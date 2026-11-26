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26/11 मुंबई आतंकी हमला : एयर चीफ मार्शल दीक्षित बोले- '2008 में हम कोई जवाब नहीं दे पाए, अब मुंहतोड़ जवाब दे रहे'

मुंबई के ताज होटल में 2008 में हुए आतंकी हमले के बाद का नजारा. (इनसेट में) एयरचीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित. ( IANS and ANI )

मुंबई: एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने गुरुवार को कहा कि भारत ने आतंकी हमलों का जवाब देने में एक “न्यू नॉर्मल” बनाया है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देश का “मुंहतोड़ जवाब” बताया और कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद बनी रोकथाम से ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी.

26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी पर बोलते हुए दीक्षित ने कहा कि भारत उस समय 2008 के हमले का जवाब नहीं दे सका था, लेकिन उसने बाद की आतंकी घटनाओं का जवाब देने की अपनी क्षमता दिखाई थी. उन्होंने कहा, “यह 2008 में हुआ था, और हम कोई जवाब नहीं दे पाए थे. लेकिन उसके बाद, इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं, हम उसका सही जवाब दे पाए हैं. सबसे अच्छा जवाब आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, जो अभी भी चल रहा है.”

'पानी और खून साथ-साथ नहीं बहेंगे'

उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के प्रति एक नया नजरिया अपनाया है, उन्होंने प्रधानमंत्री की इस बात का जिक्र किया कि “आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चलेंगे, पानी और खून साथ-साथ नहीं बहेंगे, और आतंकवादी और उसके समर्थक के बीच अब कोई फर्क नहीं रहेगा.” दीक्षित ने कहा, “यह बहुत अच्छी बात है, और हम सब ऐसा करने के लिए तैयार हैं. इसलिए, उम्मीद है कि हमने अब जितना रोकथाम का इंतज़ाम किया है, ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी.” एयर चीफ मार्शल, मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा ब्रम्हा रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित “राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका” विषय पर एक गेस्ट लेक्चर में बोल रहे थे. 26/11 हमलों को याद करते हुए दीक्षित ने कहा कि 26 नवंबर एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता. उन्होंने उन 166 लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन पुलिसवालों, एनएसजी कमांडो, सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को याद किया जिन्होंने हिम्मत से हमलावरों का सामना किया. 166 बेगुनाह लोगों की गई थी जान

उन्होंने कहा, “आज 26 नवंबर है. यह एक ऐसा दिन है जिसे कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता. आज से 18 साल पहले, आतंकवादियों ने शहर पर हमला किया था. 166 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी. हमारी पुलिस, हमारे एनएसजी कमांडो, हमारे सुरक्षाकर्मी और कई आम नागरिकों ने हमलावरों का बड़ी हिम्मत से सामना किया. उनमें से कई ने सबसे बड़ा बलिदान दिया." उन्होंने कहा, “मैं हर उस जान को श्रद्धांजलि देता हूं, जो हमने खोई. और हर उस बहादुर दिल को भी, जिसने मुंबई और देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी. मैं उनके परिवारों को भी याद करता हूं, जिन्होंने 18 साल तक उस नुकसान को पूरी इज्ज़त के साथ झेला.” उन्होंने यह भी बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो 1949 में संविधान अपनाने की याद में मनाया जाता है, और कहा कि संविधान उस देश को बताता है जिसकी सेवा नागरिक करते हैं. दीक्षित ने कहा, “आज संविधान दिवस भी है. 1949 में इसी दिन हमने अपना संविधान अपनाया था. संविधान उस देश को बताता है जिसकी हम सेवा करते हैं. बुनियादी कर्तव्यों में, यह हर नागरिक पर देश की रक्षा करने और बुलाए जाने पर देश की सेवा करने का कर्तव्य डालता है. 2008 (26/11 हमले) की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि इस देश की रक्षा हममें से हर एक को करनी चाहिए.” देश बनाने में युवाओं की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों के साथ बातचीत से देश के भविष्य पर उनका भरोसा बढ़ा है. उन्होंने भारत के युवा जनसांख्यिकीय प्रोफाइल पर जोर देते हुए कहा कि लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है और मध्यम उम्र लगभग 29 साल है.