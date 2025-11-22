मुंबई के कामा अस्पताल में मुफ्त एग फ्रीजिंग और स्पर्म बैंक शुरू, बच्चा चाहने वाले कैंसर मरीजों के लिए वरदान
निजी अस्पतालों में अंडा फ्रीज करने का खर्च 1-2 लाख रुपये तक होता है, अब सरकारी अस्पताल में मुफ्त या कम खर्च में हो सकेगा.
Published : November 22, 2025 at 3:51 PM IST
मुंबईः मुंबई के प्रसिद्ध सरकारी कामा अस्पताल ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है. अब यहां एग फ्रीजिंग (महिलाओं के अंडे) और स्पर्म बैंक की सुविधा शुरू हो गई है. सबसे खास बात यह है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत पात्र मरीजों को ये सेवाएं पूरी तरह मुफ्त मिलेंगी.
कैंसर के इलाज से प्रजनन क्षमता खो देने वाले मरीजों और जिन जोड़ों को प्राकृतिक तरीके से बच्चा नहीं हो पाता, उनके लिए यह सुविधा जीवनदायिनी साबित होगी. निजी अस्पतालों में एक अंडा फ्रीज करने का खर्च 1-2 लाख रुपये तक होता है, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में यह मुफ्त या बहुत कम पैसे में हो सकेगा.
मुंबई का कामा अस्पताल सिर्फ प्रसूति और महिलाओं के रोगों का अस्पताल नहीं है, बल्कि कैंसर के मुफ्त इलाज और मेडिकल रिसर्च का भी बड़ा केंद्र है. पिछले डेढ़ साल से यहां कैंसर का इलाज पूरी तरह मुफ्त चल रहा है. मई 2024 से यहां IVF सेंटर भी शुरू हुआ था. 888 महिलाएं यहां इलाज के लिए आ चुकी हैं.
अब अस्पताल ने एक कदम और आगे बढ़ाया है. यहां 'आर्ट बैंक' यानी एग फ्रीजिंग और स्पर्म बैंक की सुविधा शुरू कर दी गई है. इसमें दान किए गए अंडे, वीर्य और भ्रूण को जांचकर सुरक्षित तरीके से फ्रीज किया जाता है. देश में करीब 10 प्रतिशत बड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं हो पाता.
ऐसे जोड़ों के अलावा कैंसर का कीमोथेरेपी या रेडिएशन लेने वाले मरीजों की बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है. अब वे पहले अपने अंडे या वीर्य फ्रीज करवा सकते हैं और बाद में बच्चे की योजना बना सकते हैं.
अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. तुषार पालवे ने बताया, "जन आरोग्य योजना के पात्र मरीजों को एग फ्रीजिंग पूरी तरह फ्री मिलेगी. चूंकि हमारे यहां कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर भी है, इसलिए हजारों मरीजों को इसका सीधा फायदा होगा."
महाराष्ट्र में 1986 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी KEM अस्पताल में ही हुई थी. लेकिन सरकारी स्तर पर पूरी IVF सुविधा अभी तक कहीं नहीं थी. कामा अस्पताल ने सबसे पहले यह काम पूरा किया. अब यहां IUI के बाद ICSआई जैसी एडवांस्ड तकनीक भी उपलब्ध है.
दिल्ली के एम्स की तरह अब महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में एक ही छत के नीचे पूरी IVF सुविधा मिलने लगी है. जल्द ही KEM और सायन अस्पताल में भी ऐसे सेंटर शुरू होने वाले हैं, लेकिन कामा अस्पताल ने सबसे पहले यह उपलब्धि हासिल की है.
गरीब मरीजों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है. अब उन्हें बच्चे की चाहत पूरी करने के लिए लाखों रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे. सरकार की इस पहल से हजारों परिवारों के सपने सच होने की उम्मीद जागी है.
