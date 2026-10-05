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महाराष्ट्र: MPSC चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन, दिपके ने फडणवीस पर लगाए ये गंभीर आरोप

पुणे में एमपीएससी चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है ( ETV Bharat )

पुणे: महाराष्ट्र में लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ छात्र डटे हुए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार की अगुवाई में जारी आंदोलन में सीजेपी के नेता अभिजीत दिपके भी शामिल हो गए.

पिछले पांच दिनों से पुणे के एस.एम. जोशी ब्रिज पर विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इस बीच विपक्ष चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए सीजेपी प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके ने रविवार को एमपीएससी अभ्यर्थियों से बात की और कहा, 'मैं 10 तारीख से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रोटेस्ट शुरू करूंगा. आप एमपीएससी चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे के लिए यहां अपना प्रोटेस्ट जारी रखें. हम दोनों के इस्तीफे पक्का करेंगे और साथ में जश्न मनाएंगे.' अभिजीत दीपके ने पुणे में एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे स्टूडेंट्स से मुलाकात की और उनसे बात की, जिसमें एमपीएससी चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग की जा रही है.