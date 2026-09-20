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मुंबई में बेकाबू BMW कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी, तीन युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

मुंबई में बेकाबू BMW फ्लाईओवर से नीचे गिरी, तीन युवकों की मौत ( IANS )

मुंबई: मुंबई में आज सुबह एक बड़े सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. शहर के कोस्टल रोड पर एक तेज रफ्तार बीएमडब्लू कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई. इस हादसे में कार में सवार चार लोगों में तीन की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस घटना की जांच में जुटी है. वहीं शहर में एक अन्य हादसे में करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार बीएमडब्लू कार से जुड़ा यह हादसा रविवार सुबह कोस्टल रोड पर हुआ. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि यह हादसा बहुत तेज रफ़्तार की वजह से हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा 20 सितंबर को सुबह 5:20 बजे हाजी अली के पास लाल कॉलेज के पास हुआ.