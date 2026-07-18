ETV Bharat / bharat

महबूबा मुफ्ती ने NC के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से किया इनकार, PAGD को फिर से बनाने की वकालत की

महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला (डिजाइन इमेज) ( ANI )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार कर दिया है. उसने इसको लेकर तर्क दिया है कि एकमात्र राज्य की मांग जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के अवैध कार्य को 'वैध' बना देगी और इसे 5 अगस्त के कदम का प्रत्यक्ष समर्थन के रूप में देखा जा सकता है. एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के निमंत्रण के जवाब में पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, "अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि हमारे लिए ऐसे विरोध प्रदर्शन में भाग लेना उचित नहीं होगा, जिसका कारण पूरी तरह से राज्य का दर्जा की मांग हो." मुफ्ती देश भर के 52 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं में शामिल थीं, जिन्हें सोमवार को नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर एनसी के विरोध प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था. "यह आधी-अधूरी मांग न केवल अनुच्छेद 370 को ठंडे बस्ते में डालने की भाजपा की घिनौनी कहानी को प्रतिध्वनित और वैध बनाती है, बल्कि यह 5 अगस्त 2019 को चुपके से किए गए गैरकानूनी और असंवैधानिक आत्महत्या को भी सफेद करने का जोखिम उठाती है." मुफ्ती ने कहा कि सही राजनीतिक प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करने, जमात-ए-इस्लामी समेत सामाजिक-राजनीतिक संगठनों पर लगे बैन को हटाने की मांग करने जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा वापस पाना एक बार की बात नहीं हो सकती और इसके लिए लगातार राजनीतिक कोशिश और जुड़ाव की जरूरत है, जिसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को शुरू करना चाहिए. पी़डीपी चीफ ने कहा कि, जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद को सिर्फ राज्य के दर्जे की छोटी, दूर की न सोचने वाली और नुकसान पहुंचाने वाली मांग तक सीमित करना उनके साथ नाइंसाफी और सरासर धोखा होगा. 5 अगस्त को सबसे काल दिन बताते हुए मुफ्ती ने अब्दुल्ला से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट होने को कहा. उन्होंने कहा, "इसके अलावा किसी भी चीज की मांग करना हमारे अधिकारों और सम्मान का शर्मनाक आत्मसमर्पण होगा और एक अक्षम्य फुटनोट होगा जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में हम में से हर एक की निंदा करेगा."