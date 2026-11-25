संजय झा का ऐलान निशांत ही अब पार्टी के सर्वे सर्वा हम लोग इन्हीं की दिशा निर्देश पर करेंगे काम
जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को लेकर बड़ा ऐलान किया है, इस ऐलान से सभी को एक बड़ा मैसेज दिया. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 25, 2026 at 8:28 AM IST
पटना : बिहार में जनता दल यूनाइटेड के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. जेडीयू की ओर से आयोजित 'सुशासन दिवस' के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया है. संजय झा ने निशांत कुमार को पार्टी का सर्वे सर्वा घोषित किया है. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया कि अब सभी को निशांत के दिशा-निर्देश पर काम करना है और सहयोग देना है.
'पद से ऊपर नेतृत्व'
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय झा ने संगठन की एकजुटता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "यह मत देखिए कि कौन मंत्री है और कौन उपमुख्यमंत्री, अब सब कुछ निशांत ही हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे पार्टी निशांत कुमार ही चलाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जनता का आशीर्वाद पार्टी के साथ है और जदयू के सभी नेता व कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ निशांत के नेतृत्व में खड़े हैं.
नीतीश कुमार की कार्यशैली का जिक्र
पार्टी में आए बदलावों पर बात करते हुए संजय झा ने कहा कि पिछले 6 महीने का समय जदयू के लिए एक संक्रमण काल रहा है. उन्होंने इसके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली का हवाला देते हुए कहा, "हमारे नेता ने कभी कोई पहले से प्लानिंग नहीं की और न ही कभी कुछ ऐसा सोचा. हमारे नेता का काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग रहा है."
सरकार के कामकाज पर स्पष्ट संदेश: 'ना इधर, ना उधर'
गठबंधन और सरकार के संचालन को लेकर उठ रहे सवालों पर संजय झा ने स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने जिस सिद्धांत और तरीके से बिहार की सरकार को चलाया है, आगे भी सरकार ठीक उसी तरह से चलेगी- ना इधर, ना उधर.
''यह मत देखिए कौन मंत्री हैं, कौन उपमुख्यमंत्री? सब कुछ निशांत ही हैं. 6 महीने का समय पार्टी के लिए ट्रांजेक्शन पीरियड रहा है, क्योंकि हमारे नेता ने कभी कोई प्लानिंग ही नहीं की कभी कुछ सोचा ही नहीं. हमारे नेता का काम करने का तरीका ही अलग है. हमारे नेता नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से सरकार को चलाया है सरकार उसी तरह से चलेगी ना इधर ना उधर.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
डिप्टी सीएम की अटकलों के बीच बड़ा मैसेज
गौरतलब है कि निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर सियासी गलियारों में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं. इन अटकलों के बीच संजय झा ने यह साफ कर दिया कि निशांत मंत्री रहें या उपमुख्यमंत्री, पार्टी उन्हीं की है.
सहयोगी दलों को दिया बड़ा संदेश
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुशासन दिवस के मंच से दिया गया संजय झा का यह बयान न केवल पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए है, बल्कि इसके जरिए उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सहयोगी दलों को भी बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है.
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