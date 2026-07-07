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'हैप्पी बर्थडे माही': रांची में एमएस धोनी के फैंस ने केक काटकर मनाया जन्मदिन, फार्महाउस के बाहर दिखा उत्साह

महेंद्र सिंह धोनी के रांची स्थित घर के बाहर केक काटकर फैंस ने उनका जन्मदिन मनाया. इस मौके पर फैंस में काफी उत्साह दिखा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

MS DHONI BIRTHDAY
एमएस धोनी का जन्मदिन मनाते फैंस (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 12:11 PM IST

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Updated : July 7, 2026 at 1:27 PM IST

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रांची: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और देश के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर मंगलवार को रांची में उनके प्रशंसकों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला. राजधानी के रिंगरोड सिमलिया स्थित धोनी के फार्महाउस के बाहर बड़ी संख्या में फैंस जुटे और केक काटकर अपने पसंदीदा क्रिकेटर का जन्मदिन मनाया. इस दौरान 'हैप्पी बर्थडे माही' और 'धोनी-धोनी' के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा.

एमएस धोनी के जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रशंसकों ने केक काटा, एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और उनके लंबे एवं स्वस्थ जीवन की कामना की. कई फैंस हाथों में धोनी की तस्वीर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे. कुछ ने भारतीय टीम की जर्सी पहनकर इस खास दिन को यादगार बनाया. जन्मदिन समारोह के दौरान मौजूद प्रशंसकों ने धोनी के भारतीय क्रिकेट में योगदान को याद किया और कहा कि उन्होंने अपने शांत स्वभाव, नेतृत्व क्षमता और शानदार खेल से करोड़ों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है.

एमएस धोनी का जन्मदिन मनाते फैंस और खेल प्रेमी (ईटीवी भारत)

काफी तादात में पहुंचे प्रशंसक

इस मौके पर रांची के रहने वाले धोनी के जबरा फैन सुबोध ने भी अपने दोस्तों और क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ियों के साथ मिलकर जन्मदिन मनाया. उन्होंने केक काटने के बाद सभी को मिठाई खिलाई और माही के सम्मान में तालियां बजाई. सुबोध ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से लगातार महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन इसी तरह मनाते आ रहे हैं और हर साल उनके लिए यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता.

सुबोध ने कहा महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं की प्रेरणा हैं. वे हर साल उनका जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं. रांची का बेटा पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुका है. उनकी सादगी, नेतृत्व क्षमता और संघर्ष की कहानी उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. वे उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं.

MS Dhoni birthday
फॉर्महाउस के बाहर मौजूद एमएस धोनी के फैंस (ईटीवी भारत)

फैंस ने एमएस धोनी के सुनहरे पल को किया याद

धोनी के जन्मदिन पर फार्महाउस के बाहर जुटे प्रशंसकों ने उनके करियर के सुनहरे पलों को भी याद किया. किसी ने 2007 टी-20 विश्व कप की जीत का जिक्र किया तो किसी ने 2011 वनडे विश्व कप में विजयी छक्का याद किया. फैंस का कहना था कि भले ही धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार और सम्मान आज भी पहले जैसा ही बना हुआ है.

MS Dhoni birthday
फैंस ने एमएस धोनी को दी जन्मदिन की बधाई (ईटीवी भारत)

रांची के लोगों के लिए महेंद्र सिंह धोनी केवल एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि शहर की पहचान हैं. यही वजह है कि हर साल उनके जन्मदिन पर उनके प्रशंसक पूरे उत्साह के साथ जुटते हैं और अपने चहेते 'कैप्टन कूल' का जन्मदिन खास अंदाज में मनाकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं. बता दें कि फिलहाल एमएस धोनी अपने घर पर मौजूद नहीं है.

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Last Updated : July 7, 2026 at 1:27 PM IST

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