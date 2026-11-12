संजय सिंह का आरोप- गुर्गे से अरविंद केजरीवाल को धमकी भरी कॉल करवाई, सौरभ भारद्वाज भी बिफरे
सांसद संजय सिंह ने कहा कि पंजाब को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले भाजपा ये हरकतें कर रही है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 12, 2026 at 7:51 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की मिली मामले में पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई है. गुरुवार को आप सांसद संजय सिंह और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. संजय सिंह ने X पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा पंजाब को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले ये सब हरकतें कर रही है. भाजपा नेताओं ने अपने गुर्गे से अरविंद केजरीवाल को धमकी भरी कॉल करवाई. ये सब खेल मत खेलो. जब अरविंद केजरीवाल भाजपा के आका से नहीं डरे तो इससे क्या डरेंगे.
उधर, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तक को गैंगस्टर्स से धमकियां दी जा रही है. दिल्ली में गैंगस्टर्स की तरफ से धमकियां आना, फिरौती मांगना और फिरौती देना अब रोज का काम हो गया है. ज्यादातर बिजनेसमैन तो गैंगस्टर्स से मिली धमकियों के बारे में सरकार और दिल्ली पुलिस को बताते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार और पुलिस को बताने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं है.
BJP, पंजाब को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले ये सब हरकतें कर रही है। BJP नेताओं ने अपने गुर्गे से @ArvindKejriwal को धमकी भरी कॉल करवाई। ये सब खेल मत खेलो भाजपाइयों जब @ArvindKejriwal तुम्हारे आका से नही डरे तो इन बंदर घुड़कियों से क्या डरेंगे?— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) November 12, 2026
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोग भी मेरी जानकारी में हैं जो फिरौती की धमकी मिलने की पुलिस से शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी उनको फिरौती देनी पड़ी. हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है, अरविंद केजरीवाल को धमकी मिलना उसका एक बड़ा सटीक उदाहरण है. एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी बेटी को भी अब गैंगस्टर्स की ओर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है.
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गौरतलब है कि, तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह को धमकी भरे फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज मिलने के बाद बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल व उनकी बेटी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है. साथ ही, धमकी देने वाले ने 7 करोड़ रुपये की फिरौती मांग की गई है. तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें माध्यम बनाकर अरविंद केजरीवाल तक फिरौती और जान से मारने की धमकी पहुंचाने की कोशिश की गई. उन्होंने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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