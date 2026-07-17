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Explainer: ब्राह्मण चेहरे से लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिक्कत क्यों?

पहले शिवानंद तिवारी और अब मृत्युंजय तिवारी, आखिर लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी में ब्राह्मण चेहरे सहज क्यों नहीं? अविनाश कुमार की रिपोर्ट..

MRITUNJAY TIWARY
आरजेडी में ब्राह्मण चेहरा की उपेक्षा? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 17, 2026 at 8:55 PM IST

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पटना: 'कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता' राष्ट्रीय जनता दल के तेजतर्रार प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपने इस्तीफे की असल वजह तो नहीं बताई लेकिन बशीर बद्र की इसी लाइन के जरिये अपना दर्द साझा किया. उन्होंने कहा कि वह 20 सालों से पार्टी से जुड़े रहे. हर मंच पर लालू यादव और तेजस्वी यादव का पक्ष ईमानदारी से रखते रहे. अब अपनी उपेक्षा और अपमान से आहत हैं. लिहाजा दो दशकों का नाता तोड़ने का फैसला कर लिया.

आरजेडी में ब्राह्मण चेहरा की उपेक्षा?: अपनी उपेक्षा से नाराज होकर आरजेडी छोड़ने वाले मृत्युजंय तिवारी अकेले शख्स नहीं है. हालिया दिनों में कई पुराने नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं. तेजप्रताप यादव और रोहिणी आचार्य की बात तो छोड़ ही दीजिए. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके शिवानंद तिवारी भी जब अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर रहे थे, तब उन्होंने भी आरोप लगाया था कि पार्टी में पुराने नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है.

मृत्युंजय तिवारी (ETV Bharat)

कौन हैं मृत्युंजय तिवारी?: भागलपुर के रहने वाले मृत्युंजय तिवारी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं. 2006 में पहली बार आरजेडी से जुड़े. 2014 में लालू यादव ने उनको प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी बनाया था. वह मीडिया में मुखरता से पक्ष रखते थे. राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर भी पार्टी का जाना-पहचाना चेहरा बन गए थे. राजनेता के साथ-साथ शिक्षा और खेलों में भी रुचि थी. टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य और बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 2014 में लालू प्रसाद यादव ने घर से बुलाकर हाथ उठाकर उनको पार्टी का प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी बनाया था. दो-दो विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी नंबर वन पार्टी बना, तब वह प्रमुख चेहरों में शामिल रहे थे लेकिन आज प्रवक्ताओं की फौज होने के बावजूद पार्टी की दुर्दशा है. बेहद भावुक होकर वह कहते हैं कि छह-सात महीनों से उनके साथ गलत सलूक हो रहा था.

Mritunjay Tiwary
लालू यादव के साथ मृत्युंजय तिवारी (ETV Bharat)

इस्तीफा से पहले लालू से मिले?: मृत्युंजय तिवारी ने कहा आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव अब स्वास्थ्य कारणों से उस स्थिति में नहीं हैं. अस्वस्थ हैं लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरा सम्मान दिया. सभी मंचों से मेरा प्रोत्साहन किया. राबड़ी देवी ने भी मेरी तारीफ की. असल में यही बात पार्टी के कुछ लोगों को खटक रहा है.

कौन हैं ये लोग?: हालांकि इस सवाल पर मृत्युजंय तिवारी ने खुलकर कुछ नहीं बोला. उन्होंने कहा, 'जिनको पद का लालच होगा. मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं.'

'तेजस्वी ने भी न्याय नहीं किया': मृत्युजंय तिवारी कहते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से इस संबंध में बातचीत हुई थी. उनके सामने भी अपना पक्ष रखा था लेकिन वहां से भी न्याय नहीं मिला. वह कहते हैं, 'मैंने तो छह-सात महीना पहले ही उन्हें कहा था कि मुझे प्रवक्ता पद से मुक्त कर दिया जाए.'

Brahmin face in RJD
लालू यादव और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

बीजेपी में जाएंगे?: भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के सवाल पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. जहां सम्मान नहीं मिलेगा, वैसी पार्टी को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा.

