26/11 मुंबई आतंकी हमला : एयर चीफ मार्शल दीक्षित बोले- '2008 में हम कोई जवाब नहीं दे पाए, अब मुंहतोड़ जवाब दे रहे'
एयरचीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा है कि 2008 में भारत आतंकवादियों को जवाब दे पाने में नाकाम रहा. लेकिन, अब हालात बदल चुके हैं.
Published : November 26, 2026 at 3:35 PM IST
मुंबई: एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने गुरुवार को कहा कि भारत ने आतंकी हमलों का जवाब देने में एक “न्यू नॉर्मल” बनाया है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देश का “मुंहतोड़ जवाब” बताया और कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद बनी रोकथाम से ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी.
26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी पर बोलते हुए दीक्षित ने कहा कि भारत उस समय 2008 के हमले का जवाब नहीं दे सका था, लेकिन उसने बाद की आतंकी घटनाओं का जवाब देने की अपनी क्षमता दिखाई थी. उन्होंने कहा, “यह 2008 में हुआ था, और हम कोई जवाब नहीं दे पाए थे. लेकिन उसके बाद, इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं, हम उसका सही जवाब दे पाए हैं. सबसे अच्छा जवाब आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, जो अभी भी चल रहा है.”
'पानी और खून साथ-साथ नहीं बहेंगे'
उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के प्रति एक नया नजरिया अपनाया है, उन्होंने प्रधानमंत्री की इस बात का जिक्र किया कि “आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चलेंगे, पानी और खून साथ-साथ नहीं बहेंगे, और आतंकवादी और उसके समर्थक के बीच अब कोई फर्क नहीं रहेगा.”
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Air Chief Marshal Ashutosh Dixit says, "Youth is very important because they are the future of our country. We say that we will be a developed country in 2047, and that is the time, the people who are 20-22 years of age will be holding all the responsible positions. They are the ones who will make India developed. The most important is this cognitive domain. People are getting affected by social media. I also want to give this message to the youth: please be very careful in what you believe, what you forward, what you read, what you understand, because social media is full of lies and all different things which are not very healthy..."— ANI (@ANI) November 26, 2026
दीक्षित ने कहा, “यह बहुत अच्छी बात है, और हम सब ऐसा करने के लिए तैयार हैं. इसलिए, उम्मीद है कि हमने अब जितना रोकथाम का इंतज़ाम किया है, ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी.” एयर चीफ मार्शल, मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा ब्रम्हा रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित “राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका” विषय पर एक गेस्ट लेक्चर में बोल रहे थे.
26/11 हमलों को याद करते हुए दीक्षित ने कहा कि 26 नवंबर एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता. उन्होंने उन 166 लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन पुलिसवालों, एनएसजी कमांडो, सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को याद किया जिन्होंने हिम्मत से हमलावरों का सामना किया.
166 बेगुनाह लोगों की गई थी जान
उन्होंने कहा, “आज 26 नवंबर है. यह एक ऐसा दिन है जिसे कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता. आज से 18 साल पहले, आतंकवादियों ने शहर पर हमला किया था. 166 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी. हमारी पुलिस, हमारे एनएसजी कमांडो, हमारे सुरक्षाकर्मी और कई आम नागरिकों ने हमलावरों का बड़ी हिम्मत से सामना किया. उनमें से कई ने सबसे बड़ा बलिदान दिया."
उन्होंने कहा, “मैं हर उस जान को श्रद्धांजलि देता हूं, जो हमने खोई. और हर उस बहादुर दिल को भी, जिसने मुंबई और देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी. मैं उनके परिवारों को भी याद करता हूं, जिन्होंने 18 साल तक उस नुकसान को पूरी इज्ज़त के साथ झेला.”
उन्होंने यह भी बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो 1949 में संविधान अपनाने की याद में मनाया जाता है, और कहा कि संविधान उस देश को बताता है जिसकी सेवा नागरिक करते हैं.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the 26/11 Mumbai terror attacks, Air Chief Marshal Ashutosh Dixit says, "It happened in 2008, and we could not give a response. But after that, whatever events like this have happened, we have been able to give a befitting response. The best response you have seen was in Operation Sindoor, which is still ongoing. After this, we have created this new normal, as our Prime Minister has stated that terror and talks will not go together, water and blood will not flow together, and the differentiation between a terrorist and his supporter will no longer be there. It's a very great thing, and we are all prepared to do this. So, hopefully, the amount of deterrence which we have now created, such events should not happen at all..."— ANI (@ANI) November 26, 2026
दीक्षित ने कहा, “आज संविधान दिवस भी है. 1949 में इसी दिन हमने अपना संविधान अपनाया था. संविधान उस देश को बताता है जिसकी हम सेवा करते हैं. बुनियादी कर्तव्यों में, यह हर नागरिक पर देश की रक्षा करने और बुलाए जाने पर देश की सेवा करने का कर्तव्य डालता है. 2008 (26/11 हमले) की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि इस देश की रक्षा हममें से हर एक को करनी चाहिए.”
