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पेपर लीक के आरोप, MPSC ने रद्द की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा

MPSC ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 22 मार्च, 2026 को राज्य भर के छह मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित की थी.

MPSC Cancels Drug Inspector Recruitment Exam After Paper Leak allegations
पेपर लीक के आरोप, MPSC ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 3:38 PM IST

5 Min Read
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मुंबई: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप-B) पद के लिए भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला किया है. MPSC ने कहा कि भर्ती परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी.

MPSC ने 22 मार्च, 2026 को हुई भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र के बारे में गड़बड़ी के आरोपों के बाद जांच शुरू की थी. कमीशन ने अब अपनी स्थिति साफ कर दी है. बाद की जांच और मौजूद सबूतों के आधार पर, उसने ड्रग इंस्पेक्टर पद के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है.

आयोग ने कहा कि कैंडिडेट्स को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. दोबारा परीक्षा के लिए उनसे कोई नया शुल्क नहीं लिया जाएगा. MPSC दोबारा-परीक्षा की तारीख, समय और केंद्रों के बारे में जानकारी अलग से बताएगा.

इस भर्ती के लिए विज्ञापन 29 जुलाई, 2025 को प्रकाशित हुआ था. इसके बाद 22 मार्च, 2026 को राज्य भर के छह मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित की गई थी.

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा से दो दिन पहले - खासकर 20 मार्च, 2026 को - पेपर के बहुत सारे सवाल WhatsApp पर सर्कुलेट हुए थे. अहिल्यानगर के एक कैंडिडेट ऋषिकेश गंगुर्डे ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया. उनके मुताबिक, "कुछ कैंडिडेट्स को परीक्षा होने से पहले ही प्रश्न और उनके उत्तर मिल गए थे."

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 100 में से लगभग 90 प्रश्न पहले से ही मौजूद थे. इन आरोपों के बाद, MPSC ने 21 जुलाई, 2026 को गौरव पाटिल से ईमेल के जरिये एक शिकायत मिलने की जानकारी दी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि 22 मार्च की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और एक खास कैंडिडेट को इससे फायदा हुआ था. इसके बाद, शिकायत करने वाले से और सबूत मांगे गए. सूत्रों ने बताया है कि 23 जुलाई को WhatsApp मैसेज, स्क्रीनशॉट और दूसरे डिजिटल सबूत जमा किए गए थे.

27 जुलाई, 2026 को इस मामले ने एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया. विधायक रोहित पवार ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें MPSC की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया. उन्होंने दावा किया कि परीक्षा से दो दिन पहले पेपर के सवाल WhatsApp पर सर्कुलेट हुए थे, और नंदुरबार में कौटिल्य एकेडमी से जुड़े लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया. हालांकि, एकेडमी के डायरेक्टर प्रवीण पाटिल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, और साफ किया कि उनके संस्थान का पेपर लीक से कोई लेना-देना नहीं है.

रोहित पवार ने कहा था कि लगभग 44,500 कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए थे. रिजल्ट 12 जून, 2026 को घोषित किया गया और योग्य उम्मीदवारों के इंटरव्यू 1 जुलाई से 22 जुलाई, 2026 के बीच हुए. कुल 488 उम्मीदवारों के इंटरव्यू पूरे होने के बाद 22 जुलाई को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई.

रोहित पवार ने मामले की CBI जांच की मांग की. उन्होंने आगे कहा कि जांच लंबित रहने तक रिजल्ट की घोषणा और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, और पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करके दोबारा जांच कराने की मांग की. उन्होंने भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के बारे में फोरेंसिक जांच की भी मांग की.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, सरकार को बिना भेदभाव के जांच करनी चाहिए. शिवसेना (UBT) की नेता सुषमा अंधारे ने भी जांच की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस छात्र ने शुरू में शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर दबाव डाला गया था और बाद में उससे संपर्क नहीं हो पाया.

MPSC के चेयरमैन विवेक भीमनवार ने कहा, "21 जुलाई को शिकायत मिलने के बाद, कमीशन ने सबूत मांगे. 23 जुलाई को कुछ स्क्रीनशॉट जमा किए गए. लेकिन, 27 जुलाई को न तो शिकायत करने वाला और न ही वह कैंडिडेट, जिसे फायदा होने का आरोप है, जांच के लिए कमीशन के सामने पेश हुआ. इसके बाद, कमीशन को शिकायत करने वाले से आरोप वापस लेने का एक ईमेल मिला."

लेकिन, ऋषिकेश गंगुर्डे ने शिकायत वापस लेने से मना कर दिया और इसके बजाय आरोप लगाया कि गौरव पाटिल पर दबाव डाला गया था. इसलिए, इस बात को लेकर भ्रम बना रहा कि असल में शिकायत किसने दर्ज कराई थी, कौन सा खास प्रश्न पत्र शामिल था, और यह 20 मार्च को WhatsApp पर कैसे पहुंचा.

इन अलग-अलग दावों को देखते हुए, MPSC ने मामला पुलिस को सौंपने का फैसला किया. कमीशन ने WhatsApp चैट, कॉल रिकॉर्ड, ईमेल और दूसरे डिजिटल सबूतों की जांच करके सच्चाई सामने लाने का फैसला किया. अगर कोई गड़बड़ी साबित होती है, तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी वादा किया.

यह भी पढ़ें- JPSC परीक्षा घोटालाः सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस

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