नीतीश कुमार के CM बनने की मन्नत पूरी, 200 किमी तक दंड यात्रा कर पटना पहुंचे मुकेश

"नीतीश कुमार के लिए संकल्प लिया था. पटना के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर मन्नत मांगी की नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनेंगे तो खगड़िया से पटना हनुमान मंदिर तक दंड यात्रा करते हुए जाएंगे. नीतीश कुमार सीएम बन गए तो मैं अपना संकल्प पूरा किया." -मुकेश कुमार, नीतीश कुमार के फैन

1995 से नीतीश के दीवाने: मुकेश कुमार मूल रूप से अलौली प्रखंड की बहादुरगंज पंचायत के रहने वाले हैं. कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो काम किया है, उससे काफी प्रभावित हैं. 1995 से ही 14 -15 साल की उम्र से समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के दीवाने हैं. इस बार विधानसभा चुनाव में कई तरह की चर्चा थी. मुकेश को लगा था कि कहीं ऐसा ना हो की नीतीश कुमार सीएम नहीं बने.

पटना: बिहार के खगड़िया के मुकेश कुमार ने नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने लिए मन्नत मांगी थी. मन्नत पूरी हुई तो मुकेश कुमार खगड़िया से पटना हनुमान मंदिर तक पैदल दंड यात्रा करते हुए पहुंचे. सीएम के प्रति मुकेश कुमार की इस श्रद्धा को देख हर कोई हैरान है. मुकेश ने दंड यात्रा के माध्यम से करीब 200 किमी की दूरी तय की.

16 दिसंबर से यात्रा शुरू की: पटना पहुंचने पर फिर से हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की और पार्टी कार्यालय में जदयू एमएलसी और नीतीश कुमार के खास संजय गांधी ने स्वागत किया. मुकेश बताते हैं कि 16 दिसंबर से दंड यात्रा शुरू की थी. 32 दिनों में यात्रा पूरी की है. रोज 5 घंटे दंड यात्रा करते हुए पटना तक पहुंचे हैं.

सीएम से नहीं हो पायी मुकालात: हालांकि सीएम नीतीश कुमार से मुकेश कुमार की मुलाकात नहीं हो पायी है. मुकेश कहते हैं कि वे मुलाकात की कोशिश में हैं. मुकेश से जब पूछा गया कि पार्टी में अब तक कोई पद मिला या नहीं. इस पर मुकेश झेप गए. कहा इसमें पार्टी पद से क्या लेना-देना है. लेकिन वहीं बगल में खड़े जदयू नेता संजय गांधी ने कहा कि त्याग करने वाले को किसी तरह की आकांक्षा नहीं होती है.

"1995 से ही नीतीश कुमार के फैन हैं. नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने उसके लिए भगवान के दरबार में उन्होंने संकल्प लिया और उसे पूरा किया है. इसके लिए जदयू परिवार और मुख्यमंत्री के तरफ से इन्हें बधाई देते हैं." -संजय गांधी, जदयू नेता

80 हजार रुपये खर्च किए मुकेश: मुकेश सरकारी स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई की है और उसके बाद मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. मजदूरी से जो पैसा इकट्ठा किया दंड यात्रा में खर्च कर दिया. मुकेश कुमार के अनुसार बैटरी चालित गाड़ी और लोगों के खान-पान पर 32 दिनों में 80000 से अधिक रुपए की राशि खर्च हुई है. यह उनके मेहनत की कमाई की राशि है जो नीतीश कुमार के लिए खर्च किया.

