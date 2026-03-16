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सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा में उठाए कई अहम मुद्दे, रेलवे बजट को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को रेलवे सुविधाओं के लिए पहले के मुकाबले कई गुना अधिक बजट मिला है. इस दौरान उन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाकों के यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कई अहम मुद्दे भी लोकसभा में उठाए.

लोकसभा में चर्चा के दौरान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में रेलवे ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश कर रही है. इस बार दिल्ली को रेलवे सुविधाओं के लिए पहले के मुकाबले 28 गुना अधिक धनराशि दी गई है. उनके अनुसार इस वर्ष के बजट में दिल्ली के लिए 2711 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि 2009 से 2014 के बीच दिल्ली को रेल सेवाओं के लिए हर वर्ष औसतन केवल 96 करोड़ रुपये ही मिलते थे. बढ़े हुए बजट के कारण अब राजधानी में रेलवे से जुड़े कई बड़े विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के रेलवे विकास के लिए अभूतपूर्व बजट दिया गया है. पहले जहां दिल्ली को बहुत कम धन मिलता था, वहीं अब हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम हो रहा है. इससे रेलवे सुविधाएं बेहतर होंगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

भाजपा सांसद ने बताया कि इस समय दिल्ली में अलग-अलग रेलवे योजनाओं पर लगभग 8976 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इन योजनाओं में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, रेल ऊपरी पुल, भूमिगत मार्ग और रेलवे नेटवर्क से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं. इसी कड़ी में केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का कार्य भी चल रहा है.

उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों के विकास पर करीब 5887 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल सकें. रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के साथ-साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रेलवे नेटवर्क का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, जिससे रेलगाड़ियों का संचालन पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो सकेगा. इसके अलावा राजधानी में रेलवे से जुड़े ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है.