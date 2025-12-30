ETV Bharat / bharat

मुंबई में बस हादसा, 4 की मौत, 9 घायल, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

भांडुप (पश्चिम) रेलवे स्टेशन के पास बीती रात BEST इलेक्ट्रिक बस से बड़ी दुर्घटना हुई ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे बस को बैक करते समय अचानक अनियंत्रित हो गई. इस दौरान अचानक बस की स्पीड बढ़ गई और फुटपाथ और सड़क के किनारे खड़े पैदल चलने वालों को कुचल दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा,'मुंबई के भांडुप में हुए हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना. घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों.'

मुंबई: भांडुप (पश्चिम) रेलवे स्टेशन के पास बीती रात BEST इलेक्ट्रिक बस से बड़ी दुर्घटना हुई. इस दुखद घटना में चार लोगों की मौत हो गई जबकि नौ अन्य घायल हो गए. इनमें से कुछ की हालत गंभीर है. बस बैक करते समय ये हादसा हुआ. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड, बेस्ट के कर्मचारियों ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया.

कुछ ही सेकंड में घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मरने वालों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. घायलों को तुरंत पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और कुछ का इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलने पर मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, BEST एडमिनिस्ट्रेशन और 108 एम्बुलेंस सर्विस मौके पर पहुंची. घायलों को बचाया गया और तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया.

हादसे के चलते इलाके में कुछ देर तक यातायात बाधित रहा. हादसे के बाद पुलिस ने बस ड्राइवर संतोष सावंत (52) को हिरासत में ले लिया है और शुरुआती जांच चल रही है. यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि बस में कोई टेक्निकल खराबी थी या फिर ड्राइवर की लापरवाही वजह थी. ये भी पता लगाया जा रहा है कि सड़क पर भीड़ और सही प्लानिंग की कमी की वजह से हादसा हुआ.

ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है और कंडक्टर भगवान घारे (47) से पूछताछ की जा रही है. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है. उनका आरोप है कि स्टेशन एरिया में हमेशा लोगों, दुकानदारों और ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है. उनका कहना है कि ऐसी जगह पर बस को पीछे करना खतरनाक है.

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की मदद देने की भी घोषणा की है. एक घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई. मृतकों की पहचान प्रणिता संदीप रसम (उम्र 35), वर्षा सावंत (उम्र 25), मानसी मेघश्याम गुरव (उम्र 49), प्रशांत शिंदे (उम्र 53) के रूप में हुई है.

घायलों के नाम

इस दुर्घटना में कुल 9 लोग घायल हुए हैं. इनकी हालत स्थिर है. घायलों में नारायण कांबले (59), मंगेश धुखंडे (45), ज्योति शिर्के (55) शीतल हाडवे (39), रामदास रूपे (59), प्रताप कोरपे (60), रवींद्र घड़गांवकर (56), दिनेश सावंत (49), पूर्वा रसम (12) शामिल हैं.