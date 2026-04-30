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डी-कंपनी को बड़ा झटका: दाऊद का खास ड्रग हैंडलर सलीम डोला 8 मई तक NCB की हिरासत में

10 साल बाद भारत लाया गया भगोड़ा सलीम डोला, अंडरवर्ल्ड के काले धंधों का खुलेगा कच्चा चिट्ठा!

Salim Dola
पुलिस हिरासत में सलीम डोला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 8:38 PM IST

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मुंबईः मुंबई की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम डोला को 8 मई तक एनसीबी (NCB) की हिरासत में भेज दिया है. बुधवार शाम दिल्ली से मुंबई लाए जाने के बाद, सलीम डोला को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया. जांच एजेंसी ने उसकी 10 दिनों की कस्टडी मांगी थी. एनसीबी ने सलीम डोला की यह हिरासत 2023 के एक पुराने मामले में ली है.

रिमांड को लेकर एनसीबी में असमंजस: गुरुवार सुबह जांच एजेंसी सलीम डोला की रिमांड को लेकर कुछ समय के लिए उलझन में रही. एनसीबी अधिकारियों ने उसकी मेडिकल जांच पूरी की और उसे मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट में पेश किया. चूंकि यह उसकी पहली रिमांड थी, इसलिए उसे सीधे इस अदालत में पेश करने को लेकर सवाल उठे.

अदालत ने जांच अधिकारियों से सवाल किया, जिस पर एनसीबी (NCB) ने बताया कि दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने आरोपी को दो दिन की 'ट्रांजिट रिमांड' दी है. हालांकि, ट्रांजिट रिमांड केवल वह समय होता है जो पुलिस को आरोपी को उचित अदालत में पेश करने के लिए मिलता है. इसे पहली रिमांड नहीं माना जा सकता. इसलिए, कानून के अनुसार सलीम डोला की पहली रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट में होना तय थी.

अदालत के इस निर्देश के बाद, एनसीबी अधिकारी सलीम डोला को वापस अपने दफ्तर ले गए. बाद में दोपहर में उसे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 8 मई तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया. डोला की वकील ज़हरा चरानिया ने अदालत के बाहर मीडिया को यह जानकारी दी.

इस्तांबुल में गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण: सलीम डोला (उम्र- 59 वर्ष) को बुधवार शाम मुंबई लाया गया था. उसे पहले इस्तांबुल में गिरफ्तार किया गया और फिर भारत लाया गया. पिछले कई दशकों से जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहा सलीम डोला, तुर्की में गिरफ्तारी के बाद भारतीय जांच एजेंसियों के हवाले कर दिया गया था. भारतीय जांच एजेंसियों ने 'ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट' (NDPS) के तहत उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी की.

सलीम डोला भारत में कई अपराधों में वांछित एक भगोड़ा अपराधी है. उसे तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी और स्थानीय पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया था. डोला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी है और भारत व विदेशों में ड्रग तस्करी नेटवर्क के मुख्य सूत्रधारों (coordinators) में से एक रहा है.

अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी का बड़ा खिलाड़ी: डोला पिछले कुछ वर्षों से नारकोटिक्स एजेंसी की रडार पर था और उसके संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोहों (cartels) से हैं. डोला को पहली बार 1998 में मुंबई एयरपोर्ट पर 40 किलो मैंड्रैक्स (Mandrax) के साथ गिरफ्तार किया गया था. इकबाल मिर्ची के बाद, डी-कंपनी के ड्रग्स से जुड़े सभी लेन-देन को सलीम डोला ही संभाल रहा था.

ड्रग्स के अलावा, 1,000 करोड़ रुपये के फेंटानिल (fentanyl) स्टॉक और गुटखा तस्करी के मामले में भी उसका नाम आया था, जिसकी जांच डीआरआई (DRI) कर रही है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सलीम डोला के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की थी.

सलीम डोला कौन है?: सलीम डोला को दाऊद इब्राहिम का मुख्य हैंडलर माना जाता है, जो मुख्य रूप से मेफेड्रोन (MD) बनाने का काम करता है. डोंगरी का रहने वाला डोला करीब 10 साल पहले भारत से भाग गया था और तब से वह विदेश से अपना काला कारोबार चला रहा था. वह विदेश में बैठकर कई देशों में फैले ड्रग्स नेटवर्क का संचालन कर रहा था.

2024 में, जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुर्ला से 4 किलो एमडी जब्त की थी, तब इस मामले में डोला की संलिप्तता का खुलासा हुआ था. आगे की जांच में सांगली से सूरत और फिर यूएई (UAE) व तुर्की तक फैले एक बड़े सिंडिकेट का पता चला. डोला विदेश में रहकर अपने गुर्गों के जरिए ड्रग्स का धंधा चला रहा था. पिछले साल, उसके बेटे ताहिर और भतीजे मुस्तफा मोहम्मद कुब्बावाला को इंटरपोल के माध्यम से यूएई से भारत डिपोर्ट (प्रत्यर्पित) किया गया था. तब से यह दावा किया जा रहा था कि डोला का नेटवर्क कुछ कमजोर हो गया है.

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