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यमुना में आस्था की डुबकी के साथ शुरू हुआ महापर्व छठ, यमुना घाट पर कीचड़ होने से श्रद्धालुओं में नाराजगी

यमुना घाट पर कीचड़ होने से श्रद्धालुओं में नाराजगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: छठ महा पर्व की आज देश भर में शुरुआत हो रही है. आज महा पर्व छठ के पहले दिन नहाए खाए से इसकी शुरुआत की जाती है. जिसको देखते हुए दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर सुबह से ही श्रद्धालु नहाने के लिए पहुंच रहे हैं. इस दौरान यमुना नदी में गंदा पानी होने की वजह से श्रद्धालुओं को स्नान करने में दिक्कतें आई है.

वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि घाट पर पानी कम होने की वजह से कीचड़ ज्यादा हो गया है. जिसके वजह से हम लोगों को दिक्कतें हो रही है. इस समय सरकार को यमुना के पानी को खोलना चाहिए था ताकि घाट पर पानी रहे. हालांकि, इस दौरान यमुना नदी के पानी में कहीं भी सफेद झाग दिखाई नहीं दिया.