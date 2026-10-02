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तरंग शक्ति 2026 : फ्रांसीसी जनरल बोले- तेजस को उड़ाने का अनुभव मिराज जैसा

जनरल ने कहा कि भारतीय वायु सेना ने सब कुछ व्यवस्थित करने और सब कुछ समय पर तैयार करने का एक अद्भुत काम किया.'

F-35A लाइटनिंग II
F-35A लाइटनिंग II (Source : X: @PRODefRjsthn)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 11:03 AM IST

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जोधपुर : जोधपुर के एयर फोर्स स्टेशन पर चल रहे मल्टीनेशनल एयरफोर्स युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के तहत सभी देश एक दूसरे से सीख रहे हैं. खास तौर से भारत के वातावरण में रहना और सीखना सबको पसंद आ रहा है.

एक न्यूज एजेंसी के इंटरव्यू में फ्रांसीसी वायु रक्षा और वायु संचालन कमान के उप कमांडर, मेजर जनरल जूलियन सबेन कहते हैं कि 'मैं पहली बार भारत आया हूं, इसलिए मुझे पता चला कि आपका देश विशाल है. आपकी वायु सेना के पास कई अलग-अलग प्रकार के विमानों के साथ एक बड़ी सूची है. हमने बहुत कुछ सीखा. यह अभ्यास पेगास 26 का मुख्य आकर्षण है. हमने फ्रांस से 30,000 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरी.'

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भारतीय वायु सेना ने अद्भुत काम किया : जनरल पहले बतौर फाइटर पायलट मिराज 2000 उड़ाते थे. उन्होंने कहा कि तेजस को उड़ाने का अनुभव उन्हें अपने पुराने विमान मिराज 2000 की याद दिलाता है. जनरल बताते हैं कि 'तरंग शक्ति अभ्यास के लिए समय पर यहां पहुंचे. लॉन्च एकदम सही था. हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया. भारतीय वायु सेना ने सब कुछ व्यवस्थित करने और सब कुछ समय पर तैयार करने का एक अद्भुत काम किया.'

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1952 से फ्रांसीसी उपकरण : जनरल ने कहा कि भारतीय वायु सेना के पास 1950 के दशक से फ्रांसीसी उपकरण हैं, जिसकी शुरुआत 1952 में ऑवरगन से हुई थी. अब भारतीय वायु सेना के पास काफी वर्षों से राफेल है और यह बहुत अच्छा है. भारतीय वायु सेना ने युद्ध में राफेल उड़ाया है और हमने भी ऐसा ही किया है.

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FRENCH AIR DEFENCE DEPUTY COMMANDER
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तरंग शक्ति 2026
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