महाराष्ट्र: MPSC अभ्यर्थियों का आंदोलन खत्म, छुट्टी पर भेजे गए अध्यक्ष भीमनवार
एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) विधायक रोहित पवार की लीडरशिप में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पुणे के एस.एम. जोशी ब्रिज पर 11 दिनों से चल रहा था.
Published : October 12, 2026 at 11:15 AM IST
पुणे : महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठिक कर दी है. वहीं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर अध्यक्ष विवेक भीमनावर को छुट्टी पर भेज दिया. इसी के साथ महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया.
पेपर लीक कांड को लेकर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग को लेकर पुणे में स्टूडेंट्स पिछले 11 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे. आखिरकार विरोध सफल हो गया है. सरकार ने स्टूडेंट्स की सभी मांगें मान ली हैं. महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) चेयरमैन विवेक भीमनवार पेपर लीक मामले की जांच पूरी होने तक पद पर नहीं रहेंगे.
सरकार ने भीमनवार को जरूरी छुट्टी पर भेज दिया है. इस बीच मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले स्टूडेंट्स से बातचीत करने के लिए मौके पर गए. उन्होंने ऐलान किया कि प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिए जाएंगे. शिवेंद्रराजे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) के विधायक रोहित पवार की लीडरशिप में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पुणे के एस.एम. जोशी ब्रिज पर 11 दिनों से चल रहा था. अब यह सफल हो गया है. जैसा कि बताया गया है, भीमनवार जांच पूरी होने तक अपने रोल से हट जाएंगे, क्योंकि सरकार ने उन्हें कम्पलसरी छुट्टी पर भेज दिया है. इस डेवलपमेंट के बाद स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपलली प्रोटेस्ट सस्पेंड करने का फैसला किया.
राज्य सरकार ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) कथित पेपर लीक केस की ज्यूडिशियल जांच की घोषणा की है. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा एथिक्स को प्रायोरिटी दी है. इसलिए जब तक जांच चल रही है मैंने पद पर बने रहने के बजाय छुट्टी पर जाने का फैसला किया है. भीमनवार ने एक पोस्ट में कहा, ' महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) की स्वायत्तता और विश्वसनीयता, साथ ही स्टूडेंट्स के हित, हमेशा से मेरी टॉप प्रायोरिटी रहे हैं और आगे भी रहेंगे.'
मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने एस.एम. जोशी ब्रिज पर जमा हुए प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) जांच कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर तेज-तर्रार ऑफिसर तुकाराम मुंढे को अपॉइंट करने के बारे में भी एक अहम घोषणा की. शिवेंद्रराजे ने सरकार का ड्राफ्ट प्रपोजल रोहित पवार को सौंपा, जिन्होंने इसे स्टूडेंट्स को पढ़कर सुनाया.
लेकिन ड्राफ़्ट में चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं था. इसलिए रोहित पवार ने भीमनवार के इस्तीफे की मांग की. यह मांग खुद स्टूडेंट्स ने भी दोहराई. इसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया. भीमनवार को जांच पूरी होने तक जरूरी छुट्टी पर भेज दिया गया है.