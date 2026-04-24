नौकरी छोड़ी, जोखिम उठाया और बना दिया साइबर सिक्योरिटी का अभेद्य 'कवच', अब मिला अवॉर्ड
अमित राघव और अंकित वर्मा की कंपनी बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंपनी के अवॉर्ड से नवाजा गया है.
Published : April 24, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 2:38 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के एक होटल में गुरुवार को आयोजित MSME & Start-up Innovation Summit & Awards 2026 में बड़े-बड़े उद्योगपति व नीति निर्माता मौजूद थे, वहीं एक ऐसी कहानी भी सामने आई जिसने हर युवा उद्यमी को सोचने पर मजबूर कर दिया.
ये कहानी है दो इंजीनियर युवाओं अमित राघव और अंकित वर्मा की, जिन्होंने सुरक्षित करियर छोड़कर जोखिम भरा रास्ता चुना और आज सैकड़ों कंपनियों की डिजिटल ढाल बन गए.
इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद दोनों ने देश-विदेश में अच्छी नौकरियां कीं, लेकिन मन में कुछ अलग करने की चाह थी. उन्होंने देखा कि जहां बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपये खर्च कर साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित कर लेती हैं, वहीं छोटे और मझोले उद्योग (MSME) इस मामले में बेहद कमजोर हैं. सीमित संसाधनों के कारण ये कंपनियां अक्सर साइबर अटैक का आसान निशाना बन जाती हैं.
यहीं से एक विचार ने जन्म लिया, क्यों न साइबर सुरक्षा को आसान व सस्ता बनाया जाए. इसी सोच के साथ साल 2017 में दोनों ने गुरुग्राम से भाईफाई नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की और साइबर सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं. उनका मिशन साफ था-“साइबर सिक्योरिटी को डेमोक्रेटाइज करना” यानी इसे हर छोटे उद्यम तक पहुंचाना. आज उनकी कंपनी 75 से अधिक शहरों में सक्रिय है और भारत के साथ अमेरिका समेत कई देशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है.
‘बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंपनी’ के अवॉर्ड से किया गया सम्मानित
300 से ज्यादा कंपनियां उनके प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं. यही वजह है बृहस्पतिवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें इस उन्हें ‘बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंपनी’ के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.
ईटीवी भारत से बातचीत में अमित बताते हैं कि भारत में MSME सेक्टर GDP का लगभग 30% योगदान देता है, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील है. ऐसे में उनका प्लेटफॉर्म कंपनियों को बिना बड़े आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मजबूत सुरक्षा देने में सक्षम बनाता है. वहीं, अंकित के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में साइबर हमलों की जटिलता व गति दोनों बढ़ गई हैं, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए खतरा और भी बड़ा हो गया है.
कैसे काम करता है ये सिस्टम
उन्होंने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जो न सिर्फ हमलों को रोकता है, बल्कि एआई आधारित कंपनी का सॉफ्टवेयर यह भी बताता है कि हमला कब, कहां और कैसे हुआ. इससे कंपनियों के बीच भरोसा बढ़ता है, खासकर तब जब वे ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हों.
Email, Calls और Messages पर आंख मूंद ना करें भरोसा
उनकी सलाह भी बेहद सीधी व प्रभावी है कि “ट्रस्ट करने से पहले वेरीफाई करें” यानी किसी भी ईमेल, कॉल या मैसेज पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. साथ ही कर्मचारियों को लगातार साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग देना व सिस्टम में पूरी पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी है. आज ये दोनों युवा सिर्फ एक कंपनी ही नहीं चला रहे, बल्कि हजारों छोटे व्यवसायों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में काम कर रहे हैं. उनकी ये यात्रा इस बात का उदाहरण है कि यदि सोच बड़ी हो और मकसद स्पष्ट, तो जोखिम ही सफलता की सबसे मजबूत नींव बन जाता है.
GigaTel Solutions को ‘बेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ द ईयर’अवॉर्ड का सम्मान
MSME & Start-up Innovation Summit & Awards 2026 में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली GigaTel Solutions को ‘बेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ द ईयर’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. कंपनी के चेयरमैन राज कुमार भुटानी ने इस उपलब्धि को टीम के निरंतर प्रयासों व तकनीकी नवाचार का परिणाम बताया.
ETV भारत से बातचीत में राज कुमार भुटानी ने बताया कि उनकी कंपनी IP-1 टेलीकॉम इंडस्ट्री के तहत अंडरग्राउंड फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम करती है. ये नेटवर्क पूरी तरह से दूरसंचार विभाग (DoT) के लाइसेंस के तहत संचालित होता है और इसका मुख्य उद्देश्य टेलीकॉम कंपनियों को एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल कंपनी का नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर में मजबूत उपस्थिति के साथ ग्वालियर तक पहुंच चुका है. जल्द ही इसे और विस्तार देने की योजना है.
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