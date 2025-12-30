मुंबई में बस हादसा, 4 की मौत, 9 घायल, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
यह हादसा उस समय हुआ जब बस को पीछे किया जा रहा था कि तभी बस की स्पीड बढ़ गई और लोगों को कुचल दिया.
Published : December 30, 2025 at 11:50 AM IST
मुंबई: भांडुप (पश्चिम) रेलवे स्टेशन के पास बीती रात BEST इलेक्ट्रिक बस से बड़ी दुर्घटना हुई. इस दुखद घटना में चार लोगों की मौत हो गई जबकि नौ अन्य घायल हो गए. इनमें से कुछ की हालत गंभीर है. बस बैक करते समय ये हादसा हुआ. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड, बेस्ट के कर्मचारियों ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया.
पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Bhandup, Mumbai. Condolences to those who have lost their loved ones. May those injured recover at the earliest: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) December 30, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा,'मुंबई के भांडुप में हुए हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना. घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों.'
जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे बस को बैक करते समय अचानक अनियंत्रित हो गई. इस दौरान अचानक बस की स्पीड बढ़ गई और फुटपाथ और सड़क के किनारे खड़े पैदल चलने वालों को कुचल दिया.
Mumbai, Maharashtra: DCP Hemraj Singh Rajput says, " at approximately 9:35 pm, a bus accident occurred near bhandup west railway station. the bus ran over pedestrians and moved ahead, resulting in the death of four people and injuries to around 9–10 others. among the deceased,… pic.twitter.com/CsBs1EAUKb— IANS (@ians_india) December 29, 2025
कुछ ही सेकंड में घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मरने वालों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. घायलों को तुरंत पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और कुछ का इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज चल रहा है.
घटना की जानकारी मिलने पर मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, BEST एडमिनिस्ट्रेशन और 108 एम्बुलेंस सर्विस मौके पर पहुंची. घायलों को बचाया गया और तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया.
Mumbai, Maharashtra: A BEST bus accident in Mumbai has claimed 4 lives and injured 10 others. Victims were taken to Rajawadi and MT Agarwal hospitals, where multiple deaths were confirmed. Several injured remain critical, while authorities await further details.— IANS (@ians_india) December 29, 2025
(Source: Mumbai… pic.twitter.com/kVnBFvmOKL
हादसे के चलते इलाके में कुछ देर तक यातायात बाधित रहा. हादसे के बाद पुलिस ने बस ड्राइवर संतोष सावंत (52) को हिरासत में ले लिया है और शुरुआती जांच चल रही है. यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि बस में कोई टेक्निकल खराबी थी या फिर ड्राइवर की लापरवाही वजह थी. ये भी पता लगाया जा रहा है कि सड़क पर भीड़ और सही प्लानिंग की कमी की वजह से हादसा हुआ.
ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है और कंडक्टर भगवान घारे (47) से पूछताछ की जा रही है. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है. उनका आरोप है कि स्टेशन एरिया में हमेशा लोगों, दुकानदारों और ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है. उनका कहना है कि ऐसी जगह पर बस को पीछे करना खतरनाक है.
Mumbai, Maharashtra: A major road accident in Mumbai’s Bhandup area occurred after a BEST bus went out of control and hit pedestrians, crushing 10–12 people. Two deaths have been confirmed, while several injured are undergoing treatment: Mumbai Police pic.twitter.com/Ag0x1PNcRk— IANS (@ians_india) December 29, 2025
भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की मदद देने की भी घोषणा की है. एक घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई. मृतकों की पहचान प्रणिता संदीप रसम (उम्र 35), वर्षा सावंत (उम्र 25), मानसी मेघश्याम गुरव (उम्र 49), प्रशांत शिंदे (उम्र 53) के रूप में हुई है.
घायलों के नाम
इस दुर्घटना में कुल 9 लोग घायल हुए हैं. इनकी हालत स्थिर है. घायलों में नारायण कांबले (59), मंगेश धुखंडे (45), ज्योति शिर्के (55) शीतल हाडवे (39), रामदास रूपे (59), प्रताप कोरपे (60), रवींद्र घड़गांवकर (56), दिनेश सावंत (49), पूर्वा रसम (12) शामिल हैं.