को इसकी जानकारी दी.

संपादक की पसंद

