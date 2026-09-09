मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का टेस्टिंग कोच तैयार, रेल मंत्री वैष्णव ने दी जानकारी
रेल मंत्री ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के कई खंड में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है.
Published : September 9, 2026 at 2:01 PM IST
नई दिल्ली: भारत की पहली बुलेट ट्रेन को सूरत-बिलिमोरा खंड के बीच 2027 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बुलेट ट्रेन परियोजना की लॉन्च टाइमलाइन पर जानकारी साझा की. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का सूरत-बिलिमोरा खंड 2027 में चालू होने का टारगेट है.
वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन सिस्टम की टेस्टिंग के लिए बनाया गया पहला कोच तैयार है, जबकि वापी-सूरत खंड पर सिविल निर्माण दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है.
इस घटनाक्रम से यह उम्मीद की जा रही है कि सूरत-बिलिमोरा खंड पर बुलेट ट्रेन का पहला ऑपरेशनल शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है. इस कॉरिडोर पर अगस्त 2027 में हाई-स्पीड रेल सर्विस शुरू हो सकती है. वापी-सूरत खंड के दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है.
रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना के कई खंड में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है.
इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इसे तेज, सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद पैसेंजर कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन किया गया है.
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में 12 स्टेशन
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे: BKC (मुंबई), थाने, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती. इन स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के साथ विकसित किया जा रहा है.
2017 में रखी गई थी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव सितंबर 2017 में रखी गई थी, यह भारत की पहली हाई-स्पीड रेल परियोजना है. 508 किमी लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर महाराष्ट्र, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर गुजरता है.
इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) जापानी टेक्नोलॉजी और वित्तीय मदद से विकसित कर रहा है. भारत की पहली बुलेट ट्रेन को 320 किमी प्रति घंटे तक की स्पीड से चलाने का प्लान है.
यह भी पढ़ें- UP-Bihar Bullet Train: दिल्ली से पटना सिर्फ 4.5 घंटे और लखनऊ 2 में, आ गई स्टेशनों की लिस्ट, आपके शहर में रुकेगी या नहीं?