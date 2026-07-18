महबूबा मुफ्ती ने NC के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से किया इनकार, PAGD को फिर से बनाने की वकालत की
पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार किया है.
Published : July 18, 2026 at 3:29 PM IST
श्रीनगर: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार कर दिया है. उसने इसको लेकर तर्क दिया है कि एकमात्र राज्य की मांग जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के अवैध कार्य को 'वैध' बना देगी और इसे 5 अगस्त के कदम का प्रत्यक्ष समर्थन के रूप में देखा जा सकता है.
एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के निमंत्रण के जवाब में पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, "अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि हमारे लिए ऐसे विरोध प्रदर्शन में भाग लेना उचित नहीं होगा, जिसका कारण पूरी तरह से राज्य का दर्जा की मांग हो."
मुफ्ती देश भर के 52 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं में शामिल थीं, जिन्हें सोमवार को नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर एनसी के विरोध प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था. "यह आधी-अधूरी मांग न केवल अनुच्छेद 370 को ठंडे बस्ते में डालने की भाजपा की घिनौनी कहानी को प्रतिध्वनित और वैध बनाती है, बल्कि यह 5 अगस्त 2019 को चुपके से किए गए गैरकानूनी और असंवैधानिक आत्महत्या को भी सफेद करने का जोखिम उठाती है."
मुफ्ती ने कहा कि सही राजनीतिक प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करने, जमात-ए-इस्लामी समेत सामाजिक-राजनीतिक संगठनों पर लगे बैन को हटाने की मांग करने जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा वापस पाना एक बार की बात नहीं हो सकती और इसके लिए लगातार राजनीतिक कोशिश और जुड़ाव की जरूरत है, जिसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को शुरू करना चाहिए.
पी़डीपी चीफ ने कहा कि, जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद को सिर्फ राज्य के दर्जे की छोटी, दूर की न सोचने वाली और नुकसान पहुंचाने वाली मांग तक सीमित करना उनके साथ नाइंसाफी और सरासर धोखा होगा. 5 अगस्त को सबसे काल दिन बताते हुए मुफ्ती ने अब्दुल्ला से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट होने को कहा.
उन्होंने कहा, "इसके अलावा किसी भी चीज की मांग करना हमारे अधिकारों और सम्मान का शर्मनाक आत्मसमर्पण होगा और एक अक्षम्य फुटनोट होगा जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में हम में से हर एक की निंदा करेगा."
2024 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 को बहाल करने के अपने वादे पर भारी जीत हासिल की थी, पूर्व मुख्यमंत्री ने एनसी सरकार पर 'नीतिगत फैसलों को कमजोर करने में मिलीभगत' का आरोप लगाया. उन्होंने आगे कहा कि इसमें सरकारी कर्मचारियों को निकालना, जमात को परेशान करना, हिरासत में लेना, साहित्य का व्यवस्थित सफाई और जम्मू कश्मीर के नाज़ुक माहौल को बेरहमी से नष्ट करना शामिल है. यह सब विकास की आड़ में किया जा रहा है.
मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले भारी जनादेश के बारे में कहा कि अगर इसका मतलब राज्य का दर्जा बहाल करना होता, तो भाजपा और उसके समर्थकों को ज्यादा चुनावी सफलता मिलती. मुफ्ती ने दो पेज के पत्र में कहा, "मैंने गहरी चिंता और चिंता के साथ देखा है कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के बड़े राजनीतिक संघर्ष को राज्य के दर्जे की छोटी और कमजोर होती कहानी तक सीमित करके भाजपा के एजेंडे को सामान्य बनाना और उसे सफेद करना शुरू कर दिया है."
अपनी मांगों को लेकर लद्दाख नेतृत्व की एकता और नई दिल्ली के साथ बातचीत का उल्लेख करते हुए, पीडीपी प्रमुख ने केंद्र सरकार के समक्ष एक व्यावहारिक रोडमैप को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित जम्मू कश्मीर भर के क्षेत्रीय दलों को एकता का सुझाव दिया.
पत्र में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की रक्षा के लिए समर्थन जुटाने के लिए 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले मुफ्ती की अब्दुल्ला से मुलाकात, इसने अब्दुल्ला से पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर अलायंस (PAGD) को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया.
“मैं एक बार फिर आपसे और उमर अब्दुल्ला से इस संबंध में नेतृत्व करने का अनुरोध दोहराती हूं. पहला कदम, शायद, नागरिक समाज के वर्गों के प्रतिनिधियों सहित एक सर्वदलीय बैठक बुलाना हो सकता है ताकि उन मुद्दों के समाधान पर चर्चा की जा सके और उनका समाधान खोजा जा सके, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लोगों को शक्तिहीन और अमानवीय बना रहे हैं."
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