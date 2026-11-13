यमुना में आस्था की डुबकी के साथ शुरू हुआ महापर्व छठ, यमुना घाट पर कीचड़ होने से श्रद्धालुओं में नाराजगी
यमुना नदी में गंदा पानी होने की वजह से श्रद्धालुओं को स्नान करने में दिक्कतें आई है.
Published : November 13, 2026 at 11:36 AM IST
नई दिल्ली: छठ महा पर्व की आज देश भर में शुरुआत हो रही है. आज महा पर्व छठ के पहले दिन नहाए खाए से इसकी शुरुआत की जाती है. जिसको देखते हुए दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर सुबह से ही श्रद्धालु नहाने के लिए पहुंच रहे हैं. इस दौरान यमुना नदी में गंदा पानी होने की वजह से श्रद्धालुओं को स्नान करने में दिक्कतें आई है.
वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि घाट पर पानी कम होने की वजह से कीचड़ ज्यादा हो गया है. जिसके वजह से हम लोगों को दिक्कतें हो रही है. इस समय सरकार को यमुना के पानी को खोलना चाहिए था ताकि घाट पर पानी रहे. हालांकि, इस दौरान यमुना नदी के पानी में कहीं भी सफेद झाग दिखाई नहीं दिया.
सरकार को सफाई पर देना चाहिए ध्यान
वही कालिंदी कुंज यमुना घाट पर नहाने पहुंची श्रद्धालु रेनू बताती है कि आज से हम लोगों के महा पर्व छठ का शुरुआत हो रहा है और पहले दिन आज हम लोग यमुना में स्नान करने के लिए आए हैं लेकिन यमुना का पानी गंदा होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई है. हम लोगों की मांग है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह महा पर्व छठ स्वच्छता और शुद्धता का त्यौहार होता है. ऐसे में हम लोगों को काफी आज दिक्कतें हुई है नहाने में आज स्नान करने के बाद हम लोग चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल खाते हैं.
वही श्रद्धालु मीना देवी बताती है कि देखिए पानी तो साफ है लेकिन यमुना घाट पर पानी कम होने की वजह से कीचड़ ज्यादा हो गया है. ऐसे में हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ है. आज यहां स्नान करने में लेकिन पूजा करना है इसलिए हम लोग यमुना में नहाने के लिए आए हैं सरकार को यहां छठ महा पर्व के दौरान सुविधा बढ़ाना चाहिए.
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वही हम आपको बता दें महा पर्व छठ की शुरुआत पहले दिन नहाए खाए से शुरू होती है और दूसरे दिन यानी कि शनिवार को खरना मनाया जाएगा और तीसरे दिन रविवार को डूबते हुए सूर्य को अर्ध्य दिया जाएगा और सोमवार को उठाते हुए सूर्य को अर्ध्य देने के बाद इस पूजा का समापन हो जाएगा. वही महा पर्व छठ को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा पूरे दिल्ली में 1400 छठ घाट का निर्माण कराया गया है और 16 नवंबर को महा पर्व छठ की सरकारी छुट्टी भी घोषित की गई है.
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