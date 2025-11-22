ETV Bharat / bharat

मुंबई के कामा अस्पताल में मुफ्त एग फ्रीजिंग और स्पर्म बैंक शुरू, बच्चा चाहने वाले कैंसर मरीजों के लिए वरदान

मुंबईः मुंबई के प्रसिद्ध सरकारी कामा अस्पताल ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है. अब यहां एग फ्रीजिंग (महिलाओं के अंडे) और स्पर्म बैंक की सुविधा शुरू हो गई है. सबसे खास बात यह है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत पात्र मरीजों को ये सेवाएं पूरी तरह मुफ्त मिलेंगी.

कैंसर के इलाज से प्रजनन क्षमता खो देने वाले मरीजों और जिन जोड़ों को प्राकृतिक तरीके से बच्चा नहीं हो पाता, उनके लिए यह सुविधा जीवनदायिनी साबित होगी. निजी अस्पतालों में एक अंडा फ्रीज करने का खर्च 1-2 लाख रुपये तक होता है, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में यह मुफ्त या बहुत कम पैसे में हो सकेगा.

मुंबई का कामा अस्पताल सिर्फ प्रसूति और महिलाओं के रोगों का अस्पताल नहीं है, बल्कि कैंसर के मुफ्त इलाज और मेडिकल रिसर्च का भी बड़ा केंद्र है. पिछले डेढ़ साल से यहां कैंसर का इलाज पूरी तरह मुफ्त चल रहा है. मई 2024 से यहां IVF सेंटर भी शुरू हुआ था. 888 महिलाएं यहां इलाज के लिए आ चुकी हैं.

अब अस्पताल ने एक कदम और आगे बढ़ाया है. यहां 'आर्ट बैंक' यानी एग फ्रीजिंग और स्पर्म बैंक की सुविधा शुरू कर दी गई है. इसमें दान किए गए अंडे, वीर्य और भ्रूण को जांचकर सुरक्षित तरीके से फ्रीज किया जाता है. देश में करीब 10 प्रतिशत बड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं हो पाता.

ऐसे जोड़ों के अलावा कैंसर का कीमोथेरेपी या रेडिएशन लेने वाले मरीजों की बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है. अब वे पहले अपने अंडे या वीर्य फ्रीज करवा सकते हैं और बाद में बच्चे की योजना बना सकते हैं.