ETV Bharat / bharat

कल मध्यप्रदेश में बैंक रॉबरी, आज बिहार में कैश और गोल्ड के साथ दबोचा गया लुटेरा

मध्यप्रदेश के बैंक लूटकांड का आरोपी कैश और गोल्ड के साथ बिहार में दबोचा गया. वह लूट का माल बंटवारे करके लौट रहा था-

एमपी में लूटकांड का आरोपी बिहार में पकड़ाया
एमपी में लूटकांड का आरोपी बिहार में पकड़ाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 18, 2026 at 7:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास : बिहार के रोहतास में रेल पुलिस को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. दरअसल, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बैंक लूट कांड में संलिप्त एक आरोपी को भारी कैश तथा सोने के जेवर के साथ धर दबोचा है. इधर मध्य प्रदेश की पुलिस भी पहुंच चुकी है तथा आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.

एमपी में लूटकांड का आरोपी बिहार में पकड़ाया : बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुए सनसनीखेज बैंक लूट कांड का एक आरोपी कमलेश कुमार को आरपीएफ ने डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह पुलिस को देख भागने लगा.

लूटकांड के आरोपी से बरामद कैश
लूटकांड के आरोपी से बरामद कैश (ETV Bharat)

15 मिनट में 15 करोड़ की लूट मामला : बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से 15 लाख 72000 कैश और करीब 61 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 9 लाख से ज्यादा बताई जा रही है. रेलवे के एएसपी आलोक कुमार सिंह के अनुसार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में पांच लुटेरों ने मिलकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था.

दो कांस्टेबल की सतर्कता से धरा गया आरोपी : एमपी में लूट के दौरान करीब 10 से 15 करोड़ रुपए का सोना और 20 लाख से ज्यादा कैश लूट लिया गया था. इसी कांड में शामिल आरोपी कमलेश कुमार लूट का अपना हिस्सा लेकर सिंगरौली पटना एक्सप्रेस ट्रेन से जाने की फिराक में था. तभी रेलवे प्लेटफार्म पर नियमित गश्ती के दौरान दो कांस्टेबल उमाकांत व एमडी नाजिम ने जब उसे देखा तो उन्हें शक हुआ.

रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई
रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई (ETV Bharat)

भारी मात्रा में कैश और जेवर बरामद : तत्काल उन्होंने इसकी सूचना आरपीएफ इंस्पेक्टर रामविलास राम को दी. जवानों की मौजूदगी में जब आरपीएफ इंस्पेक्टर ने आरोपी की तलाशी लेनी शुरू की तो वह भी हक्के-बक्के रह गए. आरोपी के पास से भारी मात्रा में कैश तथा सोने के जेवर बरामद किए गए. जिसकी उन्होंने सूचना तत्काल अपने वरीय अधिकारियों को दी.

''बैंक लूटकांड में शामिल आरोपी कमलेश कुमार, लूट का अपना हिस्सा लेकर जाने की फिराक में था, तभी वह रेल पुलिस के हत्थे चढ़ गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के ग्वाल बिगहा निवासी कमलेश कुमार के रूप में हुई है.''- आलोक कुमार सिंह, एएसपी, रेल

फिल्मी अंदाज में हुई थी बैंक में लूट : कल ही मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिनदहाड़े फिल्मी अंदाज में बैंक डकैती से हड़कंप मच गया था. बेड़न स्थित बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में पांच नकाब पोश बदमाशों ने महज 15 मिनट में 15 करोड़ का सामान लूट लिया और मैनेजर से मारपीट भी की तथा हवाई फायरिंग करते फरार हो गए थे.

डेहरी ऑन सोन से पकड़ा गया लुटेरा
डेहरी ऑन सोन से पकड़ा गया लुटेरा (ETV Bharat)

बंधक बनाकर की थी लूटपाट : बदमाशों न सिर्फ बैंक में मौजूद लोगों को बंधक बनाया बल्कि विरोध करने पर बैंक मैनेजर को बेरहमी से पीटा और हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी थी. यह वारदात शुक्रवार दोपहर करीब 12:50 की है. अचानक हुई इस घटना से बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी घबरा गए और कुछ समझ पाते इससे पहले ही अपराधियों ने सभी को गन पॉइंट पर ले लिया.

करोड़ों की लूट का होगा पर्दाफाश? : पुलिस के मुताबिक बैंक में रखा करीब 20 लाख रुपए नगद और 10 किलो सोने का आभूषण की लूट हुई थी, इसमें बैंक में पहले से रखा लगभग 14.50 लाख रुपए और दिन का नया कैश कलेक्शन भी शामिल है. वारदात के बाद बदमाश दो बाईक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए.

''मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुए सनसनीखेज बैंक लूट कांड का आरोपी कमलेश कुमार को डेहरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है. जिसके पास से कैश और सोने के जेवर बरामद किए गए हैं आरोपी से पूछताछ की जा रही है. यह रेल पुलिस की बड़ी उपलब्धि है. दोनों कांस्टेबल सहित आरपीएफ निरीक्षक तथा टीम को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा की जाएगी.''- आलोक कुमार सिंह, एएसपी, रेल

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MP SINGRAULI BANK ROBBERY LOOT CASE
रोहतास में एमपी का लुटेरा गिरफ्तार
BIHAR NEWS
रेलवे सुरक्षा बल
SINGRAULI BANK ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.