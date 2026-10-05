महाराष्ट्र: MPSC चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन, दिपके ने फडणवीस पर लगाए ये गंभीर आरोप
पुणे में पिछले पांच दिनों से एमपीएससी चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है.
Published : October 5, 2026 at 9:28 AM IST
पुणे: महाराष्ट्र में लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ छात्र डटे हुए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार की अगुवाई में जारी आंदोलन में सीजेपी के नेता अभिजीत दिपके भी शामिल हो गए.
पिछले पांच दिनों से पुणे के एस.एम. जोशी ब्रिज पर विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इस बीच विपक्ष चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है.
इसे ध्यान में रखते हुए सीजेपी प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके ने रविवार को एमपीएससी अभ्यर्थियों से बात की और कहा, 'मैं 10 तारीख से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रोटेस्ट शुरू करूंगा. आप एमपीएससी चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे के लिए यहां अपना प्रोटेस्ट जारी रखें. हम दोनों के इस्तीफे पक्का करेंगे और साथ में जश्न मनाएंगे.'
अभिजीत दीपके ने पुणे में एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे स्टूडेंट्स से मुलाकात की और उनसे बात की, जिसमें एमपीएससी चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग की जा रही है.
आप मुझसे अधिक पढ़े-लिखे हैं, और जो अभी सत्ता में हैं उनसे भी ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं. देश की यह हालत इसलिए है क्योंकि यहाँ सत्ता में बैठे लोगों के पास अक्सर सही डिग्री नहीं होती. आज हर जगह एग्जाम पेपर लीक होने की घटनाएं हो रही है. सरकार को आईपीएल की तरह ऑक्शन करने चाहिए. आज विधायक तोड़े जा रहे हैं. इसके बजाय उनके लिए ऑक्शन होने चाहिए.
हालात 'पैसे फेंको और तमाशा देखो' वाले हो गए हैं. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने हमें कई साल पहले अधिकार दिए थे. क्योंकि हमें ये अधिकार इतनी आसानी से मिल गए, इसलिए हम उनकी कद्र नहीं कर पाए,' अभिजीत दीपके ने गुस्से में कहा.
शुरू में देश चुनावी प्रक्रिया से अनजान था क्योंकि सब कुछ हमें थाली में परोसकर दिया गया था, इसलिए हम इसकी असली कीमत नहीं समझते.' दीपके ने कहा कि अगर हमने लड़ाई लड़ी होती, तो हमें वोट देने के अधिकार और हमें मिले दूसरे अधिकारों की कीमत का सही में एहसास होता. देश में राजनीतिक हवा अब कुछ बदल गई है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक दोस्त को एमपीएससी चेयरमैन बनाया है. यहां 'फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स' का मतलब भ्रष्टाचार है.
इससे फडणवीस को कितना फायदा हुआ? '50 खोके' (50 करोड़) – सब सेट एंड डन. यह पैसा कहां से आता है? क्या इसका इस्तेमाल विधायक और सांसद को खरीदने के लिए किया जा रहा है? दीपके ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य की कंपनियों और इंडस्ट्री के गुजरात जाने के बजाय, उन्हें खुद गुजरात चले जाना चाहिए.