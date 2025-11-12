लाल किला विस्फोट पर मुगल वारिस सुल्ताना बेगम चिंतित, कहा- स्मारकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी
सुल्ताना बेगम ने कहा कि लाल किले को निशाना बनाया जा सकता था, इसलिए सरकार को ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए.
Published : November 12, 2025 at 4:57 PM IST
हावड़ा (कोलकाता) : पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रह रहीं अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की परपोती सुल्ताना बेगम ने कहा कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास हुए विस्फोट से इस ऐतिहासिक स्मारक को भारी नुकसान हो सकता था, जिसे उनके पूर्वजों ने बनवाया था.
बता दें कि सुल्ताना बेगम ने कभी लाल किले की असली 'उत्तराधिकारी' होने का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने मंगलवार को कहा, "मैंने दिल्ली में हुई घटना के बारे में सुना और मुझे बहुत बुरा लगा. हमारे स्मारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है."
लाल किला परिसर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है. पुरानी दिल्ली में स्थित इस स्मारक का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था और यह 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा. ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी लाल किले के डिजाइन के पीछे थे. यह फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण है और यह मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है.
15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया था और तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यह परंपरा निभाई जा रही है. सुल्ताना बेगम को लगता है कि लाल किले को ही निशाना बनाने की योजना हो सकती है. अगर लाल किला को नुकसान पहुंचाया गया, तो सरकार को नुकसान होगा क्योंकि यह स्मारक भारतीय राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता और स्वतंत्रता का प्रतीक है.
देश-दुनिया भर से लोग लाल किला देखने भारत आते हैं, इसलिए सरकार को लाल किले की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारे ऐतिहासिक स्मारकों के साथ जो कुछ भी होता है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है. सरकार को इन स्थानों की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए, पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों."
यदि हम अभी चुप रहे तो लोग और अधिक उदासीन हो जाएंगे, जिससे सरकार को नुकसान होगा. उन्होंने कहा, लाल किला, जामा मस्जिद, मीना बाजार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये सब मुगलों की देन हैं. ये स्मारक देश की धरोहर और हिंदुस्तान की पहचान हैं.
सुल्ताना बेगम ने कहा कि हालांकि सरकार ने उन्हें मुगलों का वंशज मान लिया है और उन्हें पेंशन भी मिलती है, फिर भी वे एक आम आदमी की तरह रहती हैं. उन्होंने कहा, "आज मेरे पास न तो पैसा है और न ही ताकत. मैंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मुझे कोई नतीजा नहीं मिला."
इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि वह लाल किले की असली उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि वह बहादुर शाह जफर की परपोती हैं. उन्होंने अदालत को बताया था कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जफर को निर्वासित कर दिया और उनके परिवार से लाल किला छीन लिया.
उन्होंने कहा कि 1947 में भारत सरकार ने इस स्मारक पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया था. उन्होंने अदालत से या तो लाल किला उन्हें वापस करने या फिर मुआवजा देने का आग्रह किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था.
ये भी पढ़ें- दिल्ली विस्फोट के बाद जम्मू-कश्मीर में छापेमारी, 1000 से अधिक हिरासत में