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ऑनलाइन कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित...अकेले ही हमले की योजना, जानें क्या होता है 'लोन वुल्फ अटैक'

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने धर्म पूछने के बाद दो सुरक्षा कर्मियों (गार्ड) पर चाकू से हमला करने के एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के नेतृत्व में कई सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी जैब जुबैर अंसारी के डिजिटल फुटप्रिंट्स की तलाश में बड़े पैमाने पर जांच शुरू की है.

ठाणे चाकूबाजी मामले में आरोप में गिरफ्तार जैब जुबैर अंसारी को चार मई तक के लिए आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की हिरासत में भेज दिया गया है. जांच एजेंसी की देखरेख में हो रही जांच यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी के कोई डिजिटल लिंक थे या वह किसी बड़े वैचारिक नेटवर्क का हिस्सा था.

इस पूरे मामले की प्रगति से वाकिफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, एनआईए के नेतृत्व हो रही जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि, सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही है. मुंबई में इस घटना को एक कट्टरपंथी व्यक्ति द्वारा 'लोन-वुल्फ टेरर' यानी कि 'अकेले ही किए गए हमले के तौर पर देखा जा रहा है.

अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह मामला 'लोन वुल्फ' हमले जैसा है. यह हिंसा ऐसे लोगों ने की है जो कट्टरपंथी हैं लेकिन बिना किसी संगठित आतंकवादी समूह के सीधे आदेश के, अकेले काम करते हैं.

ठाणे में चाकूबाजी की घटना यह याद दिलाती है कि भले ही भारत अपने आतंकवाद विरोधी ढांचा को मजबूत कर रहा है, लेकिन 'लोन एक्टर्स' (अकेले हमला करने वाले लोग) का बढ़ता खतरा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है.

अलग-थलग कट्टरपंथ का एक पैटर्न

भारत में सिक्योरिटी एजेंसियों ने हाल के सालों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी है, जो अक्सर ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े होते हैं. हालांकि बढ़ी हुई खुफिया और निगरानी की वजह से बड़े पैमाने पर आतंकी साजिशों में कमी आई है, लेकिन अकेले काम करने वाले लोग एक अलग चुनौती पेश करते हैं क्योंकि वे कम ऑपरेशनल निशान छोड़ते हैं.

2023 में, केरल पुलिस ने कन्नूर में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट के प्रति वफादारी की कसम खाई थी और अकेले हमला करने की योजना बना रहा था. जांचकर्ताओं को ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री और सबूत मिले. हालांकि कोई हमला नहीं किया गया था.

खतरों का बदलता स्वरूप

जानकारों का कहना है कि ये घटनाएं भारत में आतंकी खतरों के प्रकृति में बदलाव को दिखाती हैं. समन्वित हमलों के उलट, लोन वुल्फ घटनाओं में अक्सर चाकू या गाड़ियों जैसे लो-टेक हथियार शामिल होते हैं, जिससे उन्हें पहले से पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट और ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीके खन्ना ने ईटीवी भारत से कहा, "लोन वुल्फ (अकेला) हमलावर आमतौर पर खुद ही कट्टरपंथी होते हैं और चरमपंथी विचारधारा से बने व्यक्तिगत प्रेरणा पर काम करते हैं. उनका अप्रत्याशित होना रोकथाम को और मुश्किल बना देता है."

मॉनिटरिंग और रोकथाम पर फोकस

अधिकारी ऑनलाइन कट्टरता को ट्रैक करने, कम्युनिटी आउटरीच और एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग पर तेजी से फोकस कर रहे हैं. खन्ना ने कहा कि हालांकि ऐसी घटनाएं संख्या में काफी कम हैं, लेकिन इनके लिए लगातार सतर्कता की जरूरत है. उन्होंने कहा, "कट्टरता संकेतक का जल्दी पता लगाना और सामुदायिक जागरूकता ऐसे हमलों को रोकने के लिए जरूरी हैं."