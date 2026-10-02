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संसद परिसर में 'बापू' की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे सांसद संजय सिंह, की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

सांसद संजय सिंह ( Sanjay Singh X Handle )

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह वोट चोरी के खिलाफ शुक्रवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए. वह जब संसद के लिए जा रहे थे, तब पुलिस से कुछ दूर पहले ही उन्हें रोक दिया. इस पर संजय सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हमें संसद में जाने से पुलिस नहीं रोक सकती. कुछ देर बाद पुलिस उन्हें संसद जाने दिया और वह बापू की प्रतिमा के सामने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.