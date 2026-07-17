भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट! 2027 में शुरू होगा पहला सेक्शन, 2030 में मिलेगी जापान की E10 ट्रेन
देश की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर भारत और जापान के बीच बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है.
Published : July 17, 2026 at 4:54 PM IST
हैदराबाद : भारत की मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन के रेल प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच चल रही द्विपक्षीय बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. दोनों ही देशों ने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और ट्रेनों के संचालन को लेकर नया फैसला किया है. इस नए रणनीतिक बदलाव के तहत तय समय पर बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करने का रास्ता तो साफ हो गया है, हालांकि पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनों को लेकर एक बड़ा मोड़ आया है.
बुलेट ट्रेन परियोजना के बुनियादी ढांचे का जमीनी स्तर पर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसी वजह से मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन साल 2027 में आम जनता के सफर के लिए खोल दिया जाएगा.
India-Japan discussions on the Mumbai-Ahmedabad high-speed train are progressing well. Japan will provide E10 series train in the early 2030s. The train is still under development. Meanwhile, construction work has rapidly progressed. The first section will be opened in 2027. Both… pic.twitter.com/NwXnN5h3u9— ANI (@ANI) July 17, 2026
जापान की आधुनिक E10 ट्रेन के लिए लिए इंतजार
इस प्रोजेक्ट में ट्रेनों की डिलीवरी को लेकर बड़ा तकनीकी अपडेट भी आया है. योजना के मुताबिक, जापान भारत को अपनी अत्याधुनिक E10 सीरीज की बुलेट ट्रेनें देने वाला है. हालांकि, खास बात यह है कि एडवांस E10 सीरीज ट्रेन को लेकर अभी भी काम चल रहा है. यही वजह है कि जापान के द्वारा भारत को इन ट्रेनों की आपूर्ति 2030 के बाद ही की जा सकेगी. फलस्वरपू तकनीकी कारणों से जापानी मूल की इस मुख्य ट्रेन को भारत आने में अभी कुछ और वर्षों का समय लगेगा.
भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन
इस सबके बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अगर जापानी ट्रेनें 2030 के बाद आएंगी, तो 2027 में शुरू होने वाले पहले सेक्शन में कौन सी ट्रेन दौड़ेगी? इसको लेकर भारत और जापान दोनों पक्षों ने मिलकर एक बड़ा समझौता किया है. दोनों देश इस बात को लेकर सहमत हुए हैं कि 2027 में बुलेट ट्रेन के शुरुआती ऑपरेशन्स को भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन के साथ हरी झंडी दिखाई जाएगी. यह अहम निर्णय दोनों देशों के उस स्पष्ट संकल्प को दर्शाता है, जिसके तहत वे इस हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट को बिना किसी देरी के शीघ्र से शीघ्र चालू करना चाहते हैं.
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