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संजय झा का ऐलान निशांत ही अब पार्टी के सर्वे सर्वा हम लोग इन्हीं की दिशा निर्देश पर करेंगे काम

संजय झा का ऐलान कर सहयोगियों को बड़ा संदेश ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में जनता दल यूनाइटेड के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. जेडीयू की ओर से आयोजित 'सुशासन दिवस' के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया है. संजय झा ने निशांत कुमार को पार्टी का सर्वे सर्वा घोषित किया है. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया कि अब सभी को निशांत के दिशा-निर्देश पर काम करना है और सहयोग देना है.

'पद से ऊपर नेतृत्व'