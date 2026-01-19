ETV Bharat / bharat

मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव लेंगे पत्नी अपर्णा से तलाक; इंस्टाग्राम पर पोस्ट के बाद PA ने कहा- अकाउंट हैक हो गया है

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा बिष्ट उर्फ अपर्णा यादव से तलाक लेने की घोषणा कर दी है. प्रतीक ने यह ऐलान इंस्टाग्राम पर एक भावुक और तीखे पोस्ट के जरिये किया है. इस पोस्ट में उन्होंने अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही उन्हें स्वार्थी महिला कहा है. पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है. प्रतीक यादव के विस्फोटक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव के PA हिमांशु राय ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया है. हैक करने वाले ने गलत पोस्ट की है. अकाउंट रिकवर होने में कुछ घंटे लगेंगे.

प्रतीक की पोस्ट से मचा सियासी बवाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट में अपर्णा यादव को 'A Family Destroyer' बताया है. लिखा है- उन्होंने उनके पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया. वह जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं. आरोप लगाया कि अपर्णा केवल प्रसिद्धि और प्रभाव हासिल करने में रुचि रखती हैं और उनकी मानसिक स्थिति को लेकर उन्हें कोई सरोकार नहीं है. पोस्ट में प्रतीक ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी इतनी 'खराब आत्मा' नहीं देखी और दुर्भाग्य से उनसे विवाह कर बैठे.

बता दें कि प्रतीक यादव और अपर्णा बिष्ट की शादी वर्ष 2011 में बड़े धूमधाम से हुई थी. शादी के बाद अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय हुईं और वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं. इसके बाद से ही यादव परिवार के भीतर मतभेद की चर्चाएं सामने आती रही हैं. अपर्णा यादव ने पहले भी परिवार के भीतर भेदभाव के आरोप लगाए थे, जिस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से समय-समय पर तंज कसे जाते रहे हैं.