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महाराष्ट्र: MPSC अभ्यर्थियों का आंदोलन खत्म, छुट्टी पर भेजे गए अध्यक्ष भीमनवार

पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन खत्म हुआ ( ETV Bharat )

पुणे : महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठिक कर दी है. वहीं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर अध्यक्ष विवेक भीमनावर को छुट्टी पर भेज दिया. इसी के साथ महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया.

पेपर लीक कांड को लेकर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग को लेकर पुणे में स्टूडेंट्स पिछले 11 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे. आखिरकार विरोध सफल हो गया है. सरकार ने स्टूडेंट्स की सभी मांगें मान ली हैं. महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) चेयरमैन विवेक भीमनवार पेपर लीक मामले की जांच पूरी होने तक पद पर नहीं रहेंगे.