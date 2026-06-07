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मुंबई एयरपोर्टः 5 करोड़ के सोने की तस्करी मामले में बीजेपी नेता सहित 7 गिरफ्तार!

मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने सोने की तस्करी मामले में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है. इस घटना के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया.

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मुंबई में सोने की तस्करी के मामले में भाजपा पदाधिकारी समेत सात लोग गिरफ्तार. (@/x.com/rautsanjay61/status)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 10:03 PM IST

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मुंबईः डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने महाराष्ट्र के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने की कथित तस्करी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अजीत अचारेकर सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की पहचान रोहित कुमार सिंह, संतोष सुभाष, समीमुल्ला शाह, हामिद लेबरिफखान और फलील मोहम्मद कासिम के रूप में हुई है.

यह गिरफ्तारियां शनिवार तड़के करीब 2:30 बजे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाल बिछाकर की गईं. डीआरआई अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने हवाई अड्डे के आसपास संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद यह कार्रवाई की.

कहा जा रहा है कि अचारेकर बीजेपी के कामगार (मजदूर) विंग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं. वे कुछ महीने पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी के मजदूर संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी.

इस घटना को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण का व्यवहार और भाषा राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति के कभी भी अनुकूल नहीं रहे हैं. राउत ने आरोप लगाया, "उन्होंने कोंकण क्षेत्र में हर चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है. जिला बैंक का चुनाव भी इसी तरह से संभाला गया था."

इन आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने कड़ा खंडन जारी किया है. उन्होंने कहा, "सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों और बीजेपी के बीच कोई संबंध नहीं है. बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या यूनियन का सदस्य गिरफ्तार नहीं हुआ है."

नवनाथ ने आगे कहा कि सालों से 'कामगार सेना' के नाम पर आम मराठी युवाओं का शोषण और उनसे जबरन वसूली की जा रही थी. उन्होंने आरोप लगाया, "संजय राउत की शह पर यह शोषण चल रहा था, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने रोक लगा दी."

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