देश बनाने में युवाओं की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों के साथ बातचीत से देश के भविष्य पर उनका भरोसा बढ़ा है. उन्होंने भारत के युवा जनसांख्यिकीय प्रोफाइल पर जोर देते हुए कहा कि लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है और मध्यम उम्र लगभग 29 साल है.
'युवा भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति'
युवाओं को भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि “अमृत पीढ़ी” पीढ़ी 2047 तक विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.
भारत की उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने चांद के साउथ पोल के पास चंद्रयान-3 की लैंडिंग, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक की यात्रा, देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूपीआई के ज़रिए डिजिटल पेमेंट में इसकी ग्लोबल लीडरशिप का ज़िक्र किया. उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली और नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही युवा महिलाओं पर भी ज़ोर दिया.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Air Chief Marshal Ashutosh Dixit says, "Today is also Samvidhan Divas. On this day in 1949, we adopted our constitution. The constitution defines the nation we serve. Among the fundamental duties, it places on every citizen the duty to defend the country and render national service when called upon to do so. The events of 2008 (26/11 attacks) remind us that this nation must be protected by each and every one of us. It gives me great pride to stand before the youth of our nation. Every interaction with young Indians strengthens my confidence in the future of our country. Nearly 65% of Indians are below the age of 35. Our median age is around 29. At a time when many major economies are ageing, India is young."— ANI (@ANI) November 26, 2026
दीक्षित ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म और नेटवर्क से युद्ध नहीं जीते जा सकते, और कहा कि लोग ही निर्णायक फ़ैक्टर होते हैं. उन्होंने छात्रों से इंडियन एयर फ़ोर्स की डीब्रीफ़िंग प्रैक्टिस से सीखने को कहा, जिसमें गलतियों को खुले तौर पर देखना, जिम्मेदारी लेना और हर गलती से सीखना शामिल है.
युद्ध के बदलते स्वभाव के बारे में बात करते हुए, उन्होंने सेंसिंग, गति और मानवरहित प्रणालियों की बढ़ती अहमियत पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन झुंडों ने फैसला लेने का समय कम कर दिया है, जबकि ड्रोन ने सटीकता और बड़े पैमाने के बीच पारंपरिक समझौते को खत्म कर दिया है.
ऑपरेशन सिंदूर ही अब न्यू नॉर्मल- एयर चीफ मार्शल
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत-पाकिस्तान की पहली लड़ाई थी जिसमें बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने कहा कि भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस और काउंटर-ड्रोन सिस्टम ने नुकसान को कम से कम रखा, और इसका क्रेडिट एयर वॉरियर्स और भारतीय टेक्नोलॉजी को दिया.
उन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया, जो प्रधानमंत्री द्वारा देश के ऊपर एक मल्टी-लेयर्ड शील्ड बनाने के लिए घोषित दस साल का राष्ट्रीय मिशन है. उन्होंने स्पेस और साइबरस्पेस के महत्व पर ज़ोर दिया और चेतावनी दी कि दुश्मन भारत की सीमा पार किए बिना पावर ग्रिड, बैंक, रेलवे और अस्पतालों को निशाना बना सकते हैं.
आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देते हुए, दीक्षित ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने समाधान बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है. उन्होंने कहा कि इंडियन एयर फ़ोर्स इंडियन समाधान के साथ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, और देश को मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर थिंक इन इंडिया पर भी फ़ोकस करना चाहिए.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Air Chief Marshal Ashutosh Dixit says, "We want to be a developed country, we want to be Atmanirbhar, we want to have a great say in global affairs, and we want to have each and every person in India feel very proud that he is part of Bharat. That is the vision of Viksit Bharat."— ANI (@ANI) November 26, 2026
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक सामूहिक ज़िम्मेदारी है, जिसमें न सिर्फ सैनिक बल्कि पावर ग्रिड की सुरक्षा करने वाले इंजीनियर, डीआरडीओ लैब में वैज्ञानिक, काउंटर-ड्रोन सिस्टम बनाने वाले स्टार्टअप फाउंडर, डॉक्टर और टीचर भी शामिल हैं.
एयर फ़ोर्स के लिए अपना विज़न 'VAYU' शब्द के ज़रिए शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मतलब है विजिलेंस, आत्मनिर्भरता, युक्ति और कोशिशों में एकता. उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि वे अपने दिमाग को झूठ से बचाएं, वर्ल्ड-क्लास स्किल्स बनाएं, भारतीय समस्याओं के लिए भारतीय समाधान बनाएं और एक कॉमन नेशनल मकसद के लिए काम करें.
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