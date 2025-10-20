ETV Bharat / bharat

मुकेश सहनी ने जारी की VIP की दूसरी लिस्ट, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

मुकेश सहनी ने जारी की VIP की दूसरी लिस्ट ( ETV Bharat )

पटना : बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है. इस बीच मुकेश सहनी की वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) ने दूसरी लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है. पहली लिस्ट में 6 लोगों की सूची जारी की थी. इसके साथ ही वीआईपी ने कुल 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं.

मुकेश सहनी ने जारी की VIP की दूसरी लिस्ट : वीआईपी की नई लिस्ट में चैनपुर विधानसभा से प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को मैदान में उतारा है. सुगौली सीट से मनोज सहनी को टिकट दिया है. बिहपुर सीट से अर्पणा कुमारी मंडल, केसरिया से वरुण विजय और कटिहार सीट से सौरभ अग्रवाल का नाम शामिल हैं.

इससे पहले, अपनी पहली लिस्ट में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने गौड़ाबौराम, औराई, बरुराज, दरभंगा शहरी, कुशेश्वरस्थान और आलमनगर से 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे. जानिए अब तक वीआईपी ने कितने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं.

1. औराई : भोगेन्द्र सहनी

2. बरुराज : राकेश कुमार

3. दरभंगा शहरी : उमेश सहनी

4. कुशेश्वरस्थान : गणेश भारती

5. आलमनगर : नवीन निषाद

6. गौड़ाबौराम : संतोष सहनी