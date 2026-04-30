ऑनलाइन कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित...अकेले ही हमले की योजना, जानें क्या होता है 'लोन वुल्फ अटैक'
ठाणे हमलावर के डिजिटल फुटप्रिंट्स की तलाश में कई सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है.
Published : April 30, 2026 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने धर्म पूछने के बाद दो सुरक्षा कर्मियों (गार्ड) पर चाकू से हमला करने के एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के नेतृत्व में कई सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी जैब जुबैर अंसारी के डिजिटल फुटप्रिंट्स की तलाश में बड़े पैमाने पर जांच शुरू की है.
ठाणे चाकूबाजी मामले में आरोप में गिरफ्तार जैब जुबैर अंसारी को चार मई तक के लिए आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की हिरासत में भेज दिया गया है. जांच एजेंसी की देखरेख में हो रही जांच यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी के कोई डिजिटल लिंक थे या वह किसी बड़े वैचारिक नेटवर्क का हिस्सा था.
इस पूरे मामले की प्रगति से वाकिफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, एनआईए के नेतृत्व हो रही जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि, सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही है. मुंबई में इस घटना को एक कट्टरपंथी व्यक्ति द्वारा 'लोन-वुल्फ टेरर' यानी कि 'अकेले ही किए गए हमले के तौर पर देखा जा रहा है.
अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह मामला 'लोन वुल्फ' हमले जैसा है. यह हिंसा ऐसे लोगों ने की है जो कट्टरपंथी हैं लेकिन बिना किसी संगठित आतंकवादी समूह के सीधे आदेश के, अकेले काम करते हैं.
ठाणे में चाकूबाजी की घटना यह याद दिलाती है कि भले ही भारत अपने आतंकवाद विरोधी ढांचा को मजबूत कर रहा है, लेकिन 'लोन एक्टर्स' (अकेले हमला करने वाले लोग) का बढ़ता खतरा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है.
अलग-थलग कट्टरपंथ का एक पैटर्न
भारत में सिक्योरिटी एजेंसियों ने हाल के सालों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी है, जो अक्सर ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े होते हैं. हालांकि बढ़ी हुई खुफिया और निगरानी की वजह से बड़े पैमाने पर आतंकी साजिशों में कमी आई है, लेकिन अकेले काम करने वाले लोग एक अलग चुनौती पेश करते हैं क्योंकि वे कम ऑपरेशनल निशान छोड़ते हैं.
2023 में, केरल पुलिस ने कन्नूर में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट के प्रति वफादारी की कसम खाई थी और अकेले हमला करने की योजना बना रहा था. जांचकर्ताओं को ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री और सबूत मिले. हालांकि कोई हमला नहीं किया गया था.
खतरों का बदलता स्वरूप
जानकारों का कहना है कि ये घटनाएं भारत में आतंकी खतरों के प्रकृति में बदलाव को दिखाती हैं. समन्वित हमलों के उलट, लोन वुल्फ घटनाओं में अक्सर चाकू या गाड़ियों जैसे लो-टेक हथियार शामिल होते हैं, जिससे उन्हें पहले से पता लगाना मुश्किल हो जाता है.
सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट और ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीके खन्ना ने ईटीवी भारत से कहा, "लोन वुल्फ (अकेला) हमलावर आमतौर पर खुद ही कट्टरपंथी होते हैं और चरमपंथी विचारधारा से बने व्यक्तिगत प्रेरणा पर काम करते हैं. उनका अप्रत्याशित होना रोकथाम को और मुश्किल बना देता है."
मॉनिटरिंग और रोकथाम पर फोकस
अधिकारी ऑनलाइन कट्टरता को ट्रैक करने, कम्युनिटी आउटरीच और एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग पर तेजी से फोकस कर रहे हैं. खन्ना ने कहा कि हालांकि ऐसी घटनाएं संख्या में काफी कम हैं, लेकिन इनके लिए लगातार सतर्कता की जरूरत है. उन्होंने कहा, "कट्टरता संकेतक का जल्दी पता लगाना और सामुदायिक जागरूकता ऐसे हमलों को रोकने के लिए जरूरी हैं."
महाराष्ट्र का मामला
महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड ने मीरा रोड में दो सिक्योरिटी गार्ड पर कथित तौर पर हमला करने वाले 31 साल के जैब ज़ुबैर अंसारी के घर से इस्लामिक स्टेट और 'लोन वुल्फ' टैक्टिक्स का जिक्र करते हुए एक नोट बरामद किया. चाकूबाजी मामले का आरोपी जैब जुबैर अंसारी 2020 में अमेरिका से लौटा था. उस पर शक है कि उसने अकेले ही काम को अंजाम दिया.
लोन वुल्फ
'लोन वुल्फ अटैक' एक तरह का हिंसक काम है जिसे कोई व्यक्ति अकेले करता है, बिना किसी सीधे आदेश, ट्रेनिंग या किसी संगठित समूह के सक्रिय समर्थन के, भले ही वे किसी विचारधारा से प्रभावित हों. हमलावर अकेले ही इस काम की प्लानिंग करता है और उसे अंजाम देता है.
एक और सिक्योरिटी एक्सपर्ट और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डायरेक्टर जनरल प्रकाश सिंह ने कहा, 'समन्वित आतंकवादी हमला' के उलट, लोन वुल्फ हमलावरों के लिए कोई साफ चेन ऑफ कमांड या ऑपरेशनल नेटवर्क नहीं होता है. वह व्यक्ति ऑनलाइन कंटेंट के जरिए इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी समूह या दूसरी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित हुआ हो सकता है.
सिंह ने कहा कि इन हमलों का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि इनमें कम से कम संचार या रसद की जरूरत होती है और ये अक्सर चाकू, गाड़ी या छोटे हथियारों जैसे आसानी से मिलने वाले तरीकों से हमले करते हैं.
भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति
फरवरी 2026 में, गृह मंत्रालय ने 'PRAHAAR' नाम की एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति जारी की, जिसमें रोकथाम, समन्वय और काउंटर-रेडिकलाइजेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग सहित एकीकृत प्रतिक्रियाओं पर फोकस किया गया.
2025 में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस हुई, जहां अधिकारियों ने खुद से कट्टरपंथी हुए लोगों के बढ़ते खतरे पर चर्चा की. दरअसल बैठक में 'लोन वुल्फ' खतरों को एक साथ माना गया.
इसी तरह, 2022 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आईएसआईएस विचारधारा से प्रेरित मॉड्यूल से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया. ऐसे ही एक मामले में, एक आरोपी कथित तौर पर ऑनलाइन प्रचार से प्रेरित होकर, कामचलाऊ हथियारों का इस्तेमाल करके अकेले हमला करने की तैयारी कर रहा था.
2024 में, कर्नाटक में एक मामले में एक कट्टरपंथी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, जिस पर ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री देखने के बाद एक अलग हमले की योजना बनाने का शक था. अधिकारियों ने कहा कि उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से कोई सीधा संपर्क नहीं था, लेकिन वह हिंसा को बढ़ावा देने वाले डिजिटल नेटवर्क से प्रभावित था.
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