तरंग शक्ति 2026 : फ्रांसीसी जनरल बोले- तेजस को उड़ाने का अनुभव मिराज जैसा
जनरल ने कहा कि भारतीय वायु सेना ने सब कुछ व्यवस्थित करने और सब कुछ समय पर तैयार करने का एक अद्भुत काम किया.'
Published : October 2, 2026 at 11:03 AM IST
जोधपुर : जोधपुर के एयर फोर्स स्टेशन पर चल रहे मल्टीनेशनल एयरफोर्स युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के तहत सभी देश एक दूसरे से सीख रहे हैं. खास तौर से भारत के वातावरण में रहना और सीखना सबको पसंद आ रहा है.
एक न्यूज एजेंसी के इंटरव्यू में फ्रांसीसी वायु रक्षा और वायु संचालन कमान के उप कमांडर, मेजर जनरल जूलियन सबेन कहते हैं कि 'मैं पहली बार भारत आया हूं, इसलिए मुझे पता चला कि आपका देश विशाल है. आपकी वायु सेना के पास कई अलग-अलग प्रकार के विमानों के साथ एक बड़ी सूची है. हमने बहुत कुछ सीखा. यह अभ्यास पेगास 26 का मुख्य आकर्षण है. हमने फ्रांस से 30,000 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरी.'
#WATCH | Jodhpur | Exercise Tarang Shakti | Deputy Commander of the French Air Defence and Air Operations Command, Major General Julien Sabéné, says, "We have known each other for a long time now. The Indian Air Force has had French equipment since the 1950s, starting in 1952… pic.twitter.com/okEPs1Ad5G— ANI (@ANI) October 1, 2026
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Six days in. The momentum is building.— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 1, 2026
From handshakes to high-speed sorties, #ExTarangShakti26 is bringing together people, platforms and professionals from across the world.
Friendships on the ground. Aircraft in the skies. Precision in the air and on the line.
Power in… pic.twitter.com/XwF5GVL6vT
भारतीय वायु सेना ने अद्भुत काम किया : जनरल पहले बतौर फाइटर पायलट मिराज 2000 उड़ाते थे. उन्होंने कहा कि तेजस को उड़ाने का अनुभव उन्हें अपने पुराने विमान मिराज 2000 की याद दिलाता है. जनरल बताते हैं कि 'तरंग शक्ति अभ्यास के लिए समय पर यहां पहुंचे. लॉन्च एकदम सही था. हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया. भारतीय वायु सेना ने सब कुछ व्यवस्थित करने और सब कुछ समय पर तैयार करने का एक अद्भुत काम किया.'
#TarangShakti2026— Spokesperson & PRO Jaipur MoD (@PRODefRjsthn) October 1, 2026
Hear the roar. See fifth-generation airpower in action. 🇺🇸✈️🇮🇳#Jodhpur, #Rajasthan
The F-35A Lightning II takes to Indian skies at #TarangShakti26, showcasing the defining edge of Fiifth-Generation Combat Aviation—Stealth, Advanced Sensors, Sensor Fusion,… pic.twitter.com/4jCcFOStur
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1952 से फ्रांसीसी उपकरण : जनरल ने कहा कि भारतीय वायु सेना के पास 1950 के दशक से फ्रांसीसी उपकरण हैं, जिसकी शुरुआत 1952 में ऑवरगन से हुई थी. अब भारतीय वायु सेना के पास काफी वर्षों से राफेल है और यह बहुत अच्छा है. भारतीय वायु सेना ने युद्ध में राफेल उड़ाया है और हमने भी ऐसा ही किया है.