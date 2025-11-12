ETV Bharat / bharat

लाल किला विस्फोट पर मुगल वारिस सुल्ताना बेगम चिंतित, कहा- स्मारकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी

हावड़ा (कोलकाता) : पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रह रहीं अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की परपोती सुल्ताना बेगम ने कहा कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास हुए विस्फोट से इस ऐतिहासिक स्मारक को भारी नुकसान हो सकता था, जिसे उनके पूर्वजों ने बनवाया था.

बता दें कि सुल्ताना बेगम ने कभी लाल किले की असली 'उत्तराधिकारी' होने का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने मंगलवार को कहा, "मैंने दिल्ली में हुई घटना के बारे में सुना और मुझे बहुत बुरा लगा. हमारे स्मारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है."

लाल किला परिसर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है. पुरानी दिल्ली में स्थित इस स्मारक का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था और यह 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा. ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी लाल किले के डिजाइन के पीछे थे. यह फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण है और यह मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है.

15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया था और तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यह परंपरा निभाई जा रही है. सुल्ताना बेगम को लगता है कि लाल किले को ही निशाना बनाने की योजना हो सकती है. अगर लाल किला को नुकसान पहुंचाया गया, तो सरकार को नुकसान होगा क्योंकि यह स्मारक भारतीय राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता और स्वतंत्रता का प्रतीक है.

देश-दुनिया भर से लोग लाल किला देखने भारत आते हैं, इसलिए सरकार को लाल किले की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारे ऐतिहासिक स्मारकों के साथ जो कुछ भी होता है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है. सरकार को इन स्थानों की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए, पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों."