मुंबई की अदिति ने सबसे तेज 100 मीटर स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज
अदिति ने अपना सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत और निरंतरता के साथ माता-पिता व शिक्षक को दिया.
Published : October 11, 2026 at 8:19 PM IST
मुंबई: मुंबई की 12 साल की अदिति मांजरेकर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है और 100 मीटर स्केटिंग में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.
अदिति ने "इनलाइन स्केट्स बैकवर्ड कैटेगरी" में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड बनाया और यह कारनामा सिर्फ 17.96 सेकंड में पूरा किया.
पूर्वी मुंबई के उपनगर भांडुप में रहने वाले अदिति के पिता प्रसाद मांजरेकर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में उसकी सफलता का श्रेय उसकी कड़ी मेहनत और निरंतरता को दिया. वहीं अदिति ने कहा कि वह अपने माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल कर पाई हैं.
उन्होंने कहा, "मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह मेरे माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से ही संभव हो पाया है. मैं देश का नाम रोशन करना चाहती हूं. भविष्य में, मैं देश के लिए खेलना चाहती हूं."
प्रसाद मांजरेकर ने कहा कि उनकी बेटी ने यह रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत मेहनत की और कड़ी ट्रेनिंग ली. उसकी इस कामयाबी से उसके घर में खुशी का माहौल है.
प्रसाद ने कहा, "हम भविष्य में भी अदिति को स्केटिंग में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे. मैं चाहता हूं कि वह भारत का प्रतिनिधित्व करे."
अदिति बहुत साधारण परिवार से हैं और उनके पिता एक कैफे चलाते हैं. उन्होंने अपने कैफे के सामने ही एक स्केटिंग कोच से ट्रेनिंग ली.
शुरू में उसके माता-पिता को लगा कि वह हार मान लेगी, उन्हें यह नहीं पता था कि वह लगातार डटी रहेगी और एक रिकॉर्ड बनाएगी. अदिति ने प्रतिदिन दो से ढाई घंटे अभ्यास किया और पिछले तीन वर्षों में 26 पदक जीते.
अदिति ने उस खास सूची में जगह बनाने के लिए कर्नाटक के बेलगाम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की. प्रसाद ने कहा, "उस समय हममें से कोई भी उसके साथ नहीं था. रिकॉर्ड बनाने में उसने जो दृढ़ निश्चय दिखाया, उस पर हमें सचमुच गर्व है."
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