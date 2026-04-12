ETV Bharat / bharat

अनंत अंबानी के जन्मदिन पर रोशनियों से जगमगा उठा बांद्रा सी लिंक

मुंबई : रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन 10 अप्रैल को धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर उनकी एक तस्वीर मुंबई स्थित बांद्रा-वर्ली सी लिंक की रंगीन रोशनियों के बीच भी देखी गई. इसमें उनका नाम और चेहरा दोनों ही दिख रहा था. उन्हें जन्म दिन की बधाइयां दी गईं.

मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक अरब सागर के ऊपर बना केबल बेस्ड ब्रिज है. यह 5.6 किलोमीटर लंबा है. रात में यह पुल रोशनी से जगमगा उठता है. उस समय पुल और भी मनमोहक लगता है. ऐसा ही नजारा 10 अप्रैल की रात को भी दिखा, जब अनंत अंबानी को जन्मदिन की बधाई दी गई. आमतौर पर इस तरह का दृश्य बुर्ज खलीफा पर दिखाई पड़ता है, लेकिन बांद्रा सी लिंक का यह नजारा अनूठा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था. पुल न केवल स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, बल्कि कई बॉलीवुड फिल्मों में भी इसे खूबसूरती से दिखाया गया है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई दी. अनंत अंबानी ने 31वें जन्मदिन से पहले गुजरात में विभिन्न धार्मिक ट्रस्ट, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों और सामाजिक संगठनों को दान दिया. उन्होंने गुजरात के द्वारका, सोमनाथ, अंबाजी एवं सालंगपुर जैसे धार्मिक स्थलों पर कई परोपकारी पहल भी की.

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान में कहा कि द्वारका में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक बहुमंजिला यात्री भवन बनाया जाएगा. इसके साथ द्वारका शारदापीठ में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों की सुविधा के लिए एस्केलेटर लगाए जाएंगे. अंबाजी में बनने वाले यात्री भवन में 17 कमरों का एक तल बनाने की भी घोषणा की गई.