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संजय सिंह का आरोप- गुर्गे से अरविंद केजरीवाल को धमकी भरी कॉल करवाई, सौरभ भारद्वाज भी बिफरे

संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर लगाए आरोप ( FILE PHOTO )

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की मिली मामले में पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई है. गुरुवार को आप सांसद संजय सिंह और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. संजय सिंह ने X पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा पंजाब को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले ये सब हरकतें कर रही है. भाजपा नेताओं ने अपने गुर्गे से अरविंद केजरीवाल को धमकी भरी कॉल करवाई. ये सब खेल मत खेलो. जब अरविंद केजरीवाल भाजपा के आका से नहीं डरे तो इससे क्या डरेंगे.

उधर, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तक को गैंगस्टर्स से धमकियां दी जा रही है. दिल्ली में गैंगस्टर्स की तरफ से धमकियां आना, फिरौती मांगना और फिरौती देना अब रोज का काम हो गया है. ज्यादातर बिजनेसमैन तो गैंगस्टर्स से मिली धमकियों के बारे में सरकार और दिल्ली पुलिस को बताते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार और पुलिस को बताने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं है.