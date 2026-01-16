ETV Bharat / bharat

Defence Conclave: ऑटोमोबाइल के बाद अब रक्षा क्षेत्र में भी दिखेगी आदित्यपुर की धमक, दो दिवसीय डिफेंस एक्सपो में पहुंचे केंद्रीय मंत्री

सरायकेला में एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव-2026 का भव्य उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

MSME Defence Conclave-2026
एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ (Etv bharat)
January 16, 2026

सरायकेला: आदित्यपुर में भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय लघु उद्योगों को सेना की जरूरतों से जोड़ने के लिए शुक्रवार को 'एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव-2026' का भव्य शुभारंभ हुआ. आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में आयोजित इस दो दिवसीय समागम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में है 'इंडस्ट्रियल कैपिटल' बनने की क्षमता

झारखंड में अपनी तरह का यह पहला राज्य स्तरीय रक्षा सम्मेलन है. समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भारत की 'इंडस्ट्रियल कैपिटल' बनने की पूरी क्षमता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि जमशेदपुर अब केवल टाटा मोटर्स या ऑटोमोबाइल हब तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे रक्षा उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हमारा लक्ष्य है.

जानकारी देते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (Etv bharat)

92 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है भारत

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में इंडिया, दुनिया के 92 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और पिछले 8 सालों में स्टार्टअप की संख्या 800 से बढ़कर 2 लाख 9 हजार हो गई है, जिसमें भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है. इस वित्त वर्ष में रक्षा बजट 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय उद्योगों को मिल सकता है.

आदित्यपुर की जर्जर सड़कों पर भी बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री

आदित्यपुर के उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के लापता होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस गंभीर प्रकरण पर चिंता जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने मंच से ही राज्य सरकार से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई. कार्यक्रम के दौरान आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की खराब सड़कों के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यह राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन वे विदेशी दौरे पर होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके.

MSME Defence Conclave-2026
एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव-2026 (Etv bharat)

झारखंड में लालू राज की वापसी: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ

संजय सेठ ने झारखंड की मौजूदा स्थिति पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बिहार में लालू राज की वापसी हो गई हो और ऐसी स्थिति झारखंड में नहीं होनी चाहिए.

रक्षा उत्पादों के रूप में होगी आदित्यपुर के उद्योगों की पहचान

​आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने कहा कि आदित्यपुर के उद्योगों की पहचान अब ऑटोमोबाइल के साथ-साथ, रक्षा उत्पादों के लिए भी होगी. उन्होंने बताया कि इस कॉन्क्लेव में लगभग 500 उद्योगों को आमंत्रित किया गया है ताकि वे रक्षा क्षेत्र की बारीकियों को समझ सकें. सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मानव केडिया ने इस अवसर पर आदित्यपुर-जमशेदपुर क्षेत्र में एक समर्पित 'डिफेंस केंद्र' की स्थापना की मांग रखी.

कॉन्क्लेव में 62 से अधिक स्टॉल लगाए गए

​जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने बताया कि 5000 एकड़ में फैले इस औद्योगिक क्षेत्र की 1500 इकाइयां और 50 हजार से अधिक श्रमिक, देश की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं. कॉन्क्लेव में डीआरडीओ, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) और महिंद्रा डिफेंस जैसी बड़ी इकाइयों के साथ-साथ 62 से अधिक स्टॉल लगाए गए. प्रदर्शनी के साथ-साथ सेमिनार, बी2बी (B2B) मीटिंग्स और पैनल चर्चाओं के जरिए उद्यमियों को रेलवे और ऑटोमोबाइल सेक्टर से रक्षा क्षेत्र में स्विच करने के गुर सिखाए जा रहे हैं.

एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव में पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश पचीसिया, एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, जियाडा के रिजिनल डायरेक्टर प्रेम रंजन, सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मानव केडिया, डिफेंस प्रोडक्शन डिप्टी डायरेक्टर जनरल सुशील कुमार सतपुते, लघु उद्योग भारती के सरायकेला जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा, एसिया महासचिव प्रवीण गुटगुटिया आदि मौजूद रहे.

