मुंबई में BEST की बसों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रस्ताव मंजूर
मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए बेस्ट के 22 बस डिपो का रीडेवलमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा.
Published : August 19, 2026 at 9:19 AM IST
मुंबई: आर्थिक संकट से जूझ रहे बेस्ट (BEST) उपक्रम के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) का प्रस्ताव मंगलवार (18 अगस्त) को मुंबई नगर निगम की आम सभा की बैठक में पेश किया गया. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), इंडियन नेशनल कांग्रेस और मनसे (MNS) ने इस प्रस्ताव का ज़ोरदार विरोध किया. हालाँकि, सत्ताधारी बीजेपी, शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) अपने बहुमत का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को पास कराने में सफल रही.
प्रस्ताव का विरोध करते हुए, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के सीनियर कॉर्पोरेटर यशोधन फांसे ने 22 बेस्ट डिपो के प्राइवेटाइजेशन पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि बेस्ट की जमीन प्राइवेट कंपनियों को सौंपना गलत है और इससे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं होगा.
'बेस्ट का प्राइवेटाइज़ेशन करने के बजाय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसे बेहतर बनाने के लिए पहल करनी चाहिए. बेस्ट की जमीन दूसरों को सौंपना पूरी तरह से गलत है. सिर्फ इसलिए कि तीन डिपो दे दिए गए, क्या आप 22 और डिपो भी दे देंगे?' फांसे ने सवाल किया. उन्होंने सत्ताधारी पार्टी को इस बात पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाने की चुनौती भी दी कि पिछले 25 सालों में बेस्ट के लिए असल में क्या किया गया है.
BEST के निजीकरण को लेकर जनरल बॉडी मीटिंग में तीखी बहस
22 बेस्ट डिपो के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने के बाद, जनरल बॉडी मीटिंग में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. विपक्ष ने बेस्ट के निजीकरण का विरोध किया और मांग की कि प्रस्ताव को प्रशासन के पास वापस भेजा जाए. इसके उलट, सत्ताधारी पार्टी ने फ़ैसले का बचाव करते हुए साफ़ किया कि बेस्ट की जमीन बेची नहीं जा रही है, बल्कि लीज पर दी जा रही है.
चार डिपो सौंपने से मुंबई को क्या फ़ायदा हुआ?
कांग्रेस ग्रुप लीडर अशरफ आजमी ने एक 'श्वेत पत्र' (White Paper) पेश करने की मांग की, जिसमें यह बताया जाए कि चार डिपो सौंपने के पिछले फ़ैसले से मुंबई को क्या फायदा हुआ. पहले की गई गलती को न दोहराएं. दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट कंपनियां घाटे में चल रही हैं तो हम बेस्ट डिपो क्यों सौंप रहे हैं? उन्होंने सवाल किया. उन्होंने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि बेस्ट के निजीकरण से मुंबई के लोगों में परेशानी हो रही है.
इतिहास दर्ज करेगा कि 'मुंबई बिक गई' – सचिन पडवाल
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कॉर्पोरेटर सचिन पडवाल ने सत्ताधारी पार्टी की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया, 'भविष्य में जब मुंबई का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें दर्ज होगा कि मौजूदा शासकों ने शहर को बेच दिया और उनके नाम ब्लैकलिस्ट में आ जाएंगे.' उन्होंने मांग की कि बेस्ट का निजीकरण करने के बजाय, इसे बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में मिला दिया जाए और प्रशासन के सामने यह प्रस्ताव फिर से पेश किया जाए.
हम BEST को नुकसान पहुंचा रहे हैं – सचिन पाटिल
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कॉर्पोरेटर सचिन पाटिल ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया. उन्होंने कहा, 'किसी दूसरी पार्टी को बेस्ट की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देकर हम बेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं. बेस्ट को मजबूत करने की जरूरत है.'
हम जमीन बेच नहीं रहे, इसे लीज पर दे रहे है: प्रवीण छेड़ा
विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी कॉर्पोरेटर प्रवीण छेड़ा ने साफ किया कि बेस्ट की कोई जमीन बेची नहीं जा रही है. उन्होंने कहा, 'नियम है कि सरकारी जमीन बेची नहीं जा सकती. हम जमीन लीज पर दे रहे हैं. इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल बसें खरीदने में किया जाएगा.' बीजेपी कॉर्पोरेटर प्रकाश दरेकर ने भी साफ किया कि बेस्ट की जमीन का मालिकाना हक किसी और को नहीं सौंपा जा रहा है.
बेस्ट प्रशासन का रुख
प्रस्ताव की जानकारी देते हुए बेस्ट की जनरल मैनेजर सोनिया सेठी ने कहा कि बेस्ट के कामकाज को बढ़ाने के लिए डिपो का आधुनिकीकरण जरूरी है. अभी मुंबई में लगभग 2,800 बेस्ट बसें चल रही हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 249 बसें ही बेस्ट की अपनी हैं. उन्होंने बताया कि मुंबई को लगभग 10,000 बसों की जरूरत है.
5,000 बसें खरीदने की योजना
इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधाओं वाले आधुनिक डिपो बनाना जरूरी है. हालांकि बेस्ट प्रशासन के पास इसके लिए जरूरी फंड नहीं है. सेठी ने बताया कि बेस्ट के डिपो जर्जर हालत में हैं और नगर निगम से मिलने वाला फंड काफी नहीं है.
बेस्ट के लिए कमाई का एक स्वतंत्र जरिया बनाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाया जा रहा है. इस पहल के तहत, 5,000 बसें खरीदने की योजना है और बेस्ट को लगभग 28,000 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है. सोनिया सेठी ने कहा कि इस कमाई का इस्तेमाल बेस्ट कर्मचारियों के लिए एक हाउसिंग कॉलोनी बनाने में भी किया जाएगा.