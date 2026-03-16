ETV Bharat / bharat

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा में उठाए कई अहम मुद्दे, रेलवे बजट को लेकर कही ये बात

भाजपा सांसद ने रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के साथ-साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.

सांसद रामवीर सिंह
सांसद रामवीर सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 8:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को रेलवे सुविधाओं के लिए पहले के मुकाबले कई गुना अधिक बजट मिला है. इस दौरान उन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाकों के यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कई अहम मुद्दे भी लोकसभा में उठाए.

लोकसभा में चर्चा के दौरान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में रेलवे ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश कर रही है. इस बार दिल्ली को रेलवे सुविधाओं के लिए पहले के मुकाबले 28 गुना अधिक धनराशि दी गई है. उनके अनुसार इस वर्ष के बजट में दिल्ली के लिए 2711 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि 2009 से 2014 के बीच दिल्ली को रेल सेवाओं के लिए हर वर्ष औसतन केवल 96 करोड़ रुपये ही मिलते थे. बढ़े हुए बजट के कारण अब राजधानी में रेलवे से जुड़े कई बड़े विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के रेलवे विकास के लिए अभूतपूर्व बजट दिया गया है. पहले जहां दिल्ली को बहुत कम धन मिलता था, वहीं अब हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम हो रहा है. इससे रेलवे सुविधाएं बेहतर होंगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

भाजपा सांसद ने बताया कि इस समय दिल्ली में अलग-अलग रेलवे योजनाओं पर लगभग 8976 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इन योजनाओं में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, रेल ऊपरी पुल, भूमिगत मार्ग और रेलवे नेटवर्क से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं. इसी कड़ी में केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का कार्य भी चल रहा है.

उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों के विकास पर करीब 5887 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल सकें. रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के साथ-साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रेलवे नेटवर्क का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, जिससे रेलगाड़ियों का संचालन पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो सकेगा. इसके अलावा राजधानी में रेलवे से जुड़े ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है.

लोकसभा में चर्चा के दौरान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यात्रियों की सुविधा से जुड़े कई अहम मुद्दे भी उठाए. उन्होंने सोंगरिया सुपरफास्ट ट्रेन और जनशताब्दी एक्सप्रेस का तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर ठहराव फिर से शुरू करने की मांग की. इसके अलावा उन्होंने पिंक सिटी एक्सप्रेस, अजमेर जनशताब्दी और चेतक एक्सप्रेस का पालम रेलवे स्टेशन पर ठहराव बहाल करने की भी मांग रखी. उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में यात्रियों और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी.

सांसद बिधूड़ी ने विशेष रूप से खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से हर साल लाखों श्रद्धालु राजस्थान स्थित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं. ऐसे में अगर इन ट्रेनों का ठहराव दोबारा शुरू किया जाता है तो श्रद्धालुओं को यात्रा में काफी राहत मिलेगी. इसके साथ ही सांसद बिधूड़ी ने दिल्ली से जालोर तक नई रेल सेवा शुरू करने का भी अनुरोध किया. उन्होंने सुझाव दिया कि यह रेल सेवा रेवाड़ी से चलकर अटेली और नारनौल के रास्ते रींगस तक पहुंचे, जिससे खाटू श्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा मिल सके.

यह भी पढ़ें-

माता वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या के लिए भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी में दिल्ली सरकार

दिल्ली सचिवालय में गूंजी शहनाई, 'फूल वालों की सैर' की परंपरा के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हुआ पारंपरिक सम्मान

TAGGED:

MP RAMVEER SINGH BIDHURI
सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी
DISCUSSION IN LOK SABHA
RAMVEER SINGH BIDHURI IN LOKSABHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.