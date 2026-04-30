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डी-कंपनी को बड़ा झटका: दाऊद का खास ड्रग हैंडलर सलीम डोला 8 मई तक NCB की हिरासत में

मुंबईः मुंबई की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम डोला को 8 मई तक एनसीबी (NCB) की हिरासत में भेज दिया है. बुधवार शाम दिल्ली से मुंबई लाए जाने के बाद, सलीम डोला को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया. जांच एजेंसी ने उसकी 10 दिनों की कस्टडी मांगी थी. एनसीबी ने सलीम डोला की यह हिरासत 2023 के एक पुराने मामले में ली है.

रिमांड को लेकर एनसीबी में असमंजस: गुरुवार सुबह जांच एजेंसी सलीम डोला की रिमांड को लेकर कुछ समय के लिए उलझन में रही. एनसीबी अधिकारियों ने उसकी मेडिकल जांच पूरी की और उसे मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट में पेश किया. चूंकि यह उसकी पहली रिमांड थी, इसलिए उसे सीधे इस अदालत में पेश करने को लेकर सवाल उठे.

अदालत ने जांच अधिकारियों से सवाल किया, जिस पर एनसीबी (NCB) ने बताया कि दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने आरोपी को दो दिन की 'ट्रांजिट रिमांड' दी है. हालांकि, ट्रांजिट रिमांड केवल वह समय होता है जो पुलिस को आरोपी को उचित अदालत में पेश करने के लिए मिलता है. इसे पहली रिमांड नहीं माना जा सकता. इसलिए, कानून के अनुसार सलीम डोला की पहली रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट में होना तय थी.

अदालत के इस निर्देश के बाद, एनसीबी अधिकारी सलीम डोला को वापस अपने दफ्तर ले गए. बाद में दोपहर में उसे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 8 मई तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया. डोला की वकील ज़हरा चरानिया ने अदालत के बाहर मीडिया को यह जानकारी दी.

इस्तांबुल में गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण: सलीम डोला (उम्र- 59 वर्ष) को बुधवार शाम मुंबई लाया गया था. उसे पहले इस्तांबुल में गिरफ्तार किया गया और फिर भारत लाया गया. पिछले कई दशकों से जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहा सलीम डोला, तुर्की में गिरफ्तारी के बाद भारतीय जांच एजेंसियों के हवाले कर दिया गया था. भारतीय जांच एजेंसियों ने 'ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट' (NDPS) के तहत उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी की.

सलीम डोला भारत में कई अपराधों में वांछित एक भगोड़ा अपराधी है. उसे तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी और स्थानीय पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया था. डोला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी है और भारत व विदेशों में ड्रग तस्करी नेटवर्क के मुख्य सूत्रधारों (coordinators) में से एक रहा है.