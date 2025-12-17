ETV Bharat / bharat

MSME कॉन्फ्रेंस: सीएम ममता बनर्जी का दावा, कहा- बंगाल में बेरोजगारी 40 परसेंट कम हुई

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर नेशनल एवरेज से काफी कम है. बंगाल में बेरोजगारी 40 परसेंट कम हुई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किया. नेताजी इंडोर स्टेडियम में बुधवार को उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का कड़ा जवाब देने के लिए NITI आयोग की रिपोर्ट पेश की और राज्य की आर्थिक तरक्की पर जोर दिया. उन्होंने बंगाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन को ट्रेड के लिए 'गेटवे' भी बताया.

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत बंगाल की बिजनेस कम्युनिटी को राज्य की इकोनॉमी की ड्राइविंग फोर्स बताते हुए की. उन्होंने कहा, "असली बिजनेस बंगाल से ही मुमकिन है. हमारा राज्य एक गेटवे है. एक तरफ, हमारा बॉर्डर नॉर्थईस्ट इंडिया से लगता है, और दूसरी तरफ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से. इसके अलावा, हम बिहार, ओडिशा और झारखंड से भी बॉर्डर शेयर करते हैं." उन्होंने इशारा किया कि इस ज्योग्राफिकल स्थति के चलते बंगाल का ट्रेड बढ़ रहा है.

MSMEs और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स की सफलता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमेंट और कोयला जैसे भारी उद्योग जरूरी हैं, लेकिन MSME सेक्टर का वॉल्यूम और स्कोप बहुत बड़ा है. आंकड़े देते हुए उन्होंने कहा, "राज्य में लगभग 13 मिलियन लोग अकेले MSME सेक्टर में काम करते हैं. इसके अलावा लगभग 15 लाख सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स, या आनंदधारा ग्रुप्स में 1.5 करोड़ सदस्य हैं, खासकर महिलाएं." उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में काम करने वाले लोगों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत नींव दी है.

मुख्यमंत्री ने बंगाल के खास प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) पहचान मिलने पर भी खुशी जताई. उन्होंने दार्जिलिंग चाय, नक्शी कांथा, बालूचरी साड़ी, जॉयनगरर मोआ, तुलाईपंजी चावल, बर्दवान के सीताभोग-मिहिदाना के साथ-साथ मेदिनीपुर के पटचित्र और पुरुलिया के छऊ मास्क का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "हमें अब तक 36 प्रोडक्ट्स के लिए GI टैग मिले हैं, लेकिन हमारी कला और संस्कृति को देखते हुए 3,600 प्रोडक्ट्स को यह पहचान मिल सकती है." उन्होंने सभी को बंगाल के रोसोगुल्ला को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई की भी याद दिलाई.