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जूतों और बैग में छिपाकर लाया जा रहा था 30 किलो सोना; मुंबई एयरपोर्ट से 24 विदेशी महिला तस्कर गिरफ्तार

मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 'ऑपरेशन धहाबू ब्लिट्ज' के तहत 29.37 किलो सोना जब्त कर केन्या से आई 24 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया.

भारी मात्रा में अवैध सोना जब्त
भारी मात्रा में अवैध सोना जब्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 5:17 PM IST

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मुंबई: डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है. डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट ने इस गुप्त ऑपरेशन को 'ऑपरेशन धहाबू ब्लिट्ज' कोडनेम दिया था. इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने लगभग 29.37 किलोग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब ₹37.74 करोड़ आंकी गई है.

कैसे मिली सफलता?
डीआरआई के अधिकारियों को एक बेहद पुख्ता खुफिया जानकारी (टीप-ऑफ) मिली थी कि केन्या से आने वाली एक फ्लाइट में भारी मात्रा में सोना छिपाकर मुंबई लाया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने मंगलवार रात से ही मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर सख्त निगरानी और घेराबंदी शुरू कर दी थी. जैसे ही बुधवार के शुरुआती घंटों में केन्या के नैरोबी से आई फ्लाइट मुंबई की जमीन पर उतरी, अधिकारियों ने संदिग्ध यात्रियों को तुरंत आइसोलेट कर लिया और उनकी तलाशी शुरू कर दी.

मुंबई हवाई अड्डे पर 24 केन्याई महिलाओं से भारी मात्रा में अवैध सोना जब्त
मुंबई हवाई अड्डे पर 24 केन्याई महिलाओं से भारी मात्रा में अवैध सोना जब्त (ETV Bharat)

शरीर पर छिपाकर बांधा गया था सोना
पकड़े गए यात्रियों ने सुरक्षाबलों को चकमा देने के लिए काफी शातिर तरीका अपनाया था. गहन तलाशी में पता चला कि सोना यात्रियों के जूतों में, उनके कपड़ों के अंदर और शरीर पर विशेष तौर पर छिपाकर बांधा गया था. जब डीआरआई की टीम ने जांच तेज की, तो पकड़े जाने के डर से कुछ महिला यात्रियों ने सोने के पैकेट निकालकर चुपके से बैगेज कन्वेयर बेल्ट के पास फेंक दिए. अधिकारियों ने काले रंग के टेप में लिपटे इन पैकेट्स को एयरपोर्ट के विभिन्न हिस्सों से बरामद किया. कुल बरामदगी में 25.10 किलोग्राम सोने के बिस्कुट और 4.27 किलोग्राम सोने के आभूषण शामिल हैं.

हंगामे के बाद सीआईएसएफ की मदद
जांच शुरू होते ही पकड़े जाने के डर से इन विदेशी यात्रियों ने अधिकारियों के साथ सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया और एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा और शोर-शराबा शुरू कर दिया. स्थिति को बिगड़ता देख डीआरआई के अधिकारियों ने तुरंत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) से अतिरिक्त मदद मांगी. सीआईएसएफ के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए सभी उपद्रवी यात्रियों को हिरासत में ले लिया. जांच के दौरान एक संदिग्ध के पास से फर्जी पासपोर्ट भी बरामद हुआ है.

24-25 लोग गिरफ्तार
इस मामले में कुल 24-25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं. पकड़े गए किसी भी यात्री के पास सोने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या रसीद नहीं थी और न ही उन्होंने कस्टम विभाग के सामने इसकी कोई घोषणा की थी. इस तस्करी से सरकारी खजाने को करीब ₹13.20 करोड़ के सीमा शुल्क का नुकसान पहुंचाया जा रहा था. अधिकारियों का मानना है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसने इन महिलाओं को कैरियर (कूरियर) के रूप में इस्तेमाल किया. डीआरआई अब इस गिरोह के मुख्य सरगनाओं और मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कड़ियां जोड़ रही है.

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