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मध्य प्रदेश में निर्विरोध जीते बीजेपी के तीनों प्रत्याशी, रिटर्निंग ऑफिसर ने दिए प्रमाण पत्र

मध्य प्रदेश में निर्विरोध जीते बीजेपी के तीनों प्रत्याशी ( ETV Bharat )

गुरुवार दोपहर विधानसभा परिसर में आयोजित प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा के तीनों राज्यसभा उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए. सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट विधानसभा से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी और कोई बयान नहीं दिया. निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलने के बाद तीनों उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है.

भोपाल: मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों पर भाजपा की जीत लगभग तय हो गई है. गुरुवार को विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिए. इसके साथ ही तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ माना जा रहा है. हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को होगी, जिस पर कांग्रेस की आखिरी उम्मीद टिकी हुई है.

दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को विस्तार से समझने की आवश्यकता बताते हुए सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है. इधर कांग्रेस का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन निरस्त करने का फैसला गैर-कानूनी और पक्षपातपूर्ण तरीके से लिया है.

बीजेपी के तीनों प्रत्याशी एकसाथ (ETV Bharat)

कांग्रेस ने उठाए कानूनी सवाल

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता जेपी धनोपिया का कहना है कि "जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया, वह कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता. उनका तर्क है कि मीनाक्षी नटराजन किसी आपराधिक मामले में विधिवत अभियुक्त नहीं है. जिस निजी परिवाद का हवाला दिया जा रहा है, उसमें उनका नाम प्रतिवादी क्रमांक-4 के रूप में दर्ज है, न कि अभियुक्त के रूप में.

प्रमाण पत्र मिलने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बीजेपी प्रत्याशी (ETV Bharat)

धनोपिया ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवार को केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है, जिनमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो और अदालत द्वारा आरोप तय किए जा चुके हों. उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन के साथ जमा किए जाने वाले फार्म-26 में निजी परिवाद में प्रतिवादी होने की जानकारी देने का कोई अलग कॉलम नहीं है. ऐसे में इस आधार पर नामांकन निरस्त करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है.

बीजेपी के तीनों प्रत्याशी एकसाथ (ETV Bharat)

शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन

अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राजनीतिक लड़ाई भी तेज कर दी है. पार्टी के सभी कांग्रेस विधायक राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांग चुके हैं. इसके अलावा दिल्ली में भाजपा पर राज्यसभा चुनाव में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक पैदल मार्च भी निकालेंगे. ऐसे में अब सभी की नजर शुक्रवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.