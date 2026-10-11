ETV Bharat / bharat

मुंबई की अदिति ने सबसे तेज 100 मीटर स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

मुंबई की अदिति का नाम 100 मीटर स्केटिंग में गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ. ( ETV Bharat )

मुंबई: मुंबई की 12 साल की अदिति मांजरेकर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है और 100 मीटर स्केटिंग में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

अदिति ने "इनलाइन स्केट्स बैकवर्ड कैटेगरी" में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड बनाया और यह कारनामा सिर्फ 17.96 सेकंड में पूरा किया.

पूर्वी मुंबई के उपनगर भांडुप में रहने वाले अदिति के पिता प्रसाद मांजरेकर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में उसकी सफलता का श्रेय उसकी कड़ी मेहनत और निरंतरता को दिया. वहीं अदिति ने कहा कि वह अपने माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल कर पाई हैं. मुंबई के स्केटर का नाम गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ. (EETV Bharat) उन्होंने कहा, "मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह मेरे माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से ही संभव हो पाया है. मैं देश का नाम रोशन करना चाहती हूं. भविष्य में, मैं देश के लिए खेलना चाहती हूं." प्रसाद मांजरेकर ने कहा कि उनकी बेटी ने यह रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत मेहनत की और कड़ी ट्रेनिंग ली. उसकी इस कामयाबी से उसके घर में खुशी का माहौल है. मुंबई की स्केटर अदिति का नाम गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज. (ETV Bharat)