आरजेडी में वापसी की संभावना: चंदन टीका लगाकर आरजेडी और लालू प्रसाद की बातों को मजबूती से मीडिया में रखते वाले मृत्युंजय तिवारी क्या लालू के कहने पर आरजेडी में लौट सकते हैं? इस पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आगे क्या होगा नहीं होगा, वह तो बाद की चीज है.

Mritunjay Tiwary
मृत्युंजय तिवारी (ETV Bharat)

"पिछले 20 साल में से पार्टी का पक्ष ईमानदारी पूर्वक मजबूती से रखता रहा हूं. मेरा राजनीतिक सामाजिक जीवन खुली किताब है. मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा. 20 सालों से मैं नि: स्वार्थ पार्टी के लिए काम करता रहा. पार्टी की दो-दो बार सरकार बनी. कोई नहीं कह सकता है कि किसी के पास पद के लिये हम सिफारिश लेकर गए. सात-आठ महीने से कुछ लोगों का व्यवहार था, वह असहनीय था."- मृत्युंजय तिवारी, पूर्व प्रवक्ता, आरजेडी

शक्ति यादव इस्तीफे की वजह?: मृत्युंजय तिवारी भले ही किसी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी की वजह मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं. चर्चा है कि शक्ति यादव उनको जान-बूझकर मीडिया में बयान देने और टीवी पैनल में आने से रोकते हैं. इसी से मृत्युंजय तिवारी नाराज बताए जा रहे हैं. शक्ति यादव को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है.

Brahmin face in RJD
लालू यादव के साथ शक्ति यादव (ETV Bharat)

आरजेडी में ब्राह्मणों के लिए जगह नहीं?: इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है मृत्युंजय तिवारी ब्राह्मण होकर भी उस पार्टी के समर्थन में अपनी बात रखते रहे, जो अपर कास्ट के आरक्षण का भी विरोधी रही. खुद लालू प्रसाद यादव भी ब्राह्मण के खिलाफ लगातार बयान देते रहे. ऐसे में किसी ब्राह्मण नेता का आरजेडी में रहना ही मुश्किल था लेकिन उसके बावजूद दो दशक तक मृत्युंजय तिवारी उस पार्टी में बड़े चेहरा बने रहे.

ब्राह्मण वोट नहीं, तो तवज्जो भी नहीं: वह कहते हैं कि आरजेडी के शीर्ष नेताओं को पता है कि ब्राह्मण का वोट उन्हें नहीं मिलना है. इसलिए ब्राह्मण नेताओं को बहुत ज्यादा तवज्जो आरजेडी में नहीं दिया जाता है. कुछ नेता अपवाद के तौर पर माने जा सकते हैं, जिसमें मृत्युंजय तिवारी भी रहे. इसके अलावा शिवानंद तिवारी को भी पार्टी में महत्वपूर्ण जगह दी गई. मनोज झा को दो-दो बार राज्यसभा भी भेजा है लेकिन संगठन के स्तर पर ब्राह्मण नेताओं को बहुत महत्व आरजेडी में नहीं दिया जाता है.

Brahmin face in RJD
लालू यादव के साथ शिवानंद तिवारी (ETV Bharat)

"जो हाल शिवानंद तिवारी का हुआ, वैसी ही स्थिति मृत्युंजय तिवारी के साथ हुई है. लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में रघुनाथ झा की चर्चा होती है. बाद में उन्हें भी अपमानित किया जाने लगा. कुल मिलाकर देखें तो आरजेडी को पता है कि ब्राह्मण का वोट उन्हें नहीं मिलना है. तेजस्वी यादव जरूर ए टू जेड की पार्टी कहते रहे हैं लेकिन राजनीति में बयान देना और हकीकत में उस पर अमल करना दोनों दो चीज होता है."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

आरजेडी में ब्राह्मण चेहरों की कमी: कभी रघुनाथ झा और शिवानंद तिवारी सरीखे बड़े ब्राह्मण नेता लालू यादव के साथ रहते थे लेकिन आज आरजेडी के पास ब्राह्मण चेहरों की कमी है. पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी लंबे अर्से से अलग-थलग चल रहे हैं, जबकि टीवी पर आरजेडी का चेहरा बन चुके मृत्युजंय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. अब सिर्फ मनोज कुमार झा ही चर्चित नाम हैं. वह राज्यसभा सांसद के साथ-साथ मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

आरजेडी में ब्राह्मण नुमाइंदगी: सदन से लेकर संगठन तक आरजेडी में ब्राह्मण समाज की नुमाइंदगी नाम मात्र की है. लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, जबकि राज्यसभा में सिर्फ एक सांसद (मनोज झा) हैं. विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. विधान परिषद में भी केवल अशोक कुमार पांडेय ही ब्राह्मण चेहरा हैं. वहीं, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर मनोज झा (सांसद) और राहुल तिवारी (पूर्व विधायक) को जगह दी गई है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

'मृत्युंजय तिवारी की जगह नहीं': राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे कहते हैं कि मृत्युंजय तिवारी को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी में रखा था. ऐसे में यह भी एक कारण हो सकता है कि उन्हें पार्टी में अलग-अलग किया जा रहा हो, क्योंकि तेजस्वी यादव की कमान संभालने के बाद कई ऐसे प्रवक्ताओं को जगह दी गई है, जो पिछड़ा-अति पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं. वैसे मैं किसी ब्राह्मण प्रवक्ता को ज्यादा तवज्जो मिलेगी, इसकी उम्मीद करना भी बेमानी है.

"राजद में सभी फैसले अब तेजस्वी यादव लेते हैं. हाल के समय में ज्यादातर पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के प्रवक्ताओं को आगे बढ़ाया गया है. मृत्युंजय तिवारी को पहले की तरह तवज्जो नहीं मिल रही थी, यह भी एक बड़ा कारण रहा उनके राजद छोड़ने का. वैसे भी उनको तेजस्वी ने नहीं लालू यादव ने आगे बढ़ाया था."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

Brahmin face in RJD
आरजेडी सांसद मनोज झा (ETV Bharat)

सिद्दीकी से मिले मृत्युंजय तिवारी: हालांकि मृत्युंजय तिवारी को मनाने की भी कोशिश शुरू हो गई है. इस्तीफे के बाद शुक्रवार को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुलाकात की. सिद्दीकी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वह पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं. उनको लालू यादव और राबड़ी देवी से मिलने को कहा है. उम्मी करते हैं कि कोई न कोई रास्ता निकल आएगा.

अब्दुल बारी सिद्दीकी (ETV Bharat)

"मृत्युंजय तिवारी हमारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं. लगातार पार्टी के विचार को मीडिया में रखते हैं. पता नहीं क्या हो गया. हमने उनसे बात की है कि एक बार हमको भी उन्होंने कहा था हमने भी नेतृत्व से बात करने की कोशिश की थी लेकिन हमने उन्हें कहा है कि आप लालू यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात कीजिए. इस बात पर वह माने हैं, पर देखिए आगे क्या होता है.'- अब्दुल बारी सिद्दीकी, महासचिव, आरजेडी

'आरजेडी में किसी का सम्मान नहीं': वहीं, मृत्युंजय तिवारी के आरजेडी छोड़ने पर जेडीयू नेताओं की तरफ से भी चुटकी ली जा रही है. योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि आरेजडी में किसी को सम्मान नहीं मिल सकता है. अभी तो शुरुआत हुई है. आने वाले दिनों में कई नेता छोड़ेंगे, जो लगातार हमारे साथ संपर्क बनाए हुए हैं.

Mritunjay Tiwary
मृत्युंजय तिवारी (ETV Bharat)

वैसे भगवान सिंह कुशवाहा की बात में दम इसलिए भी लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनो में सांसद अभय कुशवाहा दो बार सम्राट चौधरी से मुलाकात कर चुके हैं. राज्यसभा चुनाव में भी आरेजडी के विधायकों ने बागी तेवर अपनाया था. हालांकि अभय कुशवाहा की सफाई आ चुकी है कि वह क्षेत्र की विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले थे.

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