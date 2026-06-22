अवैध कफ सिरप फैक्ट्री मामले का मास्टरमाइंड STF के हत्थे चढ़ा, कोर्ट से मिली 5 दिन की रिमांड
मध्य प्रदेश STF ने मामले के मुख्य मास्टरमाइंड सलमान उर्फ राहुल कुशवाहा को तिरुवनंतपुरम से किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 8:05 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने कफ सिरप फैक्ट्री मामले का मुख्य मास्टरमाइंड सलमान उर्फ राहुल कुशवाहा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार कर लिया है. STF ने आज सोमवार को उसे विशेष न्यायाधीश डॉ. मुकेश मालिक की कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट ने राहुल को 27 जून तक STF की रिमांड पर सौंप दिया. STF की टीम ने आरोपी से पूछताछ के लिए अदालत से सात दिन की रिमांड मांगी थी.
आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था
जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपी इस पूरे नेटवर्क का प्रमुख संचालक था और उसके जरिए अवैध तरीके से कफ सिरप के निर्माण, सप्लाई और वितरण का बड़ा रैकेट संचालित किया जा रहा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदलकर जांच एजेंसियों से बचने की कोशिश कर रहा था. तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर STF ने तिरुवनंतपुरम में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया.
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STF एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया "STF आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोग कौन हैं, कच्चा माल कहां से लाया जाता था, तैयार कफ सिरप किन राज्यों में भेजा जाता था और इस पूरे नेटवर्क से अब तक कितनी बड़ी आर्थिक गतिविधि संचालित हुई है?"
आरोपी से पूछताछ के बाद इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना
जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस गिरोह के तार कई राज्यों तक फैले हो सकते हैं. आरोपी से पूछताछ के बाद इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है. बता दें गांधीनगर थाना क्षेत्र की डोबरा पटेल सिटी कॉलोनी में STF ने रेड की थी यहाँ से लगभग 50,000 से ज्यादा कोडीनयुक्त नशीले कफ सिरप (ऑनरेक्स और ऑफ-कफ) की बोतलें, भारी मात्रा में खाली बोतलें, और पैकेजिंग मशीनें बरामद की गईं थीं.