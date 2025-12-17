ETV Bharat / bharat

MSME कॉन्फ्रेंस: सीएम ममता बनर्जी का दावा, कहा- बंगाल में बेरोजगारी 40 परसेंट कम हुई

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमेंट और कोयला जैसे भारी उद्योग जरूरी हैं, लेकिन MSME सेक्टर का वॉल्यूम और स्कोप बहुत बड़ा है.

Mamata in MSME Conference
MSME कॉन्फ्रेंस को संबोधित करतीं सीएम ममता बनर्जी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर नेशनल एवरेज से काफी कम है. बंगाल में बेरोजगारी 40 परसेंट कम हुई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किया. नेताजी इंडोर स्टेडियम में बुधवार को उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का कड़ा जवाब देने के लिए NITI आयोग की रिपोर्ट पेश की और राज्य की आर्थिक तरक्की पर जोर दिया. उन्होंने बंगाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन को ट्रेड के लिए 'गेटवे' भी बताया.

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत बंगाल की बिजनेस कम्युनिटी को राज्य की इकोनॉमी की ड्राइविंग फोर्स बताते हुए की. उन्होंने कहा, "असली बिजनेस बंगाल से ही मुमकिन है. हमारा राज्य एक गेटवे है. एक तरफ, हमारा बॉर्डर नॉर्थईस्ट इंडिया से लगता है, और दूसरी तरफ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से. इसके अलावा, हम बिहार, ओडिशा और झारखंड से भी बॉर्डर शेयर करते हैं." उन्होंने इशारा किया कि इस ज्योग्राफिकल स्थति के चलते बंगाल का ट्रेड बढ़ रहा है.

MSMEs और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स की सफलता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमेंट और कोयला जैसे भारी उद्योग जरूरी हैं, लेकिन MSME सेक्टर का वॉल्यूम और स्कोप बहुत बड़ा है. आंकड़े देते हुए उन्होंने कहा, "राज्य में लगभग 13 मिलियन लोग अकेले MSME सेक्टर में काम करते हैं. इसके अलावा लगभग 15 लाख सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स, या आनंदधारा ग्रुप्स में 1.5 करोड़ सदस्य हैं, खासकर महिलाएं." उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में काम करने वाले लोगों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत नींव दी है.

मुख्यमंत्री ने बंगाल के खास प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) पहचान मिलने पर भी खुशी जताई. उन्होंने दार्जिलिंग चाय, नक्शी कांथा, बालूचरी साड़ी, जॉयनगरर मोआ, तुलाईपंजी चावल, बर्दवान के सीताभोग-मिहिदाना के साथ-साथ मेदिनीपुर के पटचित्र और पुरुलिया के छऊ मास्क का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "हमें अब तक 36 प्रोडक्ट्स के लिए GI टैग मिले हैं, लेकिन हमारी कला और संस्कृति को देखते हुए 3,600 प्रोडक्ट्स को यह पहचान मिल सकती है." उन्होंने सभी को बंगाल के रोसोगुल्ला को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई की भी याद दिलाई.

बेरोजगारी पर नीति आयोग की रिपोर्ट
विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "कई लोग हमारे खिलाफ सिर्फ बदनामी फैलाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की बनाई नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है." 2022-23 की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य की बेरोज़गारी दर सिर्फ़ 2.2 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत से 30 प्रतिशत कम है. उन्होंने कहा, "हमने बेरोज़गारी दर 40 प्रतिशत कम कर दी है. इसका क्रेडिट राज्य के बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को जाता है जिन्होंने लोगों को रोजगार दिया है."

अपनी स्पीच के आखिर में उन्होंने क्रिसमस और नए साल की एडवांस बधाई दी और कहा कि बंगाल तीनों सेक्टर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल एवरेज से ऊपर है. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य का एक्सपोर्ट दोगुना होकर 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है. उन्होंने इस ट्रेड कॉन्फ्रेंस में सभी के शामिल होने को, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, मेल-जोल का एक बड़ा मैसेज बताया.

