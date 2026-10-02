संसद परिसर में 'बापू' की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे सांसद संजय सिंह, की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
उन्होंने आरोप लगाया, देश में 13 करोड़ 37 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए. भाजपा ने इस तरह वोट चोरी की.
Published : October 2, 2026 at 3:39 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह वोट चोरी के खिलाफ शुक्रवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए. वह जब संसद के लिए जा रहे थे, तब पुलिस से कुछ दूर पहले ही उन्हें रोक दिया. इस पर संजय सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हमें संसद में जाने से पुलिस नहीं रोक सकती. कुछ देर बाद पुलिस उन्हें संसद जाने दिया और वह बापू की प्रतिमा के सामने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.
दरअसल, शुक्रवार को आप सांसद संजय सिंह ने कहा, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मैं संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के नीचे मौजूद हूं. इसी संसद तक पहुंचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर वोट चोरी की है और पूरे देश में 13 करोड़ 37 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं. अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं में सत्ता हासिल करने के लिए भी भाजपा ने इसी तरह की वोट चोरी की. आज जब इस वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, तो लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है. जगह-जगह गिरफ्तारियां की जा रही हैं और खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है.
संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने वोट चोरी के खिलाफ धरने पर बैठा हूँ। तानाशाही का अंत होगा, मोदी-ज्ञानेश को जाना होगा। pic.twitter.com/VlqiTkxLOQ— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) October 2, 2026
उन्होंने आगे कहा कि जिस बापू ने अंग्रेजों के क्रूर शासन के खिलाफ पूरे देश की जनता को जगाने का काम किया था, आज उनकी जयंती पर मैं उनसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि वे देश की जनता को इन काले अंग्रेजों से लड़ने की ताकत दें. बापू देशवासियों को वोट चोरी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह व ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की शक्ति प्रदान करें. सभी देशवासियों से अपील है कि अपनी-अपनी जगह पर आवाज बुलंद करें और वोट चोरी और भाजपा की तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें.
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