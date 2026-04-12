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अनंत अंबानी के जन्मदिन पर रोशनियों से जगमगा उठा बांद्रा सी लिंक

सी लिंक का नजारा रात में सचमुच बहुत ही मनमोहक लगता है. रंगीन रोशनियों के जरिए अनंत अंबनी को जन्मदिन की दी गई बधाई.

Anant Ambnai
सी लिंक पर दी गई अनंत अंबनी को जन्मदिन की बधाई (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
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मुंबई : रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन 10 अप्रैल को धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर उनकी एक तस्वीर मुंबई स्थित बांद्रा-वर्ली सी लिंक की रंगीन रोशनियों के बीच भी देखी गई. इसमें उनका नाम और चेहरा दोनों ही दिख रहा था. उन्हें जन्म दिन की बधाइयां दी गईं.

मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक अरब सागर के ऊपर बना केबल बेस्ड ब्रिज है. यह 5.6 किलोमीटर लंबा है. रात में यह पुल रोशनी से जगमगा उठता है. उस समय पुल और भी मनमोहक लगता है. ऐसा ही नजारा 10 अप्रैल की रात को भी दिखा, जब अनंत अंबानी को जन्मदिन की बधाई दी गई. आमतौर पर इस तरह का दृश्य बुर्ज खलीफा पर दिखाई पड़ता है, लेकिन बांद्रा सी लिंक का यह नजारा अनूठा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था. पुल न केवल स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, बल्कि कई बॉलीवुड फिल्मों में भी इसे खूबसूरती से दिखाया गया है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई दी. अनंत अंबानी ने 31वें जन्मदिन से पहले गुजरात में विभिन्न धार्मिक ट्रस्ट, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों और सामाजिक संगठनों को दान दिया. उन्होंने गुजरात के द्वारका, सोमनाथ, अंबाजी एवं सालंगपुर जैसे धार्मिक स्थलों पर कई परोपकारी पहल भी की.

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान में कहा कि द्वारका में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक बहुमंजिला यात्री भवन बनाया जाएगा. इसके साथ द्वारका शारदापीठ में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों की सुविधा के लिए एस्केलेटर लगाए जाएंगे. अंबाजी में बनने वाले यात्री भवन में 17 कमरों का एक तल बनाने की भी घोषणा की गई.

कंपनी की ओर से बताया गया कि मंदिर में एक वर्ष तक "भोजन प्रसाद सेवा" चलाई जाएगी, जिससे करीब 26 लाख श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा. इसी तरह सोमनाथ मंदिर में भी एक वर्ष तक सुबह-शाम भोजन प्रसाद सेवा आयोजित किए जाने की घोषणा की गई.

इसके अलावा, सालंगपुर के श्री कष्टभंजनदेव हनुमानजी मंदिर और जामनगर जिले के सेतलूस में गौशालाएं खोलने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है. बयान के मुताबिक, शैक्षणिक ढांचे के उन्नयन, गौशालाओं की स्थापना, सामुदायिक भोज, जामनगर रिफाइनरी के नजदीकी गांवों में साड़ी वितरण और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई गई है.

अंबानी ने गुजरात में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई पहल, शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे में सुधार और सामुदायिक भोज का भी आयोजन किया. अनंत अंबानी के जन्मदिन पर केरल में मंदिरों के विकास और पशु कल्याण के लिए 18 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की गई. इनमें राजराजेश्वरम मंदिर और गुरुवायूर मंदिर शामिल हैं. राजराजेश्वरम के ऐतिहासिक ईस्ट गोपुरम के जीर्णोद्धार का भी संकल्प लिया गया.

अनंत अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं. वे रिलायंस एनर्जी और न्यू एनर्जी कारोबार को संभालते हैं. वह कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. उनकी शादी राधिका मर्चेंट के साथ 12 जुलाई 2024 को सुर्खियों में थी. इसमें देश-विदेश की कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया था.